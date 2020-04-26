​С вещами на выход. Большая чистка среди «дьяволов»

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вчера, 09:00

В списке чемпион мира и бывший капитан – «Соккер.ру» держит руку на трансферном пульсе.

«Манчестер Юнайтед» будет прибедняться, как и все гранды, но денег у них полно. Даже с учетом всех финансовых потерь ресурсов для полноценного трансферного лета хватит. Просто переходы нужно будет совершать умнее и ловчее. Например, продавать, чтобы покупать.

Крис Смоллинг (Англия, 30 лет)

Удивительные римские каникулы получились. Крис заиграл в «Роме», в этом сезоне Серии А тридцатилетний защитник в основе команды Фонсеки, а контракт Смоллинга с радостью бы выкупили у «Манчестер Юнайтед». Но вмешалась пандемия – сделка о передаче «Ромы» американскому миллиардеру Дэну Фридкину временно заморожена, поэтому «волки» могут отказаться от Криса. Будет жаль, ведь тридцатилетний защитник был неплох в непростом для римлян сезоне.

Тимоти Фосу-Менса (Нидерланды, 22 года)

Зачем «Манчестер Юнайтед» мариновать на скамейке 22-летнего голландца, у которого заканчивается летом контракт, если он и так раньше по арендам ездил? Фосу-Менса точно не будет в основе, ведь там Ван-Биссака, его не будет в качестве первого резервиста – Диого Далот имеет на руках длительный контракт. И хотя понятно, что 21-летний португалец тоже уступает Аарону, он останется в команде этим летом. Следовательно, Тимоти выгоднее уйти и найти себе клуб своего уровня мастерства. МЮ имени Вудворда и так перегрузил состав с платежной ведомостью.

Маркос Рохо (Аргентина, 30 лет)

Зимой бывший защитник «Спартака», не повторивший в АПЛ и МЮ путь Видича, перешел в «Эстудиантес» на правах аренды. Но родной аргентинский клуб не смог толком проверить ветерана в деле, поэтому не факт, что летом футболист, у которого немаленький личный контракт, обязательно останется на родине. Быть может, президент аргентинского клуба Хуан Себастьян Верон решит, что не стоит платить за трансфер Рохо. Тогда МЮ придется вернуть защитника в Англию, чтобы найти ему другую команду. В любом случае, в составе Сульшера этот воин лишний, и так с 2014 года держался в заявке «дьяволов».

Эрик Байи (Сенегал, 26 лет)

В поисках болячек Эрика проводили свои будни врачи «Манчестер Юнайтед». Байи – защитник с данными, многое умеет, но в Англии никак себя не проявил в последнее время, ведь постоянно лечился. А до этого у него хватало ошибок, и не станет меньше конкурентов, ведь «дьяволы» явно ищут себе нового центрального защитника в пару к Магуайру. Если Линделеф может остаться, поскольку молодой и здоровье крепкое – для резерва сгодится, то Эрику лучше найти себе клуб, где будет играть постоянно.

Люк Шоу (Англия, 24 года)

Как так, игрок основы? Но появление Ван-Биссаки и Магуайра объяснило, что в составе «Манчестер Юнайтед» все защитники должны отвечать уровню Де Хеа, чтобы начало получаться. Долгое время «красные дьяволы» не следовали заветам Фергюсона, который за защитников платил дикие деньги еще до того, как это стало модным. Но Шоу не уровень Рио Фердинанда, левофланговый бек играет в основе, поскольку никого лучше нет. В его пользу говорит молодость, но ведь не прогрессирует, к сожалению. Был бы у МЮ спортивный директор – левого бека поменяли бы одним из первых. Того же Чилуэлла можно было из «Лестера» опробовать, раз Магуайр заиграл.

Хуан Мата (Испания, 31 год)

Если Андер Эррера уехал в ПСЖ , то Хуан Мата зачем-то остался в МЮ , хотя было понятно – места в основе команды Сульшера у знаменитого хавбека не будет. Плеймейкер роскошно выступал в отдельных сезонах АПЛ , однако попадание в МЮ многих игроков за последние годы испортило. В тридцать один год Хуан может разве что просидеть на скамейке еще один год, ведь у него контракт до 2021 года с огромной зарплатой. Но это выбор, недостойный чемпиона мира и Европы. Удивило решение в прошлом году продлить контракт Маты еще на два года. Понимание игры у Хуана невероятное, но ведь бесполезный – игрок для Лиги Европы за 6.5 млн фунтов в год зарплаты. Хотя есть один личный плюс – Мата придумал организацию, где 1 % от диких заработков футболисты и тренеры тратят на благотворительность. Славный парень, но зачем он в составе МЮ ?

Фил Джонс (Англия, 28 лет)

Непросто будет распродать коллекцию центральных защитников МЮ , которые никакой пользы Де Хеа не принесли, только нервы сожгли и команду десятки раз подставляли. Человек-мем Фил – знаменитый своими гримасами во время матчей, давно должен был играть в клубе, который отвечает его истинному уровню. И это точно не тот МЮ , у которого проснутся амбиции и желание отработать огромный клубный бюджет на поле. Джонс давно не тянет, странно, что до сих пор в команде – наверное, просто не нашли заинтересованного покупателя.

Джесси Лингард (Англия, 27 лет)

Такой хороший футболист был, на чемпионате мира в России играл. А потом с Джесси словно что-то случилось. Лингард остался человеком без четкой позиции и без стабильности, которая так нужна, чтобы не просто числится в «Манчестер Юнайтед», катаясь по арендам, а играть в основе. Сейчас Лингард, которому увеличили оклад, бесполезен. Если от атакующего хавбека нужно по полгода ждать голов и ассистов, то он явно лишний в самом МЮ . Но, как и со многими в списке, будут проблемы с расставанием. Кому Лингард сейчас нужен? Сложно найти новый клуб, если не разрывать контракт.

Алексис Санчес (Чили, 31 год)

А ведь был одним из лучших футболистов АПЛ , когда играл за «Арсенал». Потом не попал к Гвардиоле – мог стать чемпионом Англии в составе МС , а затем оказался в МЮ , где карьера пошла на спад. Вернее, все обернулось полным крахом и уничтожением репутации. Даже подзарядка батарей в составе «Интера» не работает. Алексис насидел на лавке состояние – был самым высокооплачиваемым в МЮ , пока Де Хеа не подняли зарплату, но в футбол играть перестал. Жаль, чилиец – крутой нападающий, но если МЮ его не сможет никому отдать летом – хотя бы в новую аренду, то Вудворду зря платят миллионы фунтов в год.

Поль Погба (Франция, 27 лет)

Еще один ни туда, ни сюда. Поль – прекрасный мастер, но у «Манчестер Юнайтед» и хавбека крайне нездоровые отношения. Во многом из-за нестабильности самого хавбека, но отчасти и из-за Райолы – эпатажного агента, и из-за ценника – Погба стал первым в истории футбола, за кого отдали больше 100 млн евро. Зря отдали, деньги в МЮ точно не отработал, счастливым в составе команды не стал, этот сезон сидел в лазарете. А теперь еще и трансфер в «Реал» может сорваться, ведь испанские клубы могут лишиться прибыли.