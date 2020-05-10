Футболистов переоценивают, но цены не упадут

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сегодня, 20:08

«Соккер.ру» не согласен с Ван дер Саром, но обрадуемся, если Эдвин окажется прав.

Спортивный директор не последнего клуба Европы «Аякса» заявил, что большие клубы, вроде «Баварии», рассчитывают на снижение стоимости футболистов в ближайшие годы, а еще Ван дер Сар от себя добавил – больше не будет трансферов за 150-200 млн евро.

Их и раньше не было особо – Мбаппе и Неймар только в такой категории, так что скорее надо говорить о переходах в районе сотни миллионов. Но с заявлением, что дорогущие сделки не увидим, нужно поспорить. Например, что считать дорогим трансфером, эквиваленту формулы «за 150-200 миллионов» от Эдвина?

Например, все футбольные болельщики знают, что якобы самый дорогой трансфер в истории АПЛ – покупка контракта Поля Погба за 105 млн евро. И это ошибочное утверждение, если говорим о ценности денег. Дороже всех обошелся трансфер в «Челси» Андрея Шевченко в далеком теперь 2006 году. Абрамович захотел подписать форварда и ошибся, как и сам нападающий.

И если пересчитывать стоимость того трансфера за «всего» 29 млн фунтов, то получите в 144.4 миллиона в современных деньгах. А вот сделка по Погба наравне с переходом Верона в МЮ , но дешевле, чем покупка Рио Фердинанда. Важно учитывать инфляцию и перемены в экономике. При этом кризис 2008 года не повлиял на футбол так, чтобы наметился вектор удешевления игроков.

Или хотя бы обозначения четких правил ведения трансферного бизнеса. Ответственность лежит на руководстве клубов и федераций, а еще на руководстве ФИФА и УЕФА . Сейчас речь о диком западе – достаточно озолотить родственников и агента, и вот уже выигран аукцион, получил нужного футболиста. Это торговля людьми, ведь не во всех случаях продавца волнует, выгодна ли сделка футболисту.

Хорошо, что именно «Боруссия» Д переплатила за Холанда – ему такой трансфер выгоден, не страшно, что норвежец не попал в МЮ , однако есть десятки обратных примеров. А если возвращаемся к трансферам, о которых сказал Ван дер Сар – выше сотни миллионов, рекордных, то речь зачастую о крайне глупых, странных и порой удивительных трансферах.

У фигурантов незавидная судьба. Азар запоздал в «Реал», но за него заплатили сто миллионов. Неймар несчастлив в Париже, хотя пошел по цене перехода двух Эденов, и еще 22 миллионов. Из всех сделок дороже сотни сработали только трансферы Бэйла в «Реал» (