​Путь от поп-звезды к стиляге. История Дэвида Бекхэма

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сегодня, 15:00

Его ненавидели и обожали, а теперь в целом уважают. Об известном футболисте – на «Соккер.ру».

С возрастом отношение к Бекхэму изменилось – заметно улучшилось, хейтеры подзабыли, остыли. А раньше ненавидеть Дэвида в футболе было признаком хорошего тона. Причем не столько за футбол, как за всё, что вокруг – шоуменство, скандалы, прически, желание сделать из себя бренд.

Конечно, на парня несправедливо накинулись в Англии в 1998 году – Симеоне был провокатором, а британцы и без Бекхэма умеют вылетать на крупных турнирах. Фергюсон перегнул, бросив бутсу в голову Дэвиду. Зато все эти события позволили именно Бекхэму стать проводником в мир футбольных поп-звезд мировой величины.

Бест стал первой поп-звездой футбола, пятым из «Битлз», но мир не был настолько глобальным, когда седьмой номер МЮ коллекционировал женщин и пропивал печень. Кройф – Боб Дилан футбола, игрок смыслами. Марадона – первая мировая звезда рок-н-ролла.

А вот настоящую попсу, когда стиль, прически, одежда и место в таблоидах даже важнее игры, пришлось ждать до 90-х и появления крашеного блондина в составе МЮ . Дэвид с переменным успехом играл – то скатывался, то поднимался, но это бесспорно одна из самых заметных футбольных фигур.

«Арсенал». Удивительная связь. Бекхэм поддерживал форму с «канонирами», его сын Бруклин учился в академии «Арсенала», а наследник Ромео вообще фанат «канониров». Сам Дэвид болел только за МЮ , хотя едва не стал игроком «Тоттенхэма». В итоге повезло и с первым клубом, и с выбором сына, ведь Ромео мог стать фанатом «Манчестер Сити».

Богатство. Дэвид всегда был бизнесменом, даже когда играл. Огромные личные контракты, реклама, инвестиции. Не всегда удачно вкладывался, но состояние Бекхэма оценивают в 450 миллионов долларов. Неплохо для парня из простой английской семьи.

Виктория. Бекхэм увидел Викторию в латексном костюме в клипе «Spice Girls», предложил МЮ пригласить группу на благотворительный матч и так познакомился с будущей женой. Адамс не знала, кто такой Дэвид, он показался ей удивительно безвкусным. Хотя симпатичным. Девушка взяла в оборот футболиста и сделала из него икону стиля.

Греция. 6 октября 2001 года Дэвид стал на миг любимчиком Англии – его гол со штрафного на 93-й минуте в ворота сборной Греции помог британцам пройти в финальную часть ЧМ -2002. Впрочем, в финальных частях крупных турниров «Три льва» с Бекхэмом и другими звездами играли плохо. А после Евро-2004 Дэвида снова ненавидели – пробил выше ворот в серии с португальцами.

Дети. Их четверо. Бруклина выдумали в Бруклине, как легко догадаться по имени. Ромео и Круз, похоже, созданы в Риме и на Тенерифе – Виктория решила называть детей, исходя из мест, где их создавали. И только дочь пожалели – назвали в честь писательницы Харпер Ли. Хотя второе имя Севен – «семь», номер отца.

Еврейство. Бекхэм в шутку называет себя «наполовину евреем», его дед по материнской линии был иудейских кровей. Но его лондонская семья – христиане. Гражданство Израиля точно не светит – на теле огромная икона с Иисусом. И еврейской бабушки, чтобы звала его любя Додиком, у Бекхэма не было.

Жуть. Миллионы семьи сейчас не в лапах лидера известного культа саентологов Тома Круза, поскольку Виктория Бекхэм — умная. В своей церкви крошка Том на уровне божества, но Виктория отказалась вступать в культ и Дэвида отговорила верить в пришельцев, выдуманных плохим писателем-фантастом.

Зинедин. Бекхэм называет Зидана лучшим игроком всех времен. Француз в ответ хвалил Дэвида за простоту в общении. Бекхэм недавно даже заманивал Зизу потренировать свой новый клуб в США . Не получилось, зато играли вместе за «Реал», чьи звезды благодарят Дэвида, что убрал лишнее давление – все говорили об англичанине.

Измены. Сразу видно, что образ штучный, прячут скелеты в гардеробных. Бекхэм играет роль пай-мальчика, а вот когда доходит до обыкновенной жизни – человек как человек. Дэвид с его деньгами, внешностью и популярностью мог общаться с таким же количеством девушек, как Вьери, но рано «окольцевали». Поэтому компенсирует отсутствие бурной юности: Бекс шалил с бывшей помощницей, с другими женщинами, но Виктория выбирает бренд, а не верность – простила, но не забыла.

Йодль. Используем слово, что описывает стиль пения, чтобы раскрыть одну из тайн Бекхэма. Дэвид – продукт талантливых людей. Одежда – Виктория, прически – стилисты, татуировки – талантливые художники, фотографии – понятно. А вот когда доходит до вкуса самого Бекхэма, как был простым парнем из Лондона – так и остался. Ибрагимович взял телефон Дэвида, когда играли в ПСЖ , и увидел там Бибера, Селену Гомес и прочую ересь. Швед очень обрадовался, что у Бекхэма нет вкуса, ведь его бесила «идеальность» Дэвида.

Критика. Покажется великим футболистом, только если смотреть нарезки – голевые передачи и штрафные, а так Джордж Бест удачно подколол: «Он не умеет бить левой, не умеет играть головой, не умеет отбирать мяч и забивает очень мало. А в остальном же Бекхэм – отличный парень». Конечно, все было не настолько ужасно, ведь в основе МЮ или «Реала» играл, но да – не великий, хотя заметный.

