«Рух» Брест – «Городея»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:51

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок седьмого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Рух» и «Городея».

«Рух» Брест

Клуб из Бресте не блещет результативностью, забив всего два гола в шести матчах. При этом, дебютант Высшей Лиги очень надежно играет в обороне, которая пропустила лишь дважды.

В трех последних поединках чемпионата «Рух» не проигрывал, добыв пять очков. Это позволило команде обосноваться на двенадцатой строчке в турнирной таблице. В прошлом туре брестский коллектив разошелся миром в гостях с «Торпедо» (0:0).

«Городея»

После трех побед кряду «Городея» в прошлом туре чемпионата Беларуси без шансов уступила дома БАТЭ , пропустив два безответных гола (0:2). Это поражение стало третьим в сезоне для гостей предстоящего матча.

С девятью очками в активе «Городея» занимает шестую позицию в турнирной таблице, отставая от группы лидеров на два очка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рух» — 2.170

Ничья – 3.100

Победит «Городея» — 3.630

Статистика

Команды раньше между собой не встречались.

«Городея» еще не играла вничью в текущем сезоне Высшей Лиги.

В всех матчах «Руха» в текущем сезоне прошла ставка на ТМ(2,5).

Прогноз

«Рух» это классическая низовая команда, которая не дает играть сопернику, и сама не активно идет в атаку. В предстоящем матче хозяева вряд ли отойдут от этой схемы.

У «Городеи» отличный потенциал, но вскрыть массированную оборону хозяев, гостям будет очень трудно. В этом матче мы ждем ничейного результата, аз который БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 3.100.