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Лучший российский легионер

сегодня, 20:00
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Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Фабрегас Сеск
Фабрегас Сеск
Полузащитник
Слимани Ислам
Слимани Ислам
Нападающий
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Можно назвать его сезон успешным? Пора менять клуб? Ответы – на «Соккер.ру».

Головин на хорошем счету в «Монако» и французской лиге. Хотя у «монегасков» снова сложный сезон, а чемпионат прервался раньше, чем команда Роберта Морено сумела заскочить в еврокубковый поезд – одного пункта не хватило, как и «Лиону», Головин не разочаровал публику.

Хавбек сборной России провел на поле в чемпионате Франции 2 069 минут, сыграв в 25 матчах из 28. Стал железно основным футболистом в «Монако», только вратарь команды, лидер Бен-Йеддер и опытный Глик провели больше минут на поле, хотя тренеры тасовали игроков – использовали 30 человек.

У Головина три гола и четыре ассиста, что для игрока команды, где акцент впереди был на форвардов – хороший результат. Рядом находился результативный Слимани – Ислам не во всех матчах сыграл, но собрал 9 мячей и сделал 7 ассистов. А вел игру Бен-Йеддер – Виссам забил 18 голов и отдал 4 ассиста, став одним из главных героев сезона.

Головин вместе с французским нападающим может считать себя лучшим в команде, поэтому не удивимся, если летом заговорят о смене клуба. Понятно, что вряд ли Александр нужен чемпионам Франции в основе, хотя слухи были. У ПСЖ пока неизвестно еще, кто будет главным тренером, ведь если ЛЧ доиграют, то в этом турнире шейхи определят судьбу Тухеля.

Конкуренция в Париже слишком высокая, заиграть сложно, и хотя город и клуб могут Головину понравиться, может получиться, как у Семака в том же ПСЖ – приехал молодой «армеец», но надолго не остался. Зачем Александру вообще менять клуб? Постоянная тренерская чехарда – одна из главных причин рассмотреть другие варианты.

Бывшего тренера сборной Испании Роберта Морено, который подменил Луиса Энрике, а потом вернул ему пост главного, сложно назвать идеальным дебютантом. Наставник совсем без опыта. В «Монако» пришел, не работая ни дня главным тренером на клубном уровне. И выигрывал, и проигрывал, но в Лигу чемпионов не ворвался.

Даже в теории отыграть десять пунктов отставания от «Ренна» было сложно, поэтому для «Монако» сезон плохой, а для Головина – приличный. Плюс параллельно привлекал внимание игрой за сборную России в отборе к ЧМ-18. За ним внимательно следили, его отмечал Фабрегас – скауты читают интервью чемпионов мира о тех, за кем сами следят.

И инсайды у всех клубов есть, поэтому о том, как Головин себя ведет, насколько сосредоточен на футболе и усердный ли на тренировках, в мирке футбольных селекционеров каждый знает. Если человека просматривали «Наполи» и «Ювентус», то он того стоит. Если его взяли в «Монако» за 30 млн евро – пусть владелец из России, но деньги считать «монегаски» умеют прекрасно, и заиграл, то хавбек талантливый.

Вернее, на пороге зрелости, ведь Головину в конце месяца стукнет 24 года. Молодой еще, точно пострадал из-за пандемии в карьерном плане – на Евро-2020 легко мог сыграть не хуже, чем на ЧМ-2018, будучи уже лидером команды Черчесова. В случае яркого чемпионата Европы жирный контракт с богатым клубом из топ-4 ему был бы гарантирован. Но даже сейчас есть шанс, что кто-то поставит именно на Головина.

В мире, где за десятки игроков переплачивали, ребята со школой «Монако» должны цениться. Моутиньо заиграл за «Вулверхэмптон», у Бернарду Силвы получается в «Манчестер Сити», а Мбаппе идет отдельной строкой – было ясно, что засверкает в ПСЖ. Впрочем, Фабиньо тоже не забывайте – футболист основы «Ливерпуля». Головин может пополнить список, хотя понятно, что его скорее позовут в основу клуба уровня «Вулверхэмптона», чем найдется теплое местечко в основе команд уровня «Ювентуса» или «Арсенала».

