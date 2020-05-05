От Чулкова до Шунина. Приходы и уходы Владимира Габулова

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сегодня, 11:41

«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с вратарями московского «Динамо». На очереди яркая фигура Владимира Габулова, трижды приходившего в столичный клуб.

Вот и добрались до Владимира Габулова, бронзового призёра чемпионата Европы, обладателя Кубка УЕФА , чемпиона и обладателя Кубка страны. Правда, все эти награды Владимир получил, будучи дублёром Игоря Акинфеева. Ещё он становился финалистом Кубка России — в рядах «Амкара» и «Анжи», чемпионом Бельгии в рядах «Брюгге» и участником последнего чемпионата мира. В «Динамо» Владимир приходил трижды — 17-летним юношей, призёром Евро-2008 и рано поседевшим стражем ворот внезапно обедневшего «Анжи». С одной стороны, Габулов всегда играл за «Динамо» на совесть и вошёл в историю в первую очередь как динамовец. А с другой стороны, Владимир также останется в истории как голкипер, при котором клуб впервые покинул лигу сильнейших.

Но сомневаться в высоком мастерстве этого воспитанника осетинского футбола не приходилось. Габулов обладал не только всеми необходимыми футболистам его профессии достоинствами, у него ещё имелась превосходная интуиция, позволявшая читать игру, предугадывать действия соперника. Владимир – боец, каких поискать. Даже когда вся команда играла слабо, Габулов на последнем рубеже бился изо всех сил.

А еще он смелый и великодушный человек, о чем наглядно говорит памятный эпизод со спартаковцем Веллитоном. Сначала динамовский вратарь, рискуя получить травму, бросился в ноги несущемуся на него бразильцу, а потом простил спартаковца за нанесённое тяжелое повреждение. Менее чем через два месяца Габулов вернулся в ворота, причем обошёлся безо всяких там защитных шлемов и масок.

Возможно, смелость и помогла семнадцатилетнему воспитаннику североосетинского футбола дебютировать в воротах московского «Динамо». Володя очень неплохо для новичка отыграл первый круг чемпионата. Но Валерий Газзаев, позвавший юного вратаря из Моздока в «Динамо», покинул пост главного тренера, а новый штаб не особо верил во Владимира. Хотя тот, несмотря на возраст, был не таким уж и дебютантом. За спиной у Габулова были два сезона во второй лиге.

Во второй раз Владимир пришёл в «Динамо» через семь лет. Уже вратарём сборной России, бронзовым призёром, победителем Кубка УЕФА и неоднократным чемпионом страны. Правда, большинство своих регалий Габулов получил в ЦСКА , где он играл очень мало. Сложно рассчитывать на большую игровую практику, будучи одноклубником Игоря Акинфеева. Но годы, проведенные в армейском клубе, Владимир потерянными не считает. Во-первых, опыт работы с тренером Вячеславом Викторовичем Чановым бесценен, во-вторых, в ЦСКА ему привили психологию победителя.

Можно было и далее сидеть и ждать своего часа в составе армейцев, но Владимиру хотелось играть. Причем в таком клубе, где много работы для вратаря. Например, в «Кубани», пытавшейся в очередной раз закрепиться в Премьер-Лиге. Весной 2007 года Габулов покинул ЦСКА и перебрался в Краснодар. Кстати, в том сезоне получил серьезную травму колена и выбыл надолго Акинфеев. Так что не решись Владимир на переход в «Кубань», он мог бы стать основным у армейцев в 2007-м.

Спасти кубанцев от вылета не смогла даже прекрасная игра их голкипера. Но самому Владимиру краснодарский сезон помог стать вратарем сборной России. Причем основным, в концовке отборочного цикла чемпионата Европы. В своем дебютном матче со сборной Македонии Габулов получил красную карточку за фол последней надежды. Но этим нарушением правил он спас ворота россиян от неминуемого гола с игры при скользком счете 1:0, а вставший в ворота Вячеслав Малафеев довел дело до конца, отразив пенальти. Именно Габулов блестяще защищал наши ворота в игре с Англией, в которой наши одержали победу 2:1. И хотя бронзу для нашей сборной на полях Австрии и Швейцарии добывал Игорь Акинфеев, в том, что российская команда попала в финальную часть Евро-2008, велика заслуга Габулова, тогда ещё вратаря «Кубани».

Спускаться вместе с «Кубанью» в первый дивизион Владимир не захотел. Вратарю сборной нужно играть в Премьер-Лиге. Желающих укрепить свой последний рубеж было немало. Габулова звали в «Локомотив», да и «Динамо» про него не забыло. Но он выбрал «Амкар», с которым едва не выиграл Кубок России. Однако отыграв за пермяков до паузы, связанной с чемпионатом мира, Владимир всё же вернулся в московское «Динамо». Первый большой клуб, он как первая любовь. Забыть невозможно.

