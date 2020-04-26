Наследник Роналду

1587902342

вчера, 14:59

Новый герой блога «Будем знакомы» — полузащитник «Спортинга» Рафаэл Камашу.

Ему нет ещё двадцати, но этот юноша уже побывал и в «Манчестер Сити», и в «Ливерпуле». Но не задержался в этих клубах. Не потому что не подошёл. Просто Рафаэлу хотелось играть, а не ждать своей очереди попадания в основной состав и довольствоваться редкими выходами на замену.

«Англия от меня никуда не убежит», — сказал Рафаэл Камашу, когда подписывал контракт со «Спортингом». Он уверен в своих силах, равно, как и в том, что его ждёт большое будущее. «Не зря я взял седьмой номер», — говорит Камашу. Тонкий намёк, что семёрку на спине носили Луиш Фигу и Криштиану Роналду. Стоит отметить, что за свою технику и прыгучесть юного португальца уже сравнивают с Криштиану Роналду.

Рафаэл Камашу — один из самых быстрых футболистов португальского чемпионата. Стометровку он пробегает быстрее, чем за 11 секунд. Он прекрасно работает с мячом. И рабочей правой, да и левая ему явно не для ходьбы. Он очень пластичен и скоординирован. Также молодой игрок обладает мощным прыжком. При росте метр семьдесят пять он часто выигрывает воздух у габаритных защитников.

Прыгучесть — это наследственное. Отец Рафаэла — известный ангольский баскетболист Эуклидиуш Камашу. Однако сын предпочёл оранжевому мячу пятнистый — решил стать футболистом. Начинал в академии лиссабонского «Спортинга». В тринадцать лет был переведен в Манчестер Сити». Потом побывал в «Реале» из Келуша. А в неполные шестнадцать снова уехал в Англию, где продолжил обучение в «Ливерпуле». Успел дважды сыграть за основной состав, причём однажды заменил самого Мохамеда Салаха.

Любопытно, но начинал Камашу правым защитником. Сменить амплуа ему посоветовали в «Ливерпуле». Грех с такими данными играть в обороне. Впереди он куда полезнее. Любопытно, что Рафаэл способен действовать не только на правой бровке. Он и слева может, и даже роль атакующего центрального полузащитника способен выполнить. Роналду тоже начинал на правой бровке.

Как вы могли прочитать в самом начале статьи — Камашу не стал ждать у моря погоды в «Ливерпуле». Летом прошлого года он вернулся туда, где начинал свой путь в футбол — в «Спортинг». Лиссабонские «львы» расстались со многими лидерами. Требовалась свежая кровь, а одним из тех, кто должен был составить новый «Спортинг» стал хрупкий на вид темнокожий юноша.

Во время предсезонного сбора Рафаэл растянул мышцу. Подготовка была скомкана. Футболист приступил к тренировкам уже после начала чемпионата. Поэтому сразу возникли проблемы с попаданием в основной состав, сначала пришлось окунуться в знакомую по «Ливерпулю» атмосферу — сидение на лавочке. Потом пошли кратковременные выходы на замены — две минуты, восемь, пятнадцать. Но в этом году Рафаэл постоянно выходит в стартовом составе и получает хорошие оценки. Пока ему не хватает сил на весь матч, но всё это исправимо. В Португалии считают, что Камашу прибавляет с каждым матчем и вскоре станет одним из лидеров «Спортинга». Главное, что у молодого игрока есть желание и целеустремлённость. А талантом Рафаэл явно не обделён.

Разуммется, возможны возражения, ведь Криштиану Роналду в 19 лет был игроком основы «Манчестер Юнайтед» и серебряным призёром чемпионата Европы, а Камашу только в «Спортинге» прописывается. И голов на его счету негусто. Пока всего один — в кубковой игре с «Портимоненсе». Эти аргументы принимаются. Но у каждого футболиста своя судьба. Возможно, не будь в биографии Рафаэла ливерпульского периода, он бы сейчас добился большего. Был бы лидером «львов», играл бы в сборной Португалии, за ним бы выстраивалась очередь из желающих пригласить. Впрочем, разве можно считать время, проведенное в «Ливерпуле», потерянным? Школа Юргена Клоппа лишней не будет. Пригодится ещё в будущем.

Разумеется, что вынужденная пауза оказалась весьма несвоевременной. Камашу как раз в феврале-марте набрал хорошую форму и к весне должен был расцвести. Но Все, что ни делается — к лучшему. Футбол будет непременно перезапущен и у Рафаэла появится возможность хорошо подготовиться. Не в ускоренном темпе, как было прошлым летом. Также стоит добавить, что перенос первенства Европы на год вперёд даёт шанс семёрке «львов» пробиться в состав чемпионов континента, закрепиться там и сыграть следующим летом в финальной стадии турнира. Всё в его руках.

Пока что Рафаэл в первую сборную Португалии не вызывался. Прошёл всю пирамиду — от детской команды до молодёжной, был в них на первых ролях, но до первой сборной ещё не дослужился. Но когда прочно закрепится в «Спортинге», когда пойдут голы, когда он станет напоминать свой прототип не только движениями и прыгучестью, а своей полезностью... Это случится, когда сам Камашу избавится от этих многочисленных «когда».

Вернётся ли Рафаэл в «Ливерпуль»? А почему нет? У «красных» имеется право приоритетного выкупа португальца. Вполне возможно, что они им воспользуются. Не исключено, что вспомнят о своём толковом ученике и в «Манчестер Сити». Однако лучший вариант для Камашу — «Вулверхэмптон». Там в компании многочисленных соотечественников, да ещё и под командованием Нуну Эшпириту молодое португальское дарование может раскрутиться до высокого уровня.