Лос-Анджелес. У Дэвида в жизни был родной модный Лондон, был промышленный Манчестер, яркий столичный Мадрид, были Милан и Париж – словно экскурсия по культовым для модниц местам имени Виктории. Но если искать город, который хорошо принял, то это точно Лос-Анджелес. Американцам нужна была новая популярная пара, и они ее получили. Бекхэм будет строить бизнес в США , там у него репутация лучше, чем в Англии.

«Майами». Создал свой футбольный клуб — «Интер Майами», нашел спонсоров, является одним из владельцев. И хотя пока у команды нет фанатов, а пандемия усложнит их завоевание и приглашение на трибуны, в 2020 году «Интер» успел начать свой путь в MLS . Посмотрим, что получится, но проект амбициозный – в Майами любят спорт.

Невилл. Бекхэм жил с Гари в одной квартире, играли на одном фланге в «Манчестер Юнайтед» — друзья с юности. Невилл отмечает, что Дэвид очень неряшливый в быту – готовить и убирать приходилось Гари, но вспоминает те времена с теплой ностальгией. У Бекхэма не так уж много близких друзей, а Гари Невилл – самый давний и главный.

Олимпиада. Даже сэр Пол Маккартни негодовал, когда Бекхэм, который сделал многое, чтобы его родной Лондон получил Олимпийские игры, не был включен в заявку на турнир в составе сборной Великобритании. Дэвид помог воссоздать сборную королевства – с 1976 года по 2011 они не участвовали в отборах на Олимпиады, но его вклад не отметили. А на турнире, разумеется, провалились.

Последователи. Англичанин является кумиром детства Гризманна, Джеймс Мэддисон, который может из «Лестера» перейти именно в МЮ , тоже называет Бекхэма любимым игроком, Оуэн Харгривз выделял вингера. Хавбек вдохновлял своими передачами и ударами правой ногой.

Рыцарство. Бекхэм очень, очень хотел добавить к своей фамилии звание «сэр», но вляпался в скандал. Хакеры слили переписку с пиарщиками, где Дэвид наговорил гадостей о комитете, что отбирает кандидатов. Плюс всплыла информация о желании уйти от налогов. Пока еще бывший футболист не сэр Дэвид Бекхэм.

Семья. «Семеркой» МЮ стал сын фанатов клуба — парикмахерши и монтажника мебели. У Теда и Сандры, кроме Дэвида, еще две дочери. Старшая Линни связывалась с наркоторговцами и бандитами, Виктория ее на дух не переносит. А вот с младшей сестрой Джоанной общаются, как и с матерью. А вот отец Тед получает приглашения на семейные праздники, только если приходит без невесты, известной адвокатессы.

Татуировки. На теле Бекхэма около двух десятков татуировок. Стиляга не мог пройти мимо повальной моды, так что на теле Дэвида можно найти имена его детей, репродукции икон – хотя бывший футболист говорит, что связана такая тяга к символам не с религиозностью, просто нравится искусство, портрет Виктории, ласточку и крылья на шее.

Увлечение. Бекхэм подумывал о карьере актера – грезил «Голливудом», но если судить по его мелкой роли в фильме Гая Ричи – друга Дэвида, то лучше англичанину не соваться в бизнес, где будет смотреться нелепо. Для реклам и фотографий нужна только внешность, а вот если нужно показать актерские таланты – Бекхэму похвастаться нечем.

Фергюсон. Сэр Алекс швырнул бутсой в бровь Дэвиду после матча с «Арсеналом» — хавбек не отработал в защите, но в биографии называет его сыном. Фергюсон сознается, что любит Дэвида, как родного, зла не держит и считает замечательным парнем, но именно сэр Алекс четко сформулировал ключевой минус футболиста:

Дэвид был единственным моим подопечным, что выбрал славу, а не прогресс на поле. Его миссией было стать известным вне футбола.

Цитата. Еще одна цитата, уже от юбиляра. Дэвид хорошо сказал о важности работы над собой:

Такие футболисты, как Роналду и Месси, не возникают из ниоткуда. Они очень много работают. Именно это я пытаюсь объяснить своим и другим детям: эти футболисты так круто играют только благодаря упорному труду.

Штрафные. Конечно, Бекхэм не настолько искусно выполнял штрафные удары, как Жуниньо, но радиоуправляемыми выстрелами англичанин огорчил десятки вратарей. На счету Дэвида 65 голов со стандартов, прекрасный результат мирового уровня.

Юмор. Дэвид часто был целью шутников. После знаменитой кривой скульптуры Роналду ведущий вечернего шоу в США – британец Джеймс Корден, разыграл Бекхэма, представив его статую в форме «Лос-Анджелес Гэлакси» с уродливым лицом. А вот пари с Ибрагимовичем о ЧМ -18 выиграл уже Дэвид – швед должен будет оказаться на «Уэмбли» в футболке сборной Англии.

Яркость. Уже не важно, как к нему относились в футбольной юности, важно только то, что у Бекхэма получилось создать мировой бренд из себя и семьи, ведь даже имена детей – торговые знаки. При полной поддержке жены, разумеется – удивительно работоспособная дама, но ведь получилось. В США Дэвид стал своим, и у него амбиции – создать с ноля успешный футбольный клуб.

Многим бывшим игрокам такой объем работы не осилить, но в Бекхэме сомнений меньше. Умеет привлекать внимание и зарабатывать деньги. Сегодня ему всего 45 лет, для менеджера — не возраст. Конечно, Бекхэм всегда был немного пластиковым и штучным, ровно как нужно для успеха в шоу-бизнесе, но речь вправду о стильном мужчине с желанием быть в центре внимания. Хотел стать всемирно известным – получилось.