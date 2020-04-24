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Худший рекорд футбола

вчера, 12:51
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В футбольном мире существует много  клубных и личных рекордов, но есть один, который не хочет ни одна команда в мире.

Многие футболисты хотят обессмертить свою фамилию, став лучшим бомбардиром, автором самого красивого забитого мяча или хотя бы забить самый быстрый мяч в истории чемпионата. Клубы, конечно, стремятся завоевать звание самой длительной беспроигрышной серии или серии «сухих» матчей без пропущенных мячей. Но есть один рекорд, который не пожелал бы себе ни один игрок и ни одна команда в мире. Ему посвящен сегодняшний рассказ. 

Автогол вещь очень неприятная. Она деморализует игрока и понижает игровой настрой всей команды. Очень трудно избежать энергетического спада после пропущенного мяча, особенно если он пропущен от ноги своего игрока. Что может быть хуже автогола для любого футболиста? Только несколько автоголов! К сожалению, не подсчитано, сколько раз команды или игроки забили два автогола за игру, но в истории известно четыре случая, когда было забито три мяча в свои ворота. 

Кубок УЕФА 1971/72 «Вулверхэмптон» — «Ден Хааг» 4:0

Основоположником недоброй традиции считается голландский «Ден Хааг». 3 ноября 1971 года команда из Гааги встречалась с английским «Вулверхэмптоном». Матч проходил в рамках второго раунда кубка УЕФА, аналог сегодняшней 1/16 стадии. Голландцы проиграли домашнюю встречу 1:3 и теперь на выезде должны были победить с разницей в три мяча. Забить три мяча удалось, но к ужасу игроков, в свои ворота. Вообще матч не заладился с самого начала. На 7-й минуте Дуган распечатал ворота «Ден Хаага» и поставил крест на любых надеждах голландцев пройти дальше. Теперь нужно было забить 4 мяча. До перерыва счет не изменился, а во втором тайме у команды из Нидерландов явно сдали нервы. Сначала на 50-й минуте Веймар удваивает преимущество англичан. Через 8 минут Мансвельд делает счет 3:0 в пользу «Вулверхэмптона». Хочу напомнить, что Мансвельд был игроком «Ден Хаага», а на 86-й Ван дер Бурх устанавливает окончательный счет. 4:0 в пользу хозяев. 7:1 по итогам двух встреч в пользу английских «волков». Небольшим утешением для голландцев станет победа «Вулверхэптона» в том турнире. Ведь «Ден Хааг» отчасти стал кузнецом этой победы.

 Английская Премьер-Лига 2002/03 «Сандерленд» — «Чарльтон» 1:3

Следующим на очереди «везунчиков» стал английский клуб. 1 февраля, наверное, войдет в историю «Сандерленда», как самый черный день. «Черные коты» принимали лондонский «Чарльтон». Турнирное положение обязывало выложиться на 120%, что игроки и продемонстрировали. На 24-й минуте Райт забивает первый мяч, через 5 минут Проктор удваивает преимущество, а на 32-й Проктор делает дубль. 3 мяча за 8 минут отличный результат, если бы не одно «но». Все три мяча забиты в собственные ворота! Во втором тайме Кевин Филлипс все-таки забивает гол престижа в ворота противника, но от поражения «Сандерленд» не ушел. После этой катастрофы «черные коты» прочно занимают последнее место в чемпионате и удерживают его на протяжении 113 дней. Стоит ли говорить, что команда не сохранила место в английской Премьер-Лиге?

