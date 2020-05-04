«Слуцк» — «Энергетик-БГУ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:48

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на стартовый матч восьмого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Слуцк» и «Энергетик-БГУ».

«Слуцк»

Клуб из одноименного города продолжает удерживать лидирующую позицию в чемпионате Беларуси. В прошлом туре «Слуцк» добыл пятую победу в сезоне, обыграв в гостях минской «Динамо» (2:1).

Поражение от «Динамо» Брест во втором туре остается единственным для команды в текущем сезоне.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетик» проиграл три матча кряду и выпал из первой тройки турнирной таблицы Высшей Лиги. Прервать серию неудач команде удалось на минувших выходных.

Команда успешно съездила в гости к аутсайдеру «Смолевичи», который был обыгран с комфортным счетом (2:0). С двенадцатью очками в активе «Энергетик» расположился на четвертой позиции.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слуцк» — 2.170

Ничья – 3.580

Победит «Энергетик-БГУ» — 3.82

Статистика

В 3 очных встречах команд забивалось не больше одного гола.

В последней очной встрече соперников с минимальным счетом победил «Слуцк».

«Слуцк» не проигрывал в 5 последних матчах Высшей Лиги – 4 победы и 1 ничья.

Прогноз

«Энергетик» в прошлом туре справился с худшей командой чемпионата, и теперь сыграет в гостях против лидера. «Слуцк» набрал отличный ход и сумел в гостях обыграть «Динамо» Минск.

Считаем, что хозяева должны пользоваться преимуществом домашнего поля и отличной игрой в атаке. В БК Pinnacle ставку на победу «Слуцка» можно разместить с привлекательным коэффициентом 2.170.