Отечественные форварды – бракованный товар

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вчера, 14:52

«Соккер.ру» не рекомендует топ-клубам подписывать российских нападающих.

Кокорин заявил, что им интересуются топ-клубы Серии А. Сказал, что в списке нет «Ювентуса», зато точно есть «Рома». А дальше последовал вопрос о выборе между «Зенитом» и римлянами. И ответ показывает, почему все эти разговоры пустые: «Я по-прежнему люблю Питер. Если мы сядем хорошо, поговорим, то я по-прежнему выберу Питер». Заплатят – вернется, если в двух словах.

Нападающий, который в 29 лет между российским чемпионатом и Серией А выбирает первый, не подходит топ-5 ни под одним из соусов. Не важно, в какой форме Кокорин будет к осени, не важно, что у него объективно есть мастерство – неплохой нападающий, хотя и нестабильный. Важно, что человек использует итальянский интерес к себе, как к свободному агенту, чтобы выбить деньги у «Зенита».

Ничего не имею против вратарей, центральных защитников, латералей, опорников, хавбеков, плеймейкеров или крайних форвардов из России. Сафонова, Джикию, Фернандеса, Баринова, Головина, Алексея Миранчука, Черышева и Шапи-Сулейманова легко представить в клубах топ-5, двое уже там. Это не должны быть гранды, вернее, в 95 % случаев трансферы в составы лидеров невозможны, но чем тот же Зинченко, воспитанный в «Шахтере» и «Уфе», лучше?

Впрочем, есть веская причина, почему скауты великих клубов давно не связываются массово с футболистами из Восточной Европы. Их логику самому Александру сформулировал, похоже, лично Микель Артета. Александр не называл имя тренера, который отвел его в сторону и дал ценный совет, но это точно был человек из штаба Гвардиолы того времени. И явно парень, который играл в одних клубах с восточными европейцами, славянами. Микель выступал за «Эвертон» с Билялетдиновым, а потом с Аршавиным – в «Арсенале».

Так вот, после первых успешных матчей Зинченко в основе «Манчестер Сити» на тренировке наставник отвел его в сторону и сказал: «Учти, что парни из твоего региона склонны к самоуспокоению. Забрасывают тяжелую работу над собой после успешного старта или сдаются после неудачного дебюта. Поэтому им так сложно заиграть в АПЛ , не повторяй чужих ошибок». Наставник прав – Аршавин скатился, Билялетдинов сдался, Жирков даже не смог начать, не прижился категорично, а у Павлюченко было прозвище Спящий гигант. Один Погребняк дергался на все деньги и талант, но не задержался в АПЛ надолго.

Можно найти рациональные причины в том, почему провалился готовый к финалам ЛЧ Шевченко – Андрей попал в «Челси» с больной спиной, за слишком большую сумму, в команду к тренеру, которому не был нужен и со стилем, в который не вписался. Как и Жирков – игрок высокого уровня, которому мешали конкуренция, травмы и стиль команды. Однако вернемся к нападающим, у которых такая же уникальная профессия, как у вратарей.

Но есть разница. Если вы поищите голкиперов, подававших надежды с юности, то увидите – часто такие становились великими, исключения редки. А вот центральных форвардов, что подавали надежды, а потом исчезли – сотни. Все потому, что нападающему проще себя показать – серией голов, как Холанд, но сложнее задержаться на вершине, поскольку требования только растут, а сохранять конкуренцию в футболе еще сложнее только вратарям. Нападающий должен выжимать максимум, а вы посмотрите на российских форвардов.

Чалов скис, поскольку не отпустили зимой в АПЛ , где и так бы не смог заиграть из-за пандемии. Кокорин – сами знаете, где бывал. У Дзюбы футбольные мозги появились ближе к тридцати годам, но Артем оказался не настолько смелым, чтобы потребовать переезд в АПЛ , хотя варианты ему агент Роналду подыскал – человек с такими связями, как у Мендеша, продаст английской команде даже бревно. Вот только не каждый клуб из топ-5 готов связываться с нападающими из России.

Во-первых, недостаточно результативные – даже Кержаков середняк по голам на международном уровне, и в целом забил много, поскольку наиграл немало. Во-вторых, даже капитан сборной Дзюба по уровню не Левандовски, никогда не был и не будет. Чалов в идеале это второй Сергей Ребров, но Феде еще пахать и пахать до подобного уровня. Впрочем, бывший форвард киевского «Динамо» в «Тоттенхэме» круто не сыграл.

