Лучший российский легионер

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сегодня, 20:00

Можно назвать его сезон успешным? Пора менять клуб? Ответы – на «Соккер.ру».

Головин на хорошем счету в «Монако» и французской лиге. Хотя у «монегасков» снова сложный сезон, а чемпионат прервался раньше, чем команда Роберта Морено сумела заскочить в еврокубковый поезд – одного пункта не хватило, как и «Лиону», Головин не разочаровал публику.

Хавбек сборной России провел на поле в чемпионате Франции 2 069 минут, сыграв в 25 матчах из 28. Стал железно основным футболистом в «Монако», только вратарь команды, лидер Бен-Йеддер и опытный Глик провели больше минут на поле, хотя тренеры тасовали игроков – использовали 30 человек.

У Головина три гола и четыре ассиста, что для игрока команды, где акцент впереди был на форвардов – хороший результат. Рядом находился результативный Слимани – Ислам не во всех матчах сыграл, но собрал 9 мячей и сделал 7 ассистов. А вел игру Бен-Йеддер – Виссам забил 18 голов и отдал 4 ассиста, став одним из главных героев сезона.

Головин вместе с французским нападающим может считать себя лучшим в команде, поэтому не удивимся, если летом заговорят о смене клуба. Понятно, что вряд ли Александр нужен чемпионам Франции в основе, хотя слухи были. У ПСЖ пока неизвестно еще, кто будет главным тренером, ведь если ЛЧ доиграют, то в этом турнире шейхи определят судьбу Тухеля.

Конкуренция в Париже слишком высокая, заиграть сложно, и хотя город и клуб могут Головину понравиться, может получиться, как у Семака в том же ПСЖ – приехал молодой «армеец», но надолго не остался. Зачем Александру вообще менять клуб? Постоянная тренерская чехарда – одна из главных причин рассмотреть другие варианты.

Бывшего тренера сборной Испании Роберта Морено, который подменил Луиса Энрике, а потом вернул ему пост главного, сложно назвать идеальным дебютантом. Наставник совсем без опыта. В «Монако» пришел, не работая ни дня главным тренером на клубном уровне. И выигрывал, и проигрывал, но в Лигу чемпионов не ворвался.

Даже в теории отыграть десять пунктов отставания от «Ренна» было сложно, поэтому для «Монако» сезон плохой, а для Головина – приличный. Плюс параллельно привлекал внимание игрой за сборную России в отборе к ЧМ -18. За ним внимательно следили, его отмечал Фабрегас – скауты читают интервью чемпионов мира о тех, за кем сами следят.

И инсайды у всех клубов есть, поэтому о том, как Головин себя ведет, насколько сосредоточен на футболе и усердный ли на тренировках, в мирке футбольных селекционеров каждый знает. Если человека просматривали «Наполи» и «Ювентус», то он того стоит. Если его взяли в «Монако» за 30 млн евро – пусть владелец из России, но деньги считать «монегаски» умеют прекрасно, и заиграл, то хавбек талантливый.

Вернее, на пороге зрелости, ведь Головину в конце месяца стукнет 24 года. Молодой еще, точно пострадал из-за пандемии в карьерном плане – на Евро-2020 легко мог сыграть не хуже, чем на ЧМ -2018, будучи уже лидером команды Черчесова. В случае яркого чемпионата Европы жирный контракт с богатым клубом из топ-4 ему был бы гарантирован. Но даже сейчас есть шанс, что кто-то поставит именно на Головина.

В мире, где за десятки игроков переплачивали, ребята со школой «Монако» должны цениться. Моутиньо заиграл за «Вулверхэмптон», у Бернарду Силвы получается в «Манчестер Сити», а Мбаппе идет отдельной строкой – было ясно, что засверкает в ПСЖ . Впрочем, Фабиньо тоже не забывайте – футболист основы «Ливерпуля». Головин может пополнить список, хотя понятно, что его скорее позовут в основу клуба уровня «Вулверхэмптона», чем найдется теплое местечко в основе команд уровня «Ювентуса» или «Арсенала».

Впрочем, кто сказал, что «канонирам» не нужны сильные хавбеки? У Головина есть минусы – на поле иногда не думает, а действует, рискуя нарваться на лишнюю карточку. Нужно еще чаще создавать напарникам моменты, но плюсов намного больше. Александр привык к скоростям Лиги 1, которые вряд ли ниже, чем в РПЛ , выкручивался из сложнейшего положения с «Монако», где вечный кризис. В стойкости добавил, за тем, как Сеск читает игру, на тренировках насмотрелся.

Еще Головин показал универсализм – сменил шесть позиций, от флангов до центра полузащиты на разной высоте. Александр имеет шанс стать на рынке футболистов кем-то вроде Эрреры – бывшего игрока МЮ , которого забрал к себе ПСЖ . Не быть самым ярким, но оставаться ценным для тренеров и команды. Его агент пока не забрасывает информационные удочки – с учетом завершения сезона во Франции давно нужно говорить о Головине, но трансферное лето в этот раз может быть длинным.

Головин без шуток заслужил шанс в составе команды из группового раунда Лиги чемпионов или хотя бы команды с именем из топ-4. Если искать клуб, где пригодится, может играть в основе и прогрессировать, то на ум приходит «Арсенал». Там тренером начал работать испанский Головин – Артета хорошо соображал, должен ценить игроков, похожих на себя по стилю. Впрочем, новый контракт с «Монако» до 2024 года подсказывает, что Александра ценят во Франции. Условия улучшили, зарплату повысили до 3 миллионов евро в год.

Вот только в футбольном плане удовлетворения быть не может – «Монако» не будет в еврокубках, а Головина в них хотелось бы увидеть, пускай даже в Лиге Европы. Не исключено, что Александр возьмет паузу на год – «монегаски» оценят его в солидную сумму, которую непростым летом 2020 года никто не решится заплатить, а сам игрок решит, что безопаснее провести год перед Евро в знакомой обстановке. Но даже в таком случае хватает возрастного запаса, чтобы еще увидеть Головина в футболке гранда с чемпионскими амбициями.

Парень растет. Например, Слуцкий рассказал, что Александр добавил в мастерстве общения – это важно. Когда его отдавали из ЦСКА , то переживали, что интроверт не приживется в чужой стране, не зная языка. Но обжился, да и по игре за сборную было видно, что школа «Монако» позволяет прогрессировать и играть смелее. Сам Головин – так сказал Слуцкий в интервью Савину, мечтает о переходе в клуб, где можно повоевать за трофеи, поэтому если вдруг ПСЖ отпустит парочку хавбеков, то чем Александр хуже Паредеса за 47 млн евро?

Если игрокам такого плана, как хавбек «Монако», доверяет грамотный тренер, если им везет со стабильной успешной командой – а Головину пока не повезло, «монегасков» лихорадило, то получаете надежных боевых лошадок. Александр талантливее, чем считают некоторые российские фанаты – слишком резкими были оценки, когда «Монако» его подписал, многие заявляли, что не заиграет и переоценен. Заиграл, адаптировался, важен для команды и действует старательно.

Может спокойно выходить на пик еще два-три сезона. Головин хорош и будет здорово, если в него в будущем поверит команда из Лиги чемпионов.