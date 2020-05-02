Чемпионы мира и вратарь-рекордсмен. Кто покинет «Челси»?

1588402860

сегодня, 10:01

«Соккер.ру» напоминает о жарком для «Челси» трансферном лете.

Команда у них молодая, но это не отмазка, а стратегия и констатация факта. Следовательно, парочка возрастных игроков уже ищут себе новые клубы, хотя не только ветераны задумались об уходе. Лэмпарду нужно выстраивать свою команду, а зимой, невзирая на отмену запрета УЕФА , Фрэнку новых игроков не предоставили. Значит, ждем яркое трансферное лето.

Виллиан (Бразилия)

Бразилец – великолепный мастер, однако его дни в «Челси» сочтены. Станет свободным агентом, а это значит, что за опытного вингера развернется нешуточная борьба. «Рома» заинтересовалась, у «Арсенала» появилось желание завербовать к Давиду Луису еще одного игрока «Челси». Только зарплата смущает «канониров». Еще про «Ньюкасл» не забывайте – сейчас «сорок» начнут связывать с каждым приличным игроком, который на грани смены клуба. Почему же Виллиан покидает «аристократов»? Ответ прост: учитывают возраст – 31 год, и покупку Зиеша.

Педро Родригес (Испания)

А вот и чемпионы мира пошли. И Европы, кроме всего прочего, – у экс-игрока «Барселоны» огромная коллекция ценных трофеев. Но Лэмпарду вингер и форвард Педро в команде вряд ли нужен, следовательно, испанец ищет себе новый клуб. Причем тоже в качестве свободного агента, как и Виллиан. Время летит быстро, Родригесу летом исполнится 33 года, однако есть одна загвоздка. Оказывается, роль запасного Педро не смущает, заявил о желании остаться. Вряд ли «Челси» такой ход выгоден, зарплата у испанца немаленькая, а пользы мало.

Оливье Жиру (Франция)

Многие удивились слухам, что еще один чемпион мира подписал новый контракт с «Челси» — клуб якобы воспользовался опцией в старом договоре и продлил соглашение на год. Но для разгадки не нужен Шерлок Холмс: в новых условиях непросто будет найти классного опытного форварда. Судя по всему, Жиру готов выходить на замену, однако продление не значит, что Оливье точно останется. Во-первых, официального объявления не было, во-вторых, «Интер», «Лацио» и ряд других клубов заинтересованы в крепком форварде. Захочет играть чаще – уедет, готов остаться на скамейке – останется.

Миши Батшуайи (Бельгия)

Зачем Лэмпарду на контракте и бельгиец, и Жиру? Также очевидно, что «Челси» ищет форварда – возможно, Дембеле из «Лиона». Причем с новичком можно заключать контракт, французский сезон завершили. И про Абрахама помним. Значит, с кем-то из двух заметных нападающих, которые не приносят голевую пользу лондонцам, Лэмпарду нужно прощаться. У Батшуайи контракт до следующего года, но если хорошо поискать – покупатель на него найдется. Форварду тоже нужен новый вызов, ему ведь всего 26 лет, а заплесневеет на лавке – не поедет на Евро-2020.

Вилли Кабальеро (Аргентина)

Попытка поставить на Вилли не принесла плоды. После четырех матчей аргентинца в АПЛ стало понятно, что ему нечего делать в 38 лет в основе «Челси». Профессиональный запасной может покинуть команду, поскольку у него истекает контракт. Однако причину расставания также можно связать с решением по другому голкиперу – Кепе. Но о нем чуть ниже, а здесь логично спросить Лэмпарда: не грамотнее ли подыскать второго вратаря с большими перспективами, молодого?

Марко ван Гинкел (Нидерланды)

Отпустите беднягу домой! «Челси» хорошо относится к голландцу – невзирая на травму, поддерживали полузащитника годами, однако подписывать с 27-летним Марко новый контракт не имеет смысла. Вернулся к тренировкам после травмы колена в ноябре, не играл с лета 2018-го. Нулевая вероятность, что Лэмпарду нужен такой игрок в заявке. Марко нужно найти себе новый клуб. Жаль, что после удачного отрезка в ПСВ не заиграл в «Челси» из-за травмы.

