Неожиданный лидер, забуксовавшая «Бавария» и провал экс-игроков РПЛ. В Германии экватор первого круга

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вчера, 17:39

В этом году футбольная сетка телетрансляций сильно оскудела из-за всем известных событий. Российским болельщикам больше недоступна английская Премьер-Лига и Чемпионшип, французская Лига 1, а также голландская Эредивизи. Таким образом, телезрители из России волей-неволей концентрируют свое внимание на оставшихся турнирах: итальянской Серии А, испанской Ла Лиге и немецкой Бундеслиге. Несмотря на отсутствие такого числа звезд, как в АПЛ , каждый из названных чемпионатов имеет свой шарм и может сделать приятнее ваш вечер. Мой выбор в этом году пал на немецкий чемпионат, в котором вчера завершился девятый тур. Далеко не все погружены в тонкости этого соревнования, поэтому я решил сделать обзор и подвести промежуточные итоги. Рассказ пойдет о тех командах, которые неоднократно наблюдал на поле, поэтому список будет ограничен.

«Унион». 1-е место (20 очков)

Начать стоит с того, что это лучший старт в истории клуба. Команда еще ни разу не лидировала в чемпионате страны даже в промежуточном подсчете. «Унион» творит историю и единственный, кто практикует остро атакующий футбол в текущем сезоне. Яркую заявку на сенсацию "железные берлинцы” преподнесли еще в первой игре, когда уверенно победили в столичном дерби, но постепенно становится видно, как непросто дается набор очков. После вчерашней победы над «Штутгартом» уместно вспомнить старую классику: «Игра забудется, а результат останется». Пока достигают максимума при ограниченных ресурсах, но уже ощущается нехватка хороших запасных, и кажется, скоро берлинцы опустятся на более привычные позиции.

«Фрайбург». 2-е место (18 очков)

«Фрайбург» также проводит сезон на пределе возможностей, совмещая выступление в Лиге Европы с игрой во внутреннем чемпионате. Команда выполняет текущие поставленные задачи в обоих турнирах, но хватит ли запаса прочности — вопрос остается открытым. Набор очков даже с аутсайдерами не происходит легко, приходится тратить много ресурса. Так было в победной игре против «Бохума» в четвертом туре, когда все решил один забитый мяч, так же произошло и вчера, когда, забив два мяча, разошлись миром с «Гертой». Есть сомнения, что прошлогодний финалист кубка удержится в зоне еврокубков.

«Бавария». 3-е место (16 очков)

Только ленивый не написал, что «Бавария» начинает сезон с периода турбулентности. Потеря Левандовского сказалась сильнее, чем предполагали, а покупка Мане не принесла ожидаемого профита, на который рассчитывали. К этому стоит добавить внутренние конфликты, которые стараются всячески умолчать. Тем не менее, сенегалец набирает форму и начинает забивать столь нужные мячи. Но главной ударной мощью скорее можно назвать пару Сане-Мусиала, которые выдали потрясающий старт и после девяти игр забили на двоих девять мячей. Думаю, что чемпион еще наберет обороты и снова без труда возьмет салатницу.

«Боруссия» Дортмунд. 4-е место (16 очков)

«Боруссия» неважно начала сезон, как и главный клуб страны, но если уход Левандовского удалось компенсировать, то уход Холанда виден невооруженным взглядом. Покупка Аллера обернулась катастрофой. У Себастьяна диагностировали рак, и талантливый форвард выбыл на неопределенный срок. Таким образом, «Боруссия» осталась у разбитого корыта.

Только игру с «Байером» в первом туре можно назвать приятной и структурной. Победные матчи против «Хоффенхайма» и «Шальке» вызвали скуку и апатию. Нет хорошей атаки и знаменитого немецкого комбинационного футбола. Очень примитивное перекатывание мяча из угла в угол в надежде на чудо. Вообще отсутствие острой комбинационной игры — тренд немецкого сезона во многих клубах. Даже набор очков против «Баварии» не убеждает в том, что «Боруссия» станет конкурентом в борьбе за золото. Дортмундцы сражались до конца, но забили скорее из-за отсутствия концентрации у «Баварии». В игре между мюнхенцами и Дортмундом чувствуется колоссальная разница. В данный момент не видно чемпионской интриги, но, возможно, она появится позднее. Сейчас скорее есть интрига, придет ли «Боруссия» второй по итогу сезона. С Терзичем это будет сделать непросто.

«Герта». 14-е место (8 очков)

Если говорить о дне таблицы, то здесь выделяются подопечные Сандро Шварца. Позиция "Старой Дамы” полностью соответствует ее игре. Безвольные поражения от «Униона» и двух «Боруссий» в какой-то момент поставил синюю часть Берлина на грань катастрофы, но в последних матчах, кажется, команда выходит из крутого пике. Победа над «Аугсбургом», ничьи с «Майнцем», «Хоффенхаймом» и «Фрайбургом» несколько укрепили положение столичного клуба, но не обнадеживают поклонников.