Но не стоит ограничиваться сложной для российских нападающих АПЛ , можно зайти в Бундеслигу, Серию А и Ла Лигу. И всюду увидите, что класса маловато. Хотя список большой, Смолов может провести за «Сельту» один-два матча на высоченном уровне, но даже небесталанный и опытный Федор — не форвард для основы «Реала», хотя туда даже серба Йовича за голы в Лиге Европы пустили.

Российских же форвардов брать остерегаются. Прямо сейчас в РПЛ играют Азмун и Шомуродов – форварды для Серии А и Бундеслиги. А вот Соболев попал в список скаутов МЮ просто потому, что они – грамотные работники, смотрят абсолютно всех, чтобы не быть в положении Вудворда, который мог взять Холанда, но шанс уже упустил. Вот только Эрлинга воспитали ребенком-профессионалом, а при лимите растить результативных форвардов сложно.

Это профессия для вечных хищников, вроде Роналду. А российские нападающие успокаиваются, забив парочку голов. Лига не совсем результативная, всегда можно списать слабую статистику на «сложности» чемпионата. Будь ты таланта Павлюченко и Сычева, будь ты габаритов Дзюбы и Погребняка – хватит на отрезки, не более. Посмотрите на показатели лучших снайперов сезона.

Там или иностранцы, причем среднего уровня – бразилец Веллитон никогда не был форвардом для основы «Барселоны». Или Смолов, что раскрылся далеко не сразу. И даже до уровня форварда «Атлетико», хотя Диего Коста и Мората – далеко не машины, а люди со слабыми сезонами, Федор не дорос. О запросах участников Эль Класико можно не начинать. Дзюба – слишком старый, Чалов – нестабильный, а Игнатьев обделен профессионализмом.

Таланты были и будут, но грамотные бывалые скауты всегда скажут, что лучше взять очередного бразильца, аргентинца или уругвайца, чем российского нападающего. Тут никакой ксенофобии и предвзятости к национальности, ведь защитники, хавбеки или вратари из России еще будут в топ-5. Но центральные форварды не вырастают. За тридцать лет великих не было, и на лимитной земле не появятся, поскольку играют до первого жирного контракта.

Если бы Смолов, Дзюба и Кокорин хотели испытать себя в молодости в топ-5, как Погребняк, Кержаков и Павлюченко – давно бы уехали. Прежнее поколение пусть неудачно, но пыталось закрепиться. А эти, получается, трусливее. Что Дзюба использует разговоры о других клубах строго для обсуждения нового контакта с «Зенитом», что Кокорин по той же причине упомянул «Милан», «Наполи» и «Рому». Да и Смолова, учитывая решение улететь в Москву и финансовое положение «Сельты», не выкупят.

Форварды работают по Широкову – дома сидят. Замечательно еще, что Дзюба в сборной имеет цель – побить скромный рекорд Кержакова. Если бы от российских нападающих не было никакой пользы национальной команде, стало бы совсем грустно. В принципе, людей хватает – к тройке опытных можно добавить Игнатьева, Соболева, Комличенко и Чалова, но где тут нападающий для команды уровня финала Лиги чемпионов?

И плохо, что не было своих Шевченко, Левандовски, да хотя бы Яна Коллера с Барошем – в финалах еврокубков оба играли. Форварду проще всего стать прожектором для рекламы футболистов из своей страны за рубежом. Но если Кокорину важнее размер зарплаты, чем шанс в качестве свободного агента попасть в Серию А, то приоритеты расставлены, а ставка на прогресс раздавлена. Форвард начинается с инстинктов, но продолжается мышлением, анализом. Российские нападающие недостаточно интеллектуальные, чтобы сверкать на мировом уровне.

Увы, но это факт, отсюда и их нестабильность. Возможно, в будущем появится один уникум, чьему примеру последуют? Такой скорее найдется среди детей россиян, уехавших жить в Европу. Черышев – вингер, но его карьеру уничтожают травмы. А найдется кто-то из центра атаки в школах Германии, Испании или Италии – покажет класс. Жаль лишь, что в таком случае новый Карпов, Смирнов или Иванов выберет сборную второй родины, а не исторической.

Российские футбольные педагоги не учат юных футболистов быть амбициозными, думать о спорте, потому-то все удивились, когда Смолов рванул из сытой Москвы в конкурентный город Виго. Но когда вернулся чартером, а тренер «Сельты» пожурил за это, то все встало на свои места. К сожалению, жажда побед и стабильности не ведет россиян в клубы топ-5, не говоря о чемпионских командах. Не будет Дзюбы в «Тоттенхэме», не будет Кокорина в «Роме». Не нужны им испытания, их и дома хорошо кормят.