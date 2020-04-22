Дзюба вместе с женой приняли участие в челлендже Игнашевича

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22 апреля 2020, 23:55

Нападающий «Зенита» и его жена Кристина поучаствовали в челлендже, который запустил экс-игрок сборной России , ныне возглавляющий «Торпедо».

Условием челленджа является определить, кому из партнеров подходит то или иное утверждение, отвечая на вопросы с закрытыми глазами.

«Приняли участие в антистрессовой терапии от Сергея и Наташи Игнашевич», — написал Дзюба в инстаграме.

Недавно Дзюба показал, как его соседи устроили концерт на балконе.