Впрочем, кто сказал, что «канонирам» не нужны сильные хавбеки? У Головина есть минусы – на поле иногда не думает, а действует, рискуя нарваться на лишнюю карточку. Нужно еще чаще создавать напарникам моменты, но плюсов намного больше. Александр привык к скоростям Лиги 1, которые вряд ли ниже, чем в РПЛ, выкручивался из сложнейшего положения с «Монако», где вечный кризис. В стойкости добавил, за тем, как Сеск читает игру, на тренировках насмотрелся.

Еще Головин показал универсализм – сменил шесть позиций, от флангов до центра полузащиты на разной высоте. Александр имеет шанс стать на рынке футболистов кем-то вроде Эрреры – бывшего игрока МЮ, которого забрал к себе ПСЖ. Не быть самым ярким, но оставаться ценным для тренеров и команды. Его агент пока не забрасывает информационные удочки – с учетом завершения сезона во Франции давно нужно говорить о Головине, но трансферное лето в этот раз может быть длинным.

Головин без шуток заслужил шанс в составе команды из группового раунда Лиги чемпионов или хотя бы команды с именем из топ-4. Если искать клуб, где пригодится, может играть в основе и прогрессировать, то на ум приходит «Арсенал». Там тренером начал работать испанский Головин – Артета хорошо соображал, должен ценить игроков, похожих на себя по стилю. Впрочем, новый контракт с «Монако» до 2024 года подсказывает, что Александра ценят во Франции. Условия улучшили, зарплату повысили до 3 миллионов евро в год.

Вот только в футбольном плане удовлетворения быть не может – «Монако» не будет в еврокубках, а Головина в них хотелось бы увидеть, пускай даже в Лиге Европы. Не исключено, что Александр возьмет паузу на год – «монегаски» оценят его в солидную сумму, которую непростым летом 2020 года никто не решится заплатить, а сам игрок решит, что безопаснее провести год перед Евро в знакомой обстановке. Но даже в таком случае хватает возрастного запаса, чтобы еще увидеть Головина в футболке гранда с чемпионскими амбициями.

Парень растет. Например, Слуцкий рассказал, что Александр добавил в мастерстве общения – это важно. Когда его отдавали из ЦСКА, то переживали, что интроверт не приживется в чужой стране, не зная языка. Но обжился, да и по игре за сборную было видно, что школа «Монако» позволяет прогрессировать и играть смелее. Сам Головин – так сказал Слуцкий в интервью Савину, мечтает о переходе в клуб, где можно повоевать за трофеи, поэтому если вдруг ПСЖ отпустит парочку хавбеков, то чем Александр хуже Паредеса за 47 млн евро?

Если игрокам такого плана, как хавбек «Монако», доверяет грамотный тренер, если им везет со стабильной успешной командой – а Головину пока не повезло, «монегасков» лихорадило, то получаете надежных боевых лошадок. Александр талантливее, чем считают некоторые российские фанаты – слишком резкими были оценки, когда «Монако» его подписал, многие заявляли, что не заиграет и переоценен. Заиграл, адаптировался, важен для команды и действует старательно.

Может спокойно выходить на пик еще два-три сезона. Головин хорош и будет здорово, если в него в будущем поверит команда из Лиги чемпионов.   

