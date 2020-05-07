Рейтинг! Топ-10 ярких голландцев в РПЛ

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сегодня, 17:36

«Соккер.ру» продолжает отдавать должное легионерам Российской Премьер-Лиги. На очереди — парни с оранжевым настроением.

Всего в чемпионате России выступали 14 легионеров из Нидерландов. В топ-10 не попали Ромео Кастелен («Волга», 2 матча), Отман Баккал («Динамо», 5 матчей), Джанлука Нийхолт («Амкар», 16 матчей и 1 гол) и Гус Тиль («Спартак», 17 матчей и 1 гол). Из этой четверки только спартаковец Тиль еще имеет шансы показать себя на футбольном поле и подняться на достойную своего таланта позицию в списке голландцев РПЛ .

10-е место. Ройстон Дренте («Алания») — 6 матчей, 3 гола

Строго говоря, Дренте сыграл слишком мало в России, чтобы его хоть как-то выделять, но два фактора заставили включить Ройстона в десятку. Во-первых, заработанное по молодости имя, ведь Дренте в 20 лет перешел в мадридский «Реал» и сыграл за «Королевский клуб» ни много ни мало 65 матчей (4 гола, 5 «ассистов»). Во-вторых, в РПЛ за «Аланию» он забил три мяча в шести встречах, причем все три в одной игре против «Мордовии», которой достался хет-трик от футболиста, который мог стать звездой, но зарыл свой талант в землю и вскоре забыл место погребения.

9-е место. Митчелл Дональд («Мордовия») — 14 матчей, 3 гола

Воспитанник «Аякса» приехал в Саранск свободным агентом и оставил приятное впечатление по выступлениям за «Мордовию» под руководством Юрия Семина, о работе с которым до сих пор вспоминает с удовольствием. Несмотря на то, что половину сезона в России Дональд пропустил из-за травмы, на него обратила внимание «Црвена Звезда», и голландец отправился в Сербию, где дважды выиграл чемпионат и стал капитаном популярнейшего клуба страны. Сейчас голландец выступает в Турции, где тоже весьма неплох.

8-е место. Александр Бюттнер («Динамо») — 37 матчей, 1 гол

Бюттнер не смог заиграть в «Манчестер Юнайтед», куда приехал еще на смене своего тезки Фергюсона, а уехал два года спустя в «Динамо», выложившее за левого защитника 5.5 миллиона евро. В первом сезоне Александр был основным игроком команды под руководством Станислава Черчесова, играл в одном коллективе с Вальбуэна, Денисовым, Кокориным, Кураньи, Джуджаком, Габуловым, Гранатом, Самба. Но когда в следующем сезоне пришел Андрей Кобелев, Алекс оказался на обочине. В сезоне, окончившемся вылетом «Динамо» из высшего дивизиона, защитник сыграл 9 минут, зато в ФНЛ отметился. Таким образом, Бюттнер — единственный голландец, который заглядывал в ФНЛ . Повод для гордости!

7-е место. Деми Де Зеув («Спартак») — 33 матча, 3 гола

Де Зеув — классный игрок, слабак не сыграл бы три десятка матчей за сборную Нидерландов и не участвовал бы в финале чемпионата мира. Но в том-то и дело, что после мундиаля в ЮАР Деми перестал думать о футболе, в «Аяксе» это заметили и с удовольствием отпустили Де Зеува в «Спартак», где он пару раз блеснул классом, но быстро выдохся и превратился в обузу.

6-е место. Лоренцо Эбесилио («Мордовия», «Анжи») — 53 матча, 5 голов

Судьба этого воспитанника «Аякса» тесно связана с Юрием Семиным. Мэтр российского тренерского цеха подписал Эбесилио еще в «Габалу», которую тренировал в сезоне-2013/14, потом Лоренцо переехал вслед за наставником в «Мордовию», и дальше — в «Анжи». У голландца случались удачные матчи, он забивал в победных встречах в ворота «Динамо», «Рубина» и «Спартака», но нестабильность и катастрофический уровень дисциплины не позволили Лоренцо добиться высот ни в России, ни в карьере вообще. Самое яркое воспоминание об Эбесилио в России не футбольное: уже после отъезда голландец стал отцом двух детей, которых родили в один день разные девушки. Занавес.

5-е место. Тонни Вильена («Краснодар») — 27 матчей, 4 гола

После семи сезонов в «Фейеноорде» Вильена решил резко сменить обстановку и принял предложение «Краснодара», где с ходу стал одним из лидеров. Тонни попал в РПЛ меньше года назад, но уже успел отлично себя зарекомендовать. Между прочим, Вильена считает, что российский чемпионат сильнее голландского и признается, что счастлив в «Краснодаре». Предположу, что Тонни прорвется в тройку лучших голландцев в РПЛ .

4-е место. Дуглас («Динамо») — 56 матчей, 3 гола

Голландец бразильского происхождения, записываем его в банду «оранжевых», потому что после получения гражданства Нидерландов Дуглас вызывался в расположение национальной команды Бертом ван Марвейком, хотя так и не дебютировал за «Оранье». В «Динамо» провел два сезона: случались и вдохновенные матчи, и откровенно неудачные, но дурака не валял, да и обошелся «бело-голубым» недорого, ведь пришел свободным агентом, а уехал в Турцию за 1.5 млн евро.

3-е место. Отман Эль-Кабир («Урал») — 62 матча, 13 голов

Уроженец Амстердама марокканского происхождения до перехода в «Урал» играл за шведские клубы, так что к суровому климату привык, поэтому на погоду не ропщет и показывает техничную игру, несмотря на температуру за бортом. Эль-Кабир — один из главных креативных моторов «Урала», в прошлом сезоне болельщики назвали его лучшим игроком команды, так что Отман не зря ест свой хлеб в Екатеринбурге.

2-е место. Фернандо Риксен («Зенит») — 45 матчей, 1 гол

Первый голландец в РПЛ был известен своим буйным характером, не прочь был подраться, пусть даже и с партнерами по команде. Заводной полузащитник приехал в Санкт-Петербург по приглашению Дика Адвоката и помог «сине-бело-голубым» завоевать первое российское чемпионство и Кубок УЕФА . Риксен не всегда проходил в состав, но если уж получал шанс, бился отчаянно. В сентябре прошлого года Фернандо не стало: он ушел из жизни после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

1-е место. Квинси Промес («Спартак») — 135 матчей, 66 голов