Прощайте, Месси и Роналду. Мбаппе — лучший игрок нового поколения?

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вчера, 18:30

«Соккер.ру» вступает на скользкий, но такой увлекательный путь футбольного футуризма.

Нападающий ПСЖ уже завоевал все внутренние награды во Франции не по одному разу, стал чемпионом мира в составе «трехцветных», забив гол в финальном матче под проливным дождем в «Лужниках». И всего этого Мбаппе добился к 21-му году — подходящий старт для футболиста, которому прочат славу лучшего футболиста следующего десятилетия.

Даже немного забавно отмечать, с какой легкостью Килиан подвинул Неймара и стал главной звездой и лицом ПСЖ . Об этом можно судить и по слухам, согласно которым владельцы готовы пожертвовать бразильцем, но намерены любой ценой удержать француза, и по таким не вполне очевидным вещам, как, например, презентация новой формы.

Shirt Alert: PSG and Jordan have released their new fourth kit



What do you think?#PSGxJordan pic.twitter.com/zETDhnCDZS — Classic Football Shirts (@classicshirts) January 23, 2020

Обратите внимание, кто в центре кадра. Не Неймар, Тиаго Силва или Анхель Ди Мария, а Мбаппе. Это не может быть случайностью, на таких снимках фигура в центре — главная звезда. Итак, в 21 год Килиан — футболист №1 и главная звезда ПСЖ . Он француз, более того, парижанин, он самый талантливый, его футболки бьют рекорды продаж, это он должен принести «Парижу» победу в Лиге чемпионов, а не 222-миллионный Неймар, на которого уже поглядывают с пренебрежением.

Мбаппе здесь главный. И не только в «Пари Сен-Жермен», но и во всем французском футболе, ведь боровшийся весь сезон с травмами Поль Погба не может с ним соперничать, как и Антуан Гризманн, которому переход в «Барселону» не принес истинного счастья. Рафаэль Варан более титулованный, но он защитник, у него есть уверенность, мастерство и лидерские качества, но нет волшебства и притяжения, которыми обладает Мбаппе как игрок с разносторонним креативным потенциалом.

Килиан не первый и не последний вундеркинд, ворвавшийся в футбольный мир и мгновенно изменивший ситуацию, но его взлет получился почти беспрецедентным. Кто еще демонстрировал такой уровень в возрасте от 18 до 21 года? Месси по-настоящему завелся как раз после 21 года, а Криштиану в 22 впервые забил 20 голов за сезон. Мбаппе преодолел эту отметку уже четыре раза подряд.

В сезоне 2016/17 он помог «Монако» прервать гегемонию ПСЖ в Лиге 1, Килиан переписал рекорды юности в Лиге чемпионов и мучил «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, он забивал в каждом раунде того розыгрыша вплоть до полуфинала, но это было только начало восхождения суперзвезды. ПСЖ взвинтил цену на юношу до невероятных 180 миллионов евро, хотя у Мбаппе уже были договоренности с «Реалом».

Криштиану Роналду тогда еще сказал, что не понимает современного футбольного рынка, где платят не за реальные достижения, а за перспективу, но Килиан объяснил кумиру детства, что имел в виду ПСЖ . Голы, коих в профессиональной карьере Мбаппе уже далеко за сотню, феноменальный уровень игры, победа на ЧМ -2018, где француз стал первым подростком со времен Пеле, забившим в финале. Он же забил два мяча в ворота Аргентины в раунде плей-офф, объявив очередную попытку Месси выиграть мундиаль неудачной.

А за чемпионатом мира последовал грандиозный сезон и подтверждение элитного статуса: 39 голов и 17 «ассистов» в 43 матчах за ПСЖ . Уму непостижимо! Три года, что мы близко знакомы с Мбаппе, дали нам возможность говорить о нем как о главном игроке следующего десятилетия. Готов ли Килиан подтверждать свой статус годами? Кажется, да, ведь даже в своем по-прежнему юном возрасте француз уже достаточно зрелый, а эти слова он сказал еще два года назад накануне чемпионата мира:

В футболе не бывает «недостаточно взрослых» и «слишком старых». Если вы достаточно хороши, вы на поле. Если недостаточно хороши, вы остаетесь на скамейке и смотрите футбол. Меня не волнует мой возраст, и он никого не должен волновать, но я всегда готов говорить о своей форме и своей игре.

Весьма мудрое суждение для 19-летнего мальчишки. Конечно, все это из семьи: отец Уилфред знаком с изнанкой футбольного мира, а мать Файза раньше играла в гандбол и тоже знает о трудностях и соблазнах, которые окружают профессионального спортсмена. Советом может помочь и старший брат Жирес Кембо-Экоко, игравший шесть лет в «Ренне», а потом выступавший на Ближнем Востоке и в Турции.

Еще одна важная фигура в жизни Мбаппе — бывший форвард сборной Камеруна Патрик М`Бома, близкий друг Уилфреда и один из футбольных наставников Килиана, который якобы первым заметил драгоценный футбольный талант в семействе Мбаппе. Без постоянного контроля, мудрых наставников и цепочки верных решений Килиан не оказался там, где он сейчас.

Так, уже в 15 лет он мог отправиться в любую точку Европы, он тренировался с «Реалом» и «Челси», а десятки клубов убеждали Уилфреда и Файзу перейти под их знамена, однако в тот момент парню нужен был постоянный надзор, близость семьи, друзей, комфортные условия и понятная стратегия спортивного развития. «Монако» предложил такой план и блестяще реализовал его.

После этого у Мбаппе снова был широкий выбор, Флорентино Перес готов был сложить Килиана в мешок и увезти в Мадрид, но француз поехал в ПСЖ . Злые языки утверждают, что все дело в деньгах, но Мбаппе, похоже, рассматривает «Сен-Жермен» в качестве еще одного подходящего трамплина, как бы досадно ни было это осознавать ПСЖ . И это логично: молодой спортсмен решил «прокачаться» до максимума на родине, после чего можно подумать и новых больших вызовах за границей. И Килиан точно об этом думает, вот что он сказал в концовке прошлого сезона:

Я подхожу ко второму поворотному моменту в моей карьере. Я чувствую, что, возможно, настает время, когда я должен взять на себя больше ответственности. Может быть, это будет в ПСЖ , а может, где-то еще. Я стал суперзвездой благодаря ПСЖ и сборной Франции, но я должен сохранять спокойствие и сосредоточенность на своих целях.

Суперзвезда — вот кем уже сейчас является Мбаппе. Но несмотря на весь свой талант, амбиции и правильный менталитет Килиан остается все тем же мальчикам из Бонди, северного рабочего пригорода Парижа. Мальчиком, который идет за своей мечтой.

'98 was a great year for French Football... pic.twitter.com/gZve7pqslz — 90s Football (@90sfootball) June 16, 2018

Надпись на плакате: «1998-й был великим годом для французского футбола. Килиан родился».