На поле команда практикует минимализм и старается "сушить игру”, как только выходит вперед. Зачастую "синие” добиваются положительного результата не благодаря, а вопреки, как это было в победной игре против «Аугсбурга». Порой очень сложно понять, что из нее строит бывший наставник московского «Динамо».

Необъяснимо присутствие знакомого нам по ЦСКА Эджуке на поле. Нигериец постоянно выходит в старте, но не отметился результативным действием. Рихтер, выходящий на замену, смотрится куда опаснее и острее, хотя проводит на поле в среднем по двадцать минут, но при этом уже забил два мяча. Почему Рихтер остается в запасе — вопрос, на который нет готового ответа. Возможно, Марко еще не до конца оправился от болезни, но верится в это с трудом. Недавно Рихтер лечился от рака, и если бы до сих пор проходил восстановление, то, вероятно, не был бы допущен до игры.

Зато неплохо освоился в составе Уремович, еще весной игравший за казанский «Рубин». Филипп стал игроком основного состава, и только травма голеностопа пока оставляет его вне заявки. Вчерашняя игра против «Фрайбурга» вселяет некоторый оптимизм. Команда наконец-то обнаружила ворота противника и дважды их поразила. Но помимо голов, неприятно поразил Кристенсен. Пропустил нелепый второй гол, который поделил очки между клубами. Стоит ли винить вратаря в этой ничьей? Если учесть, что вся команда играет весьма средне, то Кристенсен вписывается в общий уровень, но от этого не легче, если вы симпатизируете столичному клубу.

Нынешняя «Герта» очень далека от своего образца 2016/17 года, когда берлинцы заняли шестое место и получили путевку в Лигу Европы. Сейчас лидером и буксиром в команде всё больше становится Лукебакио, на его счету уже четыре мяча в текущем сезоне, но его нельзя назвать яркой звездой, достойной топ-клуба. Скорее это «первый парень на деревне», который легко сядет на скамейку в команде посильнее. Думаю, в этом сезоне «Герта» займет свою привычную позицию ниже десятого места, но спасется от вылета.

«Байер». 15-е место (8 очков)

Команда из Леверкузена может по праву забрать звание "главного разочарования” сезона. Участник Лиги чемпионов в одном шаге от зоны вылета в Бундеслиге, и света в этом царстве мрака не видно. Как и «Боруссии», «Байеру» остро не хватает своего джокера — Флориана Вирца, который в марте получил разрыв крестов и выбыл ориентировочно до середины октября. Патрик Шик также не стал спасителем. Лучший бомбардир клуба в прошлом сезоне (24 мяча) в этом году забил лишь два гола. Не очень складываются дела и у Азмуна. Бывший зенитовец зачастую начинает игры на скамейке запасных, а при выходе на поле получает практику на неродной позиции. Из-за этого у Сердара до сих пор ноль в графе забитых мячей. Азмун неплохо начал сезон, когда в кубковом матче отдал две голевые передачи, но этот матч закончился поражением «Байера» и вылетом из кубка. Клуб с такими ресурсами и составом должен быть намного выше в таблице, но изменений в турнирном положении стоит ожидать уже после чемпионата мира.

«Шальке-04». 16-е место (6 очков)

Едва поднявшись из 2-й Бундеслиги, «Шальке», кажется, собирается обратно. Если бы не катастрофическое падение «Байера», то главным провалом стоило назвать старт гельзенкирхенцев. К слову, в субботу Леверкузен покуражился над "синими” в очном поединке и забил четыре мяча, так что кому присудить столь "высокий приз” — оставляю на откуп читателям.

У «Шальке» нет ни одного светлого момента, за который их хотелось бы похвалить. Команда ничего не показывает в атаке, но и не держит удар в обороне. Столь же неубедительно выступает и Алекс Крал, хорошо известный нам по игре за московский «Спартак». Если прошлогоднее сидение на скамейке в «Вест Хэме» сначала воспринималось как досадное недоразумение, то сейчас начинаешь понимать причины, по которым Дэвид Мойес оставлял чеха в запасе. Переход в «Шальке» был для Крала возможностью перезагрузить карьеру, но Алекс пока транжирит этот шанс. Из девяти матчей чех принял участие в шести и в последнее время все чаще уходит с поля до финального свистка. Стоит ли говорить, что у Крала нет ни одного забитого мяча? Примерно так же выступает еще один бывший спартаковец Джордан Ларссон. Если не произойдет чуда, то в следующем сезоне «Шальке» будет осваивать новую карту трансферов, потому что соперников из Бундеслиги они уже не увидят.