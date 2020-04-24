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Прощайте, Месси и Роналду. Мбаппе — лучший игрок нового поколения?

вчера, 18:30
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«Соккер.ру» вступает на скользкий, но такой увлекательный путь футбольного футуризма.

Нападающий ПСЖ уже завоевал все внутренние награды во Франции не по одному разу, стал чемпионом мира в составе «трехцветных», забив гол в финальном матче под проливным дождем в «Лужниках». И всего этого Мбаппе добился к 21-му году — подходящий старт для футболиста, которому прочат славу лучшего футболиста следующего десятилетия.

Даже немного забавно отмечать, с какой легкостью Килиан подвинул Неймара и стал главной звездой и лицом ПСЖ. Об этом можно судить и по слухам, согласно которым владельцы готовы пожертвовать бразильцем, но намерены любой ценой удержать француза, и по таким не вполне очевидным вещам, как, например, презентация новой формы.

Обратите внимание, кто в центре кадра. Не Неймар, Тиаго Силва или Анхель Ди Мария, а Мбаппе. Это не может быть случайностью, на таких снимках фигура в центре — главная звезда. Итак, в 21 год Килиан — футболист №1 и главная звезда ПСЖ. Он француз, более того, парижанин, он самый талантливый, его футболки бьют рекорды продаж, это он должен принести «Парижу» победу в Лиге чемпионов, а не 222-миллионный Неймар, на которого уже поглядывают с пренебрежением.

Мбаппе здесь главный. И не только в «Пари Сен-Жермен», но и во всем французском футболе, ведь боровшийся весь сезон с травмами Поль Погба не может с ним соперничать, как и Антуан Гризманн, которому переход в «Барселону» не принес истинного счастья. Рафаэль Варан более титулованный, но он защитник, у него есть уверенность, мастерство и лидерские качества, но нет волшебства и притяжения, которыми обладает Мбаппе как игрок с разносторонним креативным потенциалом.

Килиан не первый и не последний вундеркинд, ворвавшийся в футбольный мир и мгновенно изменивший ситуацию, но его взлет получился почти беспрецедентным. Кто еще демонстрировал такой уровень в возрасте от 18 до 21 года? Месси по-настоящему завелся как раз после 21 года, а Криштиану в 22 впервые забил 20 голов за сезон. Мбаппе преодолел эту отметку уже четыре раза подряд.

В сезоне 2016/17 он помог «Монако» прервать гегемонию ПСЖ в Лиге 1, Килиан переписал рекорды юности в Лиге чемпионов и мучил «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, он забивал в каждом раунде того розыгрыша вплоть до полуфинала, но это было только начало восхождения суперзвезды. ПСЖ взвинтил цену на юношу до невероятных 180 миллионов евро, хотя у Мбаппе уже были договоренности с «Реалом».

Криштиану Роналду тогда еще сказал, что не понимает современного футбольного рынка, где платят не за реальные достижения, а за перспективу, но Килиан объяснил кумиру детства, что имел в виду ПСЖ. Голы, коих в профессиональной карьере Мбаппе уже далеко за сотню, феноменальный уровень игры, победа на ЧМ-2018, где француз стал первым подростком со времен Пеле, забившим в финале. Он же забил два мяча в ворота Аргентины в раунде плей-офф, объявив очередную попытку Месси выиграть мундиаль неудачной.

А за чемпионатом мира последовал грандиозный сезон и подтверждение элитного статуса: 39 голов и 17 «ассистов» в 43 матчах за ПСЖ. Уму непостижимо! Три года, что мы близко знакомы с Мбаппе, дали нам возможность говорить о нем как о главном игроке следующего десятилетия. Готов ли Килиан подтверждать свой статус годами? Кажется, да, ведь даже в своем по-прежнему юном возрасте француз уже достаточно зрелый, а эти слова он сказал еще два года назад накануне чемпионата мира:

В футболе не бывает «недостаточно взрослых» и «слишком старых». Если вы достаточно хороши, вы на поле. Если недостаточно хороши, вы остаетесь на скамейке и смотрите футбол. Меня не волнует мой возраст, и он никого не должен волновать, но я всегда готов говорить о своей форме и своей игре.

Весьма мудрое суждение для 19-летнего мальчишки. Конечно, все это из семьи: отец Уилфред знаком с изнанкой футбольного мира, а мать Файза раньше играла в гандбол и тоже знает о трудностях и соблазнах, которые окружают профессионального спортсмена. Советом может помочь и старший брат Жирес Кембо-Экоко, игравший шесть лет в «Ренне», а потом выступавший на Ближнем Востоке и в Турции.

Еще одна важная фигура в жизни Мбаппе — бывший форвард сборной Камеруна Патрик М`Бома, близкий друг Уилфреда и один из футбольных наставников Килиана, который якобы первым заметил драгоценный футбольный талант в семействе Мбаппе. Без постоянного контроля, мудрых наставников и цепочки верных решений Килиан не оказался там, где он сейчас.

