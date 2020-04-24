Худший рекорд футбола

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вчера, 12:51

В футбольном мире существует много клубных и личных рекордов, но есть один, который не хочет ни одна команда в мире.

Многие футболисты хотят обессмертить свою фамилию, став лучшим бомбардиром, автором самого красивого забитого мяча или хотя бы забить самый быстрый мяч в истории чемпионата. Клубы, конечно, стремятся завоевать звание самой длительной беспроигрышной серии или серии «сухих» матчей без пропущенных мячей. Но есть один рекорд, который не пожелал бы себе ни один игрок и ни одна команда в мире. Ему посвящен сегодняшний рассказ.

Автогол вещь очень неприятная. Она деморализует игрока и понижает игровой настрой всей команды. Очень трудно избежать энергетического спада после пропущенного мяча, особенно если он пропущен от ноги своего игрока. Что может быть хуже автогола для любого футболиста? Только несколько автоголов! К сожалению, не подсчитано, сколько раз команды или игроки забили два автогола за игру, но в истории известно четыре случая, когда было забито три мяча в свои ворота.

Кубок УЕФА 1971/72 «Вулверхэмптон» — «Ден Хааг» 4:0

Основоположником недоброй традиции считается голландский «Ден Хааг». 3 ноября 1971 года команда из Гааги встречалась с английским «Вулверхэмптоном». Матч проходил в рамках второго раунда кубка УЕФА , аналог сегодняшней 1/16 стадии. Голландцы проиграли домашнюю встречу 1:3 и теперь на выезде должны были победить с разницей в три мяча. Забить три мяча удалось, но к ужасу игроков, в свои ворота. Вообще матч не заладился с самого начала. На 7-й минуте Дуган распечатал ворота «Ден Хаага» и поставил крест на любых надеждах голландцев пройти дальше. Теперь нужно было забить 4 мяча. До перерыва счет не изменился, а во втором тайме у команды из Нидерландов явно сдали нервы. Сначала на 50-й минуте Веймар удваивает преимущество англичан. Через 8 минут Мансвельд делает счет 3:0 в пользу «Вулверхэмптона». Хочу напомнить, что Мансвельд был игроком «Ден Хаага», а на 86-й Ван дер Бурх устанавливает окончательный счет. 4:0 в пользу хозяев. 7:1 по итогам двух встреч в пользу английских «волков». Небольшим утешением для голландцев станет победа «Вулверхэптона» в том турнире. Ведь «Ден Хааг» отчасти стал кузнецом этой победы.

Английская Премьер-Лига 2002/03 «Сандерленд» — «Чарльтон» 1:3

Следующим на очереди «везунчиков» стал английский клуб. 1 февраля, наверное, войдет в историю «Сандерленда», как самый черный день. «Черные коты» принимали лондонский «Чарльтон». Турнирное положение обязывало выложиться на 120%, что игроки и продемонстрировали. На 24-й минуте Райт забивает первый мяч, через 5 минут Проктор удваивает преимущество, а на 32-й Проктор делает дубль. 3 мяча за 8 минут отличный результат, если бы не одно «но». Все три мяча забиты в собственные ворота! Во втором тайме Кевин Филлипс все-таки забивает гол престижа в ворота противника, но от поражения «Сандерленд» не ушел. После этой катастрофы «черные коты» прочно занимают последнее место в чемпионате и удерживают его на протяжении 113 дней. Стоит ли говорить, что команда не сохранила место в английской Премьер-Лиге?

Бундеслига 2009/10 «Боруссия» М — «Ганновер» 5:3

Через шесть лет история повторилась на немецкой земле. 12 декабря «Боруссия» Мёнхенгладбах принимала «Ганновер». Ничто не предвещало, что произойдет на поле. А между тем, команды выдали настоящий триллер. 8 забитых мячей, в среднем по голу каждые 10 минут. «Ганновер» забил 6, «Боруссия» всего 2, но победу присуждают тому, кто больше голов забил противнику, а не себе. В этом критерии «Ганновер», к сожалению, проиграл. В свои ворота отличились Джакпа и Агги, который сделал дубль. Удивительно, но все три автогола были забиты из-за пределов штрафной площади. К слову, история не имела тех печальных последствий для ганноверцев, какие произошли с «Сандерлендом». По итогам сезона, «Ганновер» сумел сохранить прописку в элите, зацепившись за 15 строчку.

Чемпионат Бельгии 1995/96 «Экерен» — «Андерлехт» 2:3

Хронология нарушена специально, потому что этот матч стоит выделить особенно.

Шел 19-й тур бельгийского чемпионата. В гости к скромному «Экерену» приехал титулованный противник. Никто не ждал сенсации, но все-таки она случилась. Первая сенсация произошла на 4-й минуте, когда «Экерен» повел в счете, а не столичный гранд. Радость андердога была недолгой, так как Стан Ван ден Бюйс уже шел к своей главной странице в футбольной биографии. Сначала Стан сравнивает счет на 27-й минуте, хотя выступает за «Экерен». На 54-й минуте Стан делает дубль, а на 61-й хет-трик! «Экерен» смог забить еще один гол и возобновить интригу, но на итоговый результат это не повлияло. В тот вечер, «Андерлехт» сумел победить не забив ни одного мяча, а Стан Ван ден Бюйс вошел в историю, как единственный человек забивший хет-трик в свои ворота. К сожалению, видео той встречи не сохранилось на просторах интернета. Самое забавное, что за всю карьеру в «Экерене» (1994-1996) Стан не забил ни одного мяча в ворота противника.

И все же, такие рекорды тоже остаются в памяти поколений, пусть и не в том свете, в котором хотели бы невезучие команды.