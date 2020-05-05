«Городея» — ФК «Минск»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:10

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч восьмого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Городея» и ФК «Минск».

«Городея»

К восьмому туру чемпионата Беларуси «Городея» подходит в статусе девятой команды, в активе которой десять набранных очков.

После серии из трех побед кряду «Красно-желтые» в двух матчах разжились только одним баллом. Сначала «Городея» без шансов уступил дома с «сухим» счетом БАТЭ (0:2), а в прошлом туре команда разделила очки в Бресте с местным «Рухом» (1:1).

ФК «Минск»

Столичный коллектив набрал на один балл меньше, чем его соперник, и занимает двенадцатую позицию в рейтинге.

ФК «Минск» проиграл четыре из пяти последних поединок в Высшей Лиге, чем затмил свой удачный старт. В предыдущем туре чемпионата команда с крупным счетом проиграла на своем стадионе «Торпедо-БелАЗ» (2:5), а перед этим обыграла в гостях «Славию» из Мозыря.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Городея» — 2.640

Ничья – 3.230

Победит ФК «Минск» — 2.700

Статистика

В последней встрече соперников в гостях победил ФК «Минск».

«Минск». Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 3 последних очных встречах команд.

(2,5) сыграла в 3 последних очных встречах команд. «Городея» выиграла 1 из 3 домашних матчей в текущем сезоне.

ФК «Минск» еще не проигрывал в гостях «Городее» — 4 победы и 2 ничьи.

Прогноз

В этом поединке аналитики букмекерской компании Pinnacle не определяют фаворита. «Городея» и ФК «Минск» после успешных серий показывают не лучшие результаты.

Хотелось бы обратить внимание на результативность команд в очных противостояниях, в которых они регулярно пробивают «верх». Полагаем, что и на этот раз минимум на два забитых гола команды наиграют.