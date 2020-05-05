«Городея» — ФК «Минск»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч восьмого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Городея» и ФК «Минск».
«Городея»
К восьмому туру чемпионата Беларуси «Городея» подходит в статусе девятой команды, в активе которой десять набранных очков.
После серии из трех побед кряду «Красно-желтые» в двух матчах разжились только одним баллом. Сначала «Городея» без шансов уступил дома с «сухим» счетом БАТЭ (0:2), а в прошлом туре команда разделила очки в Бресте с местным «Рухом» (1:1).
ФК «Минск»
Столичный коллектив набрал на один балл меньше, чем его соперник, и занимает двенадцатую позицию в рейтинге.
ФК «Минск» проиграл четыре из пяти последних поединок в Высшей Лиге, чем затмил свой удачный старт. В предыдущем туре чемпионата команда с крупным счетом проиграла на своем стадионе «Торпедо-БелАЗ» (2:5), а перед этим обыграла в гостях «Славию» из Мозыря.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Городея» — 2.640
- Ничья – 3.230
- Победит ФК «Минск» — 2.700
Статистика
- В последней встрече соперников в гостях победил ФК «Минск».
- Ставка на ТБ(2,5) сыграла в 3 последних очных встречах команд.
- «Городея» выиграла 1 из 3 домашних матчей в текущем сезоне.
- ФК «Минск» еще не проигрывал в гостях «Городее» — 4 победы и 2 ничьи.
Прогноз
В этом поединке аналитики букмекерской компании Pinnacle не определяют фаворита. «Городея» и ФК «Минск» после успешных серий показывают не лучшие результаты.
Хотелось бы обратить внимание на результативность команд в очных противостояниях, в которых они регулярно пробивают «верх». Полагаем, что и на этот раз минимум на два забитых гола команды наиграют.
Ставку на ТБ(2) в букмекерской конторе Pinnacle можно разместить по выгодному коэффициентом 1.729.