 Бундеслига 2009/10 «Боруссия» М — «Ганновер» 5:3

Через шесть лет история повторилась на немецкой земле. 12 декабря «Боруссия» Мёнхенгладбах принимала «Ганновер». Ничто не предвещало, что произойдет на поле. А между тем, команды выдали настоящий триллер. 8 забитых мячей, в среднем по голу каждые 10 минут. «Ганновер» забил 6, «Боруссия» всего 2, но победу присуждают тому, кто больше голов забил противнику, а не себе. В этом критерии «Ганновер», к сожалению, проиграл. В свои ворота отличились Джакпа и Агги, который сделал дубль. Удивительно, но все три автогола были забиты из-за пределов штрафной площади. К слову, история не имела тех печальных последствий для ганноверцев, какие произошли с «Сандерлендом». По итогам сезона, «Ганновер» сумел сохранить прописку в элите, зацепившись за 15 строчку. 

Чемпионат Бельгии 1995/96 «Экерен» — «Андерлехт» 2:3 

Хронология нарушена специально, потому что этот матч стоит выделить особенно. 

Шел 19-й тур бельгийского чемпионата. В гости к скромному «Экерену» приехал титулованный противник. Никто не ждал сенсации, но все-таки она случилась. Первая сенсация произошла на 4-й минуте, когда «Экерен» повел в счете, а не столичный гранд. Радость андердога была недолгой, так как Стан Ван ден Бюйс уже шел к своей главной странице в футбольной биографии. Сначала Стан сравнивает счет на 27-й минуте, хотя выступает за «Экерен». На 54-й минуте Стан делает дубль, а на 61-й хет-трик! «Экерен» смог забить еще один гол и возобновить интригу, но на итоговый результат это не повлияло. В тот вечер, «Андерлехт» сумел победить не забив ни одного мяча, а Стан Ван ден Бюйс вошел в историю, как единственный человек забивший хет-трик в свои ворота. К сожалению, видео той встречи не сохранилось на просторах интернета. Самое забавное, что за всю карьеру в «Экерене» (1994-1996) Стан не забил ни одного мяча в ворота противника.

И все же, такие рекорды тоже остаются в памяти поколений, пусть и не в том свете, в котором хотели бы невезучие команды.