Надо сказать, от возвращения повзрослевшего, набравшегося опыта Габулова динамовцы только выиграли. «Бело-голубые» испытывали некоторые сложности на последнем рубеже. Талантливому Антону Шунину не хватало опыта и уверенности, а игра Жидрунаса Карчемарскаса оставляла желать лучшего. С приходом Владимира многие проблемы были быстро решены. Уверенность вратаря передавалась и полевым игрокам. Тот сезон динамовцы завершили третьими. Впервые за 11 лет славный московский клуб завоевал медали.

Владимир очень хотел сыграть в Лиге чемпионов и сделал для этого все, что было в его силах. Но «Динамо» уступило «Селтику». Тяжелейшая травма, полученная в столкновении с Веллитоном, смазала сезон, в котором Габулов играл очень удачно. Настолько, что даже в проигранном со счетом 1:3 «Крыльям» матче он был лучшим в составе «бело-голубых».

В сезоне-2010 Владимир долгое время был основным голкипером «Динамо» и играл неплохо. Особенно на фоне невнятной игры большинства своих партнеров. Но в сентябре динамовцы потерпели два поражения – 2:3 в Раменском от «Сатурна» и 0:3 дома от нальчикского «Спартака». И всё. Габулов перестал попадать в основу. Официальная причина – усталость вратаря, неофициальные называть не стану, ибо подтверждения им нет. Но вратарь сборной России, находящийся в самом расцвете, вдруг угодил в запас. В сезоне-2011/12 Владимир продолжает сидеть на лавочке, как при Миодраге Божовиче, так и при Сергее Силкине. И поэтому не стоит удивляться, если этот одаренный голкипер решился сменить клуб. В самом конце лета Габулов принял приглашение махачкалинского «Анжи». Однако отправился он не в Махачкалу, а в хорошо знакомый Владимиру ЦСКА . Игорь Акинфеев в столкновении со спартаковцем Веллитоном получил тяжелейшую травму, и Габулов был арендован армейцами на полгода.

Но когда Игорь залечил травму, Габулов отбыл в махачкалинский клуб. «Анжи» расцветал на глазах, получая финансовую поддержку Сулеймана Керимова. В клуб потянулись сильные иностранцы — знаменитый Роберто Карлос, не менее знаменитый камерунец Самюэль Это’О, француз Лассана Диарра. На тренерской скамейке появился Гус Хиддинк. Нельзя сказать, что успехи «Анжи» вызывали однозначную реакцию в обществе. Более того, скороспелый проект часто вызывал раздражение. Однако команда в Дагестане собралась приличная. И Владимир Габулов вполне соответствовал её уровню и задачам. «Анжи» взял бронзовые медали чемпионата России-2012/13, дошёл до финала Кубка, где только в серии пенальти уступил ЦСКА , достойно играл в Европе.

Но в августе-2013 сказка закончилась. Керимов решил сократить расходы на команду, объявив о «смене вектора развития». Дорогие легионеры стали покидать команду, а несколько игроков «Анжи», среди которых Владимир Габулов, Юрий Жирков, Игорь Денисов и Александр Кокорин оказались в «Динамо». Так Владимир в третий раз в карьере стал динамовцем. Нельзя сказать, что все болельщики были ему рады. Многие оставались обиженными на него за уход в «Анжи». Однажды, во время матча динамовцев с махачкалинцами во вратаря гостей запустили зажигалкой. Но Габулов вернулся и снова стал основным. Помог «Динамо» завоевать путёвку в Лигу Европы.

Неудачно начав сезон-2014/15, Владимир на время присел на лавочку. Отдохнул, собрался и вернулся. Провёл хороший сезон, оформил членство в клубе Льва Яшина. «Динамо», с которым работал Станислав Черчесов, заметно прогрессировало.

Но снова сыграл неспортивный фактор. «Динамо» столкнулось с финансовыми проблемами. Не с такими жёсткими, как «Анжи», но всё же болезненными. «Бело-голубых» не пустили в Лигу Европы, из команды потянулись игроки. Черчесов ушёл. «Динамо» стало быстро приходить в негодность. Дальше становилось только хуже. По итогам сезона-2015/16 славный клуб впервые в истории покинул лигу сильнейших. Особенно слабо провели динамовцы второй круг — одна победа, четыре ничьи и десять проигрышей. Оба вратаря, Габулов и Шунин, старались, как могли. Но что произошло, то произошло.

«Динамо» не стало предлагать Владимиру новый контракт. Полгода он не играл, а потом отправился на помощь тульскому «Арсеналу». Помог тулякам сохранить прописку в элите, поиграл ещё в сезоне-2017/18, после чего уехал в бельгийский «Брюгге». Там что-то не пошло. «Брюгге» всё же стал чемпионом Бельгии, но наш вратарь сыграл всего несколько матчей, причём не самых удачных. Однако Владимир вошёл в окончательную заявку сборной России на домашний чемпионат мира, где, как в старые времена, стал дублёром Игоря Акинфеева.

А потом Владимир Габулов поставил точку в своей яркой, пусть и неоднозначной карьере футболиста. И начал другую карьеру — спортивного функционера. Владимир Борисович успел поработать министром спорта Северной Осетии, помог возродиться «Алании». Сейчас он трудится на посту главы совета директоров клуба «Олимп» из Химок.