Прощайте, Месси и Роналду. Мбаппе — лучший игрок нового поколения?

«Соккер.ру» вступает на скользкий, но такой увлекательный путь футбольного футуризма.

Нападающий ПСЖ уже завоевал все внутренние награды во Франции не по одному разу, стал чемпионом мира в составе «трехцветных», забив гол в финальном матче под проливным дождем в «Лужниках». И всего этого Мбаппе добился к 21-му году — подходящий старт для футболиста, которому прочат славу лучшего футболиста следующего десятилетия.

Даже немного забавно отмечать, с какой легкостью Килиан подвинул Неймара и стал главной звездой и лицом ПСЖ . Об этом можно судить и по слухам, согласно которым владельцы готовы пожертвовать бразильцем, но намерены любой ценой удержать француза, и по таким не вполне очевидным вещам, как, например, презентация новой формы.