Эмерсон (Италия)

Про 25-летнего бразильца с итальянским паспортом много говорят на полуострове – связывают и с «Ювентусом», и с «Интером». Игра агентов, чтобы подчеркнуть важность футболиста? Ведь не похоже, чтобы Лэмпарда устраивал любой из левых защитников, которые есть в распоряжении. Эмерсон уступал место слева универсальному Аспиликуэте, даже Алонсо появлялся. Возможно, «Челси» найдет себе нового левого латераля, а Эмерсон действительно уедет в Серию А. Ему до начала Евро-2020 надо набрать форму, чтобы остаться в основе Манчини.

Виктор Мозес (Нигерия)

У «Челси» привычный табун арендованных игроков, но выделить хочется именно нигерийца. Аренда в «Интере» истекает 30 июня, но все идет к полноценному трансферу. Конте хочет дальше работать с Мозесом, а поскольку в контракте прописали опцию выкупа за 12 млн евро, то для «Челси» такая сделка точно выгодная. Конечно, миланцы взяли еще и Эшли Янга, поэтому Виктор не обязательно будет в основе, но для Конте может быть важнее, чем для Лэмпарда.

Маркос Алонсо (Испания)

Странный футболист, но породистый. Внук легенды «Реала» и сын бывшего игрока «Барселоны» в юности получил урок на всю жизнь – пьяным сел за руль в Мадриде, разогнался до 112 километров в час в городе и врезался в каменную стену, что привело к гибели 19-летней подруги, что сидела рядом. Только влияние семьи и деньги помогли не сесть в тюрьму. Однако стал ли Алонсо после этого прилежным профессионалом? Хватает только на отрезки, а зимой Лэмпард пытался подписать Чилуэлла из «Лестера». Не исключено, что «Челси» попрощается и с Эмерсоном, и с Маркосом.

Росс Баркли (Англия)

Если ПСЖ или любой другой гранд найдет деньги на Канте и выкупит контракт француза летом, то «Челси» упустит игрока экстра-класса. Та же история, если «Ювентус» найдет аргументы для возвращения Жоржиньо в Италию в команду Сарри. Впрочем, уроженец Бразилии вроде бы адаптировался в составе лондонского клуба, в интервью уже не жалуется на жизнь и отношение к нему фанатов, как раньше. А вот если Росс Баркли найдет себе новую команду, то просто позволит ряду молодых ребят из «Челси» играть чаще, а сам получит в новой команде игровую практику. Впрочем, англичанин для начала может уйти в аренду.

Кепа Аррисабалага (Испания)

Самый дорогой вратарь в истории вряд ли любимчик главного тренера «Челси». Лэмпард воспитывал Кепу скамейкой после ошибок – испанцев пропускал даже после редких ударов в створ. Затем тренер хвалил голкипера за отношение к тренировкам. Но постоянно СМИ говорят, что «аристократы» ищут нового Петра Чеха, а Кепа таким не стал. Поставят на Доннарумму? Вариантов много – присматривались к Онане, например. Однако учтите пандемию. И раньше было непросто найти покупателя, который отдаст за испанца много денег. А теперь задача для Грановской стала еще сложнее. Марина может справиться, если Лэмпард поставит задачу, но даже Кепа понимает – лучше нахваливать тренера в интервью и рассказывать, что мечтает играть за «Челси».

Понятно, что все одновременно команду не покинут. Кто-то уйдет, но даже решение по тренеру уже приняли. Вряд ли теперь Фрэнка собираются заменить. Значит, ему нужно доверять сильнее, позволить ему внести правки в состав. Молодой тренер пришел в команду без возможности усилить состав под себя, и хотя «Челси» будет сложно собрать много денег для покупок, на парочку удачных сделок хватит. Зиеш – первый, но не последний.