Так, уже в 15 лет он мог отправиться в любую точку Европы, он тренировался с «Реалом» и «Челси», а десятки клубов убеждали Уилфреда и Файзу перейти под их знамена, однако в тот момент парню нужен был постоянный надзор, близость семьи, друзей, комфортные условия и понятная стратегия спортивного развития. «Монако» предложил такой план и блестяще реализовал его.

После этого у Мбаппе снова был широкий выбор, Флорентино Перес готов был сложить Килиана в мешок и увезти в Мадрид, но француз поехал в ПСЖ. Злые языки утверждают, что все дело в деньгах, но Мбаппе, похоже, рассматривает «Сен-Жермен» в качестве еще одного подходящего трамплина, как бы досадно ни было это осознавать ПСЖ. И это логично: молодой спортсмен решил «прокачаться» до максимума на родине, после чего можно подумать и новых больших вызовах за границей. И Килиан точно об этом думает, вот что он сказал в концовке прошлого сезона:

Я подхожу ко второму поворотному моменту в моей карьере. Я чувствую, что, возможно, настает время, когда я должен взять на себя больше ответственности. Может быть, это будет в ПСЖ, а может, где-то еще. Я стал суперзвездой благодаря ПСЖ и сборной Франции, но я должен сохранять спокойствие и сосредоточенность на своих целях.

Суперзвезда — вот кем уже сейчас является Мбаппе. Но несмотря на весь свой талант, амбиции и правильный менталитет Килиан остается все тем же мальчикам из Бонди, северного рабочего пригорода Парижа. Мальчиком, который идет за своей мечтой.

Надпись на плакате: «1998-й был великим годом для французского футбола. Килиан родился».

1998-й действительно был великим для французского футбола: «трехцветные» выиграли чемпионат мира. Но и 2018-й был великим. А ближайшее десятилетие может оказаться и вовсе незабываемым, ведь у Франции появился феноменальный буксир Мбаппе, который мечтает стать великим. Его цели ясны: он хочет выиграть Лигу чемпионов, Килиан одержим этим желанием. Он хочет одерживать новые победы со сборной Франции, хочет покорить ближайший чемпионат Европы, чтобы повторить подвиг Зидана и Ко, победивших на Евро-2000 после ЧМ-1998. Что именно ждет Килиана впереди, мы не знаем, но у Мбаппе наверняка столько всего интересного впереди, он ведь так молод! Хотя, стоп. Ни слова о возрасте.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 15:39
Цыплят по осени считают
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 12:11
рано пока говорить. До Рона-Месси ему еще далековато. Деревенский чемпионат Франции не показатель. Нужно переходить в Топ клуб в топ Чемпионат и тащить. Тогда все шансы что да, он будет след локомотивом Мирового футбола.
da da da
da da da
сегодня в 09:00
факт в том что он сейчас играет на уровне Месси молодого в те же годы,и лучше чем играл Роналду в том же возрасте,посмотрим.
112910415
112910415
сегодня в 07:17
ну, ход времени никому не дано остановить
Drakulа
Drakulа
сегодня в 03:08
И все таки ЧМ он не выиграл в одиночку...Погба играл шикарно,особенно его голевой пас шведой конфетка...Гризманн также не испортил картины,да там и Павар забивал фантастический гол...А когда Мбаппе нужно было тащить,он МЮ отдал победу...Поэтому рано его считать преемником двух великих...Если судить по трофеям,то тот же Варан круче него)))))
Drakulа
Drakulа
сегодня в 03:04
Не сможет,если не будет равный конкурент...Рон и Месси подначивали друг друга, не давали расслабиться...Каждый побил все рекорды,кроме ЧМ...У Феномена были саои Зидан,Ривалдо или Шева...Если Мбаппе не будет конкурировать,то потухнет...
Шатаут
Шатаут
вчера в 22:17
Погубят его деньги.. Раньше их не было столько много... Поэтому скорее всего эти двое ему скажут - прощай Мбаппе!!!..
рус фан
рус фан
вчера в 21:09
Что бы получить ЗМ, Мбапе лучше все таки перейти в Реал, в ПСЖ он вряд ли это го добьется.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:42
Месси и Роналду эта целая эпоха противостояния, которая из года в год была ярче и жёстче.
А что Мбаппе? В 21 год добился многого? Ну так сколько таких "золотых" мальчиков было за всю историю футбола?!
Мбаппе я считаю талантливым игроком, но говорить от нём как о звезде мирового масштаба можно будет только через несколько лет, если останется на том же уровне или даже вырастит.
От себя же Мбаппе желаю здоровья и развития, но только не звездиться и не губить карьеру. Ах если бы ему ещё оппонента такого же.....
Пиночет 777
Пиночет 777
вчера в 20:12
Судя по тому что написано в статье, щегол один выиграл все титулы, и рядом некого не было.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 19:47
«Кто еще демонстрировал такой уровень в возрасте от 18 до 21 года?»

Роналдо, Оуэн, Руни, Пеле, Сычев.
SSPZ
SSPZ
вчера в 19:40
Сколько было таких лучших, и где они?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:05
посмотри ещё))) это только авансы))) игра покажет))
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 18:57
Должен перейти в реал в этом или след сезоне.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:38
Еще попортят кровушки пенсионеры
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