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 23:12
Обмельчали футболисты. Согласен с предыдущим постом. На без рыбье и Головин рыба. Но тут не вина футболиста, что росигроки не рвутся в Европу. Раньше они уезжали, чтобы заработать, чтобы сделать себе имя.
Roman73
Roman73
сегодня в 23:00, ред.
Как -раз то что я хотел.
А то всю зиму , весь сезон из Европы доносилась одна нехитрая песня,
"Головин отыграл 57 минут, Черышев не попал в заявку " ,
или
" Монако без Головина проиграл , Черышев получил травму " и
какие -нибудь полтора гола на двоих.
3 гола и 4 асиста , говорите ? Монако на 9 ом месте .
И я должен считать Головина игроком европейского класса , претендентом на место в символической сборной, как тут сегодня утверждалось ?
Я недавно посмотрел подборку голов Юнайтед за 95 ый год, в половине из них участвовал Канчельскис, и собственных - 14 ! Не голы --ракета !
Вот он был на равных со своими звёздными одноклубниками и в какой команде !
И то мы тогда очень адекватно считали Андрея Канчеьскиса первым из вторых.
А тут сплошные натяжки , похожие на коммунизм к 80 ому году.
Не могли бы вы предоставить видеоряд голов, удачных обводок, асистов, дриблинга, финтов , игры Головина за Монако, чтобы мы могли воочию сравнить его с лучшими игроками Лиги 1, оценить эффективность , интенсивность , вклад в игру,
количество действии, шансы стать лидером в нынешнем клубе.
7 результативных действии за сезон в Монако не дают шансов претендовать на место даже в Вулверхемптоне , а то как бы в Барсу не позвали...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:49, ред.
Талант есть у Александра. По крайней мере не потерялся во Франции. Нужна ему еще физика и стабильность. Есть еще куда прибавлять. Удачи.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответ Газпром Арена (раскрыть)
сегодня в 22:36, ред.
Аршавин был действительно хорош, а Вас можно поздравить, что Вы один из последних троллей Соккера) Сейчас куда меньше стало скулежа, хорошо бы, чтоб его совсем не было
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 22:05
Эдуард Григорьевич, дорогой! Они все несут эту чушь исключительно из зависти. Кстати зависть самый большой человеческий порок.
serh62
serh62 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:02
так он пока что и моложе намного того аршавина.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:58
Рад за Головина.
Молодец парень
Не затерялся в Европе
Показал всем свой универсализм.
Footbolista
Footbolista ответ serh62 (раскрыть)
сегодня в 21:57
До Аршавина в лучшие его годы далековато еще)...
serh62
serh62 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 21:56
прогресс виден и он очевиден.
Footbolista
Footbolista ответ serh62 (раскрыть)
сегодня в 21:55
Да кто спорит...у Головина есть еще перспективы...но время идет...прогресс нужен...
serh62
serh62 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 21:53
Вы почаще смотрите игры Монако. тогда больше будете иметь представления о игре Головина. да, и не поленитесь и посмотрите игру ЦСКА спартак 2017 года в августе месяце. первый гол в ваши ворота сделал именно Головин. и как сделал!!!
Footbolista
Footbolista ответ serh62 (раскрыть)
сегодня в 21:49
Не знаю кем он стал, но играл Аршавин круто...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:43
Припомнилось как Сашу обзывал "эксперт" 25% клоун. ( бездарь - самое безобидное)
Время показало, что Саша большой талант, побольше бы таких игроков.. Кстати, Кучаев до травмы смотрелся не хуже Головина. Будем надеяться , восстановится.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:22
Саня молодец, бум надеяться , что еще прибавит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Газпром Арена (раскрыть)
сегодня в 21:18
Ты имеешь в вижу как сморчок Аршавин проводил время в кабаках, где и закончил свою карьеру. Один приличный сезон провел с испугу и все. Спекся до уровня Кайрата. Скоморох одним словом.
Pevandr
Pevandr
сегодня в 21:16
Бревно распиаренное.
serh62
serh62 ответ Газпром Арена (раскрыть)
сегодня в 21:14
ваш шершавин как был сморчком так им и остался.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:09
на сегодня лучше нет!))
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 20:47
До чего дошел российский футбол в результате действий Федуна/краснодара/ростова..
Когда-то АРШАВИН был нашим легионером, а теперь ВОТ ЭТО
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
сегодня в 20:13
Уже который раз вижу про Семака, что он "молодой" в ПСЖ приехал. Он приехал в ПСЖ, когда ему уже под 30 было, если что.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:05
Маловато наших за рубежом
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:01
Лучший.

К гадалке не ходи.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 20:01
На данный момент Головин точно лучший.
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