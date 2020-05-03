Молодой лев из «Спортинга» — новая цель топ-клубов

1588514469

сегодня, 17:01

Новый герой рубрики «Будем знакомы» — молодой португальский вратарь Луиш Машимиану, который может стать объектом охоты на летнем трансферном рынке.

Когда Джанлуиджи Доннарумма стал капризничать при продлении контракта с «Миланом» и возникла явная угроза ухода Джиджо в «Пари Сен-Жермен», то миланцы были спокойны. «Пусть уходит, если ему неймётся. У нас есть кем его заменить». И этот кто-то ровесник Доннаруммы, вратарь лиссабонского «Спортинга» Луиш Машимиану. Потом Джиджо передумал уходить из «Милана». Покупка Машимиану стала неактуальной. Что вовсе не отменяет факта, что молодой португалец может вырасти во вратаря очень высокого класса.

Луиш — воспитанник «Браги», но талантливого юношу заметили столичные одноклубники (если вы забыли, то и клуб из Браги тоже «Спортинг»). Луишу тогда было 15 лет. И вот уже пятый год он принадлежит лиссабонским «львам». Играл за юношеские и молодёжные сборные Португалии, после ухода Руя Патрисиу в «Вулверхэмтон» тренировался с основным составом. Но весь прошлый сезон оставался третьим вратарём «Спортинга» после бразильца Ренана Рибейро и француза Ромена Салена. Видимо в клубе считали, что Луишу пока рано. И когда Доннарумма был основным не только в «Милане», но и сборной, его португальский сверстник только мечтал посидеть на лавочке в матчах чемпионата Португалии. Эта маленькая мечта осуществилась в текущем сезоне. Сален покинул команду, и Машимиану стал вторым вратарём «львов». Первым оставался Ренан Рибейро.

Так было вплоть до ноября. Пока не получил травму Ренан. Луиш встал в ворота в игре с «Жил Висенте». Дебют — хуже не придумаешь. Три пропущенных мяча в игре с не самым сильным соперником. В «Спортинге» даже обрадовались, что повреждение Ренана несерьёзно. Ещё две недели, и он вернётся. А пока нужно было перетерпеть с необстрелянным юношей. А тот, преодолев волнение, очень достойно отыграл с «Морейренсе» и «Санта-Кларой». Ренан же недолечившись как следует на тренировке усугубил свою травму. До сих пор находится в лазарете. Но теперь Ренан может не спешить, похоже, что «Спортинг» уже сделал свой выбор.

На момент приостановки футбольного чемпионата Луиш Машимиану сыграл 13 матчей в португальской Суперлиге, в которых пропустил 14 мячей. В пассив, помимо упоминавшегося матча с «Жил Висенте», можно занести и проигранную с результатом 1:3, встречу с «Фамаликау». «Спортинг» уступил и «Порту» и «Бенфике». Молодой вратарь пропустил по два мяча в этих встречах, но ошибок не совершил. В Лиге Европы Луиш принял участие в четырёх встречах и пропустил семь мячей. Четыре из них пришлись на ответную встречу с «Башакшехиром». Возможно, у тренеров есть претензии к Машимиану, и у самого Луиша есть причины быть недовольным собой, но в целом он оставил очень хорошее впечатление.

Сказать, что Луиш Машимиану безупречен — согрешить против истины. Он молод и чрезмерно эмоционален. Иной раз увлекается, бывает, что совершает ненужные действия. Талант очевиден, но нуждается в шлифовке. Талант тут слово ключевое. У Машимиану есть все шансы вырасти в большого вратаря, может в сильнейшего в Португалии за всё время. Прекрасные данные — рост под метр девяносто, длинные сильные руки, хороший прыжок, отменная реакция. Обычно португальским вратарям чего-нибудь да не хватало. Луишу не хватает только хладнокровия, а этот недостаток вполне устраним.

Сейчас он получил хорошую практику в «Спортинге». Наверное Луиш останется основным вратарём и после выздоровления 30-летнего Ренана. Работа на тренировках поможет Машимиану развиваться. Главное, — проявить благоразумие, не кидаться подписывать первый выгодный контракт. Самое страшное, что может произойти, — сесть на скамейку в новом клубе и ждать. Можно будет не дождаться. И если Луиш сохранит голову во время летнего трансферного окна, то через несколько лет сможет стать очень сильным футболистом. Выгодные предложения не иссякнут, напротив, станут более выгодными. Конечно, не всё зависит от 21-летнего парня. Но и руководству «Спортинга» стоит быть мудрым и не спешить с продажей очень способного, но пока сырого футболиста. Но опять же, мы не знаем, что там у них с финансами. Может быть, придётся устроить распродажу.

Перспективы Луиша Машимиану напрямую зависят от того, как будет складываться его клубная карьера. Если он останется основным в составе «львов», но наверняка попадёт в заявку чемпионов Европы на ближайшее первенство континента. Основным останется Руй Патрисиу, который весьма хорош в английском «Вулверхэмптоне». Патрисиу всего 32 года, он выигрывал золото чемпионата Европы в 2016 году, играл на чемпионате мира в России, добывал путёвку на нынешний, отложенный Евро. Вторым, скорее всего, окажется Антони Лопеш из «Лиона». Хотя в Португалии его не очень-то жалуют, считают, скорее французом, нежели португальцем. Антони родился и вырос во Франции, но всегда считал себя португальцем. Третьим вратарём пока считается Жозе Са из «Олимпиакоса», но с ним Луи Машимиану может поспорить за место в заявке. А когда сойдёт Руй Патрисиу, то именно молодой «лев» видится наиболее вероятным преемником. В чемпионате Португалии большинство стражей ворот — иностранцы, преимущественно бразильцы. Португальских вратарей мало, а хороших португальских голкиперов — подавно. Поэтому «Спортингу» нужно беречь свой алмаз неогранённый, как зеницу ока. И огранить как можно быстрее.