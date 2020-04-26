Идеальный компромисс. Капитан покинет невезучую команду

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вчера, 20:30

Обамеянг ищет новый клуб, о вариантах для голеадора – на «Соккер.ру».

Не так давно Пьер-Эмерик, который носит капитанскую повязку в «Арсенале», заявлял, что фанатам не стоит волноваться, поскольку его искреннее желание – остаться в клубе. Но так он говорил до пандемии, до вылета от «Олимпиакоса», до понимания, что сезон АПЛ еще могут не доиграть, и тогда «Арсенал» официально финиширует на 9-м месте, без еврокубков.

Обамеянгу уже 30 лет, не как Пепе, который в 24 года может взять годик на раскачку, прежде чем все поставят диагноз – главный ли это трансферный провал в истории «Арсенала», или ивуариец заиграет сильнее? Габонец уже заиграл, уже радует голами, и уже устал от положения дел в лондонском клубе. Очевидно, что пошел после Бундеслиги в более сильный чемпионат, но в команду, которая слабее, чем «Боруссия» Д. «Арсенал» пригласил Микеля Артету, тот выигрывал английские матчи, но не стал ближе к заветному четвертому месту. И даже пятую строчку, которая может отправить в ЛЧ , если МС оттуда вышвырнут, не завоевали.

Значит, именно Пьер-Эмерик может стать человеком, который своим уходом компенсирует финансовые потери прижимистого американца Кронке – «Арсенал» рассматривают строго как бизнес-проект, а не спортивный коллектив с амбициями, поэтому отталкиваются от доходов. От УЕФА не получат деньги за удачный сезон в ЛЕ , от АПЛ не дождутся больших премиальных за высокое место из-за пандемии.

Следовательно, на рынке окажется самый дорогой футболист команды. Причем учтите, что выручить за Обамеянга невероятные деньги будет сложно – немолодой форвард, контракт которого нужно продать в эпоху мирового кризиса. У «Арсенала» с расставаниями всегда были проблемы, хотя не было дефицита примеров бегства за трофеями.

Самая дорогая продажа в истории клуба – передача прав на труд Овермарса «Барселоне» за 40 млн евро. Прошло почти двадцать лет, но только Окслейд-Чемберлен, который на 100 процентов доволен тем, что теперь представляет «Ливерпуль», а не «канониров», оказался близок к рекорду – обошелся «красным» в 38 млн евро. А опередил англичанин Николя Анелька – «Реал» еще в прошлом веке отдал за француза 35 млн евро.

Как видите, «Арсенал» не умеет прощаться с выгодой для себя. Алексис Санчес, Сеск, Ван Перси, Адебайор, Насри уходили, не принося рекордные доходы. Даже великий Тьерри Анри уезжал в «Барселону» в возрасте, когда за него больше 24 млн евро хитрые каталонцы не отдали. Обамеянг легко побьет рекорд Овермарса – очевидно, что покупателю нужно выложить больше 40 млн евро за одного из главных снайперов АПЛ последнего времени, но само расставание, похоже, неизбежно.

И раньше было видно, что Пьер-Эмерик слишком крутой для «Арсенала», что сказывается на его отношении к работе и на том, насколько он доволен ситуацией. Этому форварду важно понимать цель, а тут ее попросту нет. В «Милане» в юности скис, поскольку в него не верили. В «Сент-Этьене» понимал, что делает – создавал себе репутацию, поэтому средний уровень клуба не влиял. В «Боруссии» Д радовал голами и соревнованием с Левандовски – получалось.

А вот в составе «Арсенала» Обамеянг словно снова в сборной Габона. Как бы хорошо ни играл лично капитан, «канониры» выше определенного уровня не прыгнут. А вот если такой форвард окажется в «Манчестер Сити» — у него будет шанс стать чемпионом Англии через год, ведь Гвардиола никуда не уедет, а «Ливерпулю» будет сложно показывать класс без перерывов. И Пьер-Эмерик «горожанам» не помешает, ведь у него есть личная мотивация – никогда в жизни не был чемпионом по футболу, и есть лидерские качества.

Агуэро и Жезус – форварды-тени, если говорим об их привычном состоянии в важных матчах, и хотя у Серхио великолепное прошлое в АПЛ , он не молодеет. Обемеянг тоже не все центральные игры проводит сильно, но и «Манчестер Сити» не единственный потенциальный покупатель контракта капитана «Арсенала». Другим не нужен лидер, нужны голы. Есть ведь маршрут, который приведет к сожжению футболок с 14-м номером на спине – если «Манчестер Юнайтед» убедит Обамеянга, то фанаты «канониров» вспомнят историю Ван Перси.

Но не забывайте, что у Робина была футбольная цель – стать чемпионом Англии, и он в составе Фергюсона в нее после передач «красных дьяволов» попал. Переезд Обамеянга в «Манчестер Юнайтед» сомнительнее с точки зрения борьбы за трофеи, чем в МС , ведь Сульшер не сэр Алекс, а его команда – не фаворит АПЛ . Однако и в составе манкунианцев можно быть выше в таблице, чем «Арсенал», претендуя хотя бы на какой-то внутренний кубок, ведь МЮ по составу способен за него побороться.

Также Пьер-Эмерик может оказаться в родных краях – родился во Франции ведь. У ПСЖ возникли проблемы с Вандой Нарой – представительница и жена Икарди не договорилась с Леонардо, Мауро может всплыть в «Ювентусе» или другом клубе, Кавани давно хочет уехать в новую команду, следовательно, ПСЖ нужен центральный нападающий. Снова борьба за трофеи, которой с «Арсеналом» нет, а еще гарантированная Лига чемпионов. Кроме того, Обамеянг, у которого нет проблем с разделением времени у чужих ворот с напарниками, может сыграться с Мбаппе.

Уже три кандидата, не считая предложение «Реала». Мадридский клуб тоже приценивался к Обамеянгу, но вряд ли осилит сделку, если потратит много денег на других игроков центра поля и атаки. В любом случае, Пьер-Эмерик – ценный нападающий на рынке, а его возраст скорее играет в плюс в нынешних реалиях. За молодых требуют слишком много, а тут опытный, заигравший в трех топовых лигах и при этом хитрый нападающий может достаться будущей команде за 45 млн евро.

Но с таким ценником на контракт Обамеянга может претендовать еще «Интер» — если Лаутаро уйдет, ведь Лукаку привык иметь напарника, а у Пьер-Эмерика не только с Ляказеттом есть взаимопонимание. У клубов из Манчестера, Милана, Парижа и Мадрида в списках много молодых ребят в атаку, но Обамеянг может стать грамотным компромиссом. «Арсенал» не сможет затребовать за него 100 млн евро, ведь возраст надо учитывать, но при этом Пьер-Эмерик достаточно опытный и качественный, чтобы стать примером нападающего, что на старости лет попал в великую команду с амбициями и оправдал надежды.