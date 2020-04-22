Дзюба вместе с женой приняли участие в челлендже Игнашевича

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и его жена Кристина поучаствовали в челлендже, который запустил экс-игрок сборной России Сергей Игнашевич, ныне возглавляющий «Торпедо».
Условием челленджа является определить, кому из партнеров подходит то или иное утверждение, отвечая на вопросы с закрытыми глазами.
«Приняли участие в антистрессовой терапии от Сергея и Наташи Игнашевич», — написал Дзюба в инстаграме.
Недавно Дзюба показал, как его соседи устроили концерт на балконе.
Всем здоровья и удачи!
Всем здоровья и удачи!
Дзюбе она ни к чему....
Дзюба сам и есть антистрессовый антидепрессант....
Дзюбе она ни к чему....
Дзюба сам и есть антистрессовый антидепрессант....
а по-русски без ошибок не может ; правильно - "от Сергея и Наташи ИгнашевичЕЙ"
а по-русски без ошибок не может ; правильно - "от Сергея и Наташи ИгнашевичЕЙ"