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rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 08:28, ред.
Страны Карибского региона проводят международный футбольный турнир,; который называется Кубок Карибского Моря «Шелл» (Shell Caribbean Cup).; Так вот, в 1994 году произошел удивительнейший случай в истории футбола.; Многие не верят этому – да все потому что трудно в это поверить.; Итак, Группа 1. В группе собрались сборные Барбадос, Гренады и Пуэрто; Рико, и только одна команда по регламенту должна выходить из группы в; следующий раунд финальной фазы. Команда Гренады в первом туре победила; Пуэрто Рико со счетом 2:0, в то время как Барбадос свою встречу с; пуэрториканцами проиграл с минимальным счетом 0:1.; Гренада 3 очка разница мячей 2:0; Пуэрто Рико 3 очка разница мячей 1:2; Барбадос 0 очков разница мячей 0:1; Следовательно, к последнему туру в группе Гренада пришла на первом; месте, и нужно было не проиграть Барбадосу. Чтобы занять первое место; Барбадосу кровь из носу нужно было побеждать в очной встрече сборную; Гренаду, причем с разницей в 2 мяча. Все бы ничего, если бы не; страннейшее правило турнира, по которому следовало, что золотой гол в; добавленное время приравнивался двум голам.; Итак, последний матч группы: Барбадос-Гренада. Забив быстрые два гола,; Барбадос повел в матче со счетом 2:0. Этот счет, устраивающий; барбадосцев, держался вплоть до 83-й минуты. К великому сожалению; последних, автогол практически свел усилия на нет. Счет стал 2:1. И; гренадцы встали у своих ворот, плотно обороняясь от соперника – ведь; третий гол в их ворота станет катастрофой.; Видя, что время летит, матч близится к завершению, двое защитников; Барбадоса (Сиели и Стаут) обменивающиеся пасами между собой поняли, что; их команде не удастся забить гол в оставшиеся минуты, и Сиели поменял; ориентацию и умышленно забил гол в свои ворота. «А чукча не дурак!».; Ведь таким образом он заработал для своей команды целых 30 минут; добавленного времени, в течение которых можно забить один гол – «золотой; гол» – который, равный 2 обычным голам, поможет вывести команду на; первое место.; Оторопев от такого развития дел, игроки Гренады чуть было не окаменели.; Все стало с ног на голову: теперь гренадцам надо забить гол. Причем,; РАЗНИЦЫ НЕТ В КАКИЕ ВОРОТА ЗАБИВАТЬ ГОЛ! И они, естественно, выбрали; самый легкий путь: они побежали забивать гол в свои ворота! Комедия; только начиналась.; «А чукча не дурак!» Барбадосцы, как Карпов в свои лучшие времена,; просчитали все наперед. Они бросились к воротам соперника, и …начали; защищать ворота Гренады от автогола Гренады. Позади вратаря гренадцев; встал защитник Барбадоса Сиели – он олицетворял собой последний рубеж. К; великому удовольствию, приколу и уморе собравшейся зрителей, в последние; две минуты основного времени плюс четыре минуты добавленного времени; гренадцы старались забить гол – без разбору – в любые ворота, а; барбадосцы – оборонялись как у своих ворот, так и у ворот соперника. Вы; только представьте себе.; И Барбадос выстоял! Гренаде не удалось забить гол! Даже в свои ворота!; В добавленное время гениальный план Барбадоса сработал. Игрок Барбадоса; Торн забил «золотой гол», который автоматически прекратил игру и сделал; счет 4:2 в пользу Барбадоса. И по разнице мячей, Барбадос завоевал; путевку в финальную фазу Кубка стран Карибского моря. На стадионе; National Stadium в Бриджтауне стоял хохот и веселье.; Тренер сборной Гренады Джеймс Кларксон был в ярости после матча:; «Чувствую себя обхитренным. Человеку, которому вздумалось принять такие; правила, прямая дорога в психушку. Игра, при которой так много; ошарашенных футболистов бегали по полю, вообще не должна была состоятся; по логике вещей. Наши игроки не знали в какую сторону бежать чтобы; атаковать ворота: в наши ворота или в ворота соперника. Подобного я в; жизни не видел. По футбольным правилам и традиции, нужно забивать гол; ворота оппонента, а не в свои ворота, чтобы победить в матче».(с)



Иногда и автогол ведет к победе...))
112910415
112910415
сегодня в 07:09
впору совсем отчаяться после подобных событий
Литейный 4
Литейный 4 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 15:31
После ливерпульского матча Европа узнала, что где то в России есть такой середнячок под названием Спартак. Гыгыгы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 14:48
Игоряна рекорд никто никогда не перебьёт.
Ну и спартаку есть чем гордиться. Самая крупная победа в ЛЧ у Ливера над Бешикташем : 8:0 , на втором месте тоже Ливер середняка унизил : 7:0
DXTK
DXTK
вчера в 14:46, ред.
я бы вспомнил матч 1999 года между Ливерпулем и МЮ со счетом 2-3, когда Джейми Каррагер забил два автогола в свои ворота. тем самым помог в той игре соперникам увести с энфилда три очка. При этом МЮ остался вменьшенстве, но чемпион англии и европы удержал счет в игре в свою пользу.

PS лучшими всегда были игроки ливерпуля Каррагер а после и Шкертел занимался тем же......
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:17
Теперь я понял о каком Стане пел Эминем с Дайдо.
Олег Лыткин
Олег Лыткин
вчера в 14:07
Спасибо! Очень интересные факты. Помню, как Каррагер забил два мяча в свои ворота в одном матче.
Roger Young
Roger Young ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 13:23
понял, Микки, спасибо!
Mikki
Mikki
вчера в 13:22, ред.
Роджер, привет. Поправили баг, но в любом случае лучше вставлять через кнопку "вставить" на панели, а ctrc+v цепляет теги, откуда ты копировал и неизвестно, как они тут будут выглядеть.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:16
бывает и не такое)))
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