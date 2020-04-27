Рейтинг! Топ-10 запоминающихся аргентинцев в РПЛ

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сегодня, 13:00

Аргентинцы не такие частые гости в наших краях, как бразильцы, но достойные выходцы из Серебряной страны в РПЛ заглядывали. О них и пойдет разговор на «Соккер.ру».

Если представителей Бразилии в чемпионате России выступало свыше полутора сотен, то аргентинская диаспора насчитывает всего лишь четыре десятка футболистов — в четыре раза уступают по численности «пентакампеонам». Их не так уж много, зато большинство в цветах топ-клубов: так, по восемь аргентинцев выступали за «Спартак» и «Зенит». А вот самый первый представитель Аргентины в РПЛ выступал за «Крылья Советов», его имя — Густаво Лильо, защитник перебрался в Россию в 2002 году и провел в Самаре полтора года. В топ-10 он, конечно же, не попал, но там хватает интересных мужчин, поигравших в футбол в нашей стране.

10 место. Фернандо Кавенаги («Спартак») — 63 матча, 17 голов

Кавенаги был первой аргентинской звездой в РПЛ — «Спартак» его приобрел за 12 миллионов долларов в 2004 году, и хотя в Москве от него ожидали большего, проблема была скорее не в Фернандо, а в токсичном окружении. Старожилам команды не понравилась высокая зарплата 20-летнего пацана из Аргентины, это повлияло на процесс адаптации и качество игры Кавенаги, до которого порой странным образом не доходил мяч. Тем не менее Кавегол сумел запустить европейскую карьеру в «Спартаке», который через два года с выгодой продал Фернандо в «Бордо», где аргентинец провел хорошее время.

9 место. Пабло Баррьентос («Москва») — 42 матча, 11 голов

В «Москве» была целая аргентинская диаспора: не попал в рейтинг Макси Лопес, а до Бракамонте еще доберемся, что же касается Баррьентоса, то этот полузащитник впечатлял одновременно своим талантом и недисциплинированностью. 11 голов и 10 «ассистов» в РПЛ за 42 матча — это результат мастера, но при этом Пабло нахватал 17 желтых карточек и дважды был удален с поля. Игровая дисциплина не конек Баррьентоса лично и аргентинцев вообще, но Пабло делал вещи и в футболе, а свой талант впоследствии подтвердил в Серии A.

8 место. Леандро Паредес («Зенит») — 61 матч, 10 голов

Паредес с Баррьентосом — одного поля ягоды, но Леандро выше классом, ведь и в России сделал вклад в чемпионство «Зенита», и уехал не куда-нибудь, а в ПСЖ , причем за очень хорошие деньги. Добавьте к 10 голам 15 результативных передач, вспомните, как мастерски Паредес дергал за ниточки в полузащите «Зенита» и получите одного из сильнейших хавбеков последних сезонов в РПЛ . Вот только в полной мере положиться на одаренного аргентинца нельзя: иногда «забывал» отрабатывать в обороне, очень часто допускал необязательные грубости (22 желтых карточки и 2 красных за время выступлений за «Зенит»).

7 место. Клементе Родригес («Спартак») — 93 матча, 5 голов

Атакующий левый защитник из Серебряной страны трижды становился серебряным призером РПЛ в составе «Спартака», а еще играл в финалах Кубка и Суперкубка (с тем же успехом). Родригес являл собой тип современного крайнего защитника: хорошо в атаке, через раз в обороне. Бестолковый футболист не стал бы олимпийским чемпионом и не сыграл бы 20 матчей за главную команду Аргентины, куда вызывался на протяжении всей карьеры в «Спартаке».

6 место. Себастьян Дриусси («Зенит») — 106 матчей, 21 гол

Потенциал Дриусси в «Зените» раскрывается не полностью, потому что Себастьян — форвард, но Семак его регулярно использует на позиции левого полузащитника. И респект Дриусси, что он не ропщет на тренера, а приносит команде ощутимую пользу, играя не ту роль, которую ему хотелось бы исполнять. Вечно мириться с таким положением вещей Себа не намерен, поэтому желание уйти из «Зенита» объяснимо.

5 место. Эктор Бракамонте («Москва», «Ахмат», «Ростов») — 238 матчей, 56 голов

Бракамонте — один из важнейших аргентинцев в РПЛ . Во-первых, Эктор забил за российские клубы больше, чем любой из его соотечественников. Во-вторых, является лидером среди аргентинцев по количеству сыгранных матчей в России. В-третьих, только Бракамонте имел счастье играть за три российских клуба и провел в нашем чемпионате девять лет. А еще Брака песенки поет, иногда даже на русском:

4 место. Леандро Фернандес («Динамо») — 235 матчей, 16 голов

Один из самых уважаемых легионеров в истории московского «Динамо», Фернандес провел в составе «бело-голубых» 8 лет и даже дослужился до звания капитана. Дважды болельщики «Динамо» выбирали Леандро лучшим игроком сезона, трижды аргентинец оказывался в списках 33-х лучших футболистов РПЛ на своей позиции центрального защитника.

3 место. Эсекьель Гарай («Зенит») — 75 матчей, 3 гола

Гарай тоже центральный защитник, и хотя он сыграл в России в три раза меньше, чем Фернандес, козырнул таким мастерством, которое заставляет включить его в тройку сильнейших аргентинцев в РПЛ за все годы. В два сезона «Зенита» с Гараем в составе уместилось чемпионство, Кубок России, два Суперкубка и пять побед в шести матчах на групповой стадии Лиги чемпионов.

2 место. Кристиан Ансальди («Рубин» и «Зенит») — 184 матча, 3 гола

Переход в «Зенит» оказался ошибкой и не принес Кристиану счастья, но в «Рубине» аргентинец был прекрасен: внес весомый вклад в два чемпионства казанского клуба, а в общей сложности завоевал 5 трофеев под руководством Курбана Бердыева, назывался лучшим левым беком РПЛ и давал жару в еврокубках. Ансальди и по сей день на хорошем счету в Серии A.

1 место. Алехандро Домингес («Рубин» и «Зенит») — 170 матчей, 53 гола