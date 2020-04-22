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Дзюба вместе с женой приняли участие в челлендже Игнашевича

22 апреля 2020, 23:55

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и его жена Кристина поучаствовали в челлендже, который запустил экс-игрок сборной России Сергей Игнашевич, ныне возглавляющий «Торпедо».

Условием челленджа является определить, кому из партнеров подходит то или иное утверждение, отвечая на вопросы с закрытыми глазами.

«Приняли участие в антистрессовой терапии от Сергея и Наташи Игнашевич», — написал Дзюба в инстаграме.

Недавно Дзюба показал, как его соседи устроили концерт на балконе.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 13:21
А неплохо так. Респект Артёму с супругой и, разумеется, Сергею нашему Игнашевичу!!! 👍
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 11:35
Отличная терапия в это непростое время. Гыгыгы
makkie
makkie
вчера в 10:26
Интересный ролик, даже Дзюба его не испортил :)
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 10:24
Улыбнуло
shur
shur ответ 13ROS13 (раскрыть)
вчера в 10:17
...выходи на поле,покажи себя и твоя жизнь изменится,но в какую сторону,лучшую или худшую,вот в чем вопрос?!
galem72
galem72
вчера в 10:06
По начальной картинке невская древесина словно в клозете тужится.
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 09:00
Игнашевичу зачет.
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 08:59
Очень даже позитивный ролик.
Всем здоровья и удачи!
Faustello
Faustello
вчера в 08:07
С закрытыми глазами пнх
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:31
ну можно и так)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 06:49, ред.
Антистрессовая терапия...))))
Дзюбе она ни к чему....
Дзюба сам и есть антистрессовый антидепрессант....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:45
Чем бы Дзюба не тешился, лишь бы жена не плакала...
112910415
112910415
вчера в 05:02
довольно забавно
а по-русски без ошибок не может ; правильно - "от Сергея и Наташи ИгнашевичЕЙ"
13ROS13
13ROS13
вчера в 02:51
Это от безделия, за которое платят миллионы.
SHMEL
SHMEL
вчера в 00:36
Не факт, что это изобретение от Серёги Игншевича, таких полно в интернете, но все равно забавно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 00:14
Чем бы дитя ни тешилась лишь бы не плакало.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:12
Мне понравился этот как его??? Сразу и не выковариешь.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 23:58
Интересный ролик получился.
beefs
beefs
22 апреля в 23:56
что еще делать на карантине
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 23:56
Дзюба всё развлекается)
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