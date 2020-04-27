«Рух» Брест – «Городея»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок седьмого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Рух» и «Городея».
«Рух» Брест
Клуб из Бресте не блещет результативностью, забив всего два гола в шести матчах. При этом, дебютант Высшей Лиги очень надежно играет в обороне, которая пропустила лишь дважды.
В трех последних поединках чемпионата «Рух» не проигрывал, добыв пять очков. Это позволило команде обосноваться на двенадцатой строчке в турнирной таблице. В прошлом туре брестский коллектив разошелся миром в гостях с «Торпедо» (0:0).
«Городея»
После трех побед кряду «Городея» в прошлом туре чемпионата Беларуси без шансов уступила дома БАТЭ, пропустив два безответных гола (0:2). Это поражение стало третьим в сезоне для гостей предстоящего матча.
С девятью очками в активе «Городея» занимает шестую позицию в турнирной таблице, отставая от группы лидеров на два очка.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рух» — 2.170
- Ничья – 3.100
- Победит «Городея» — 3.630
Статистика
- Команды раньше между собой не встречались.
- «Городея» еще не играла вничью в текущем сезоне Высшей Лиги.
- В всех матчах «Руха» в текущем сезоне прошла ставка на ТМ(2,5).
Прогноз
«Рух» это классическая низовая команда, которая не дает играть сопернику, и сама не активно идет в атаку. В предстоящем матче хозяева вряд ли отойдут от этой схемы.
У «Городеи» отличный потенциал, но вскрыть массированную оборону хозяев, гостям будет очень трудно. В этом матче мы ждем ничейного результата, аз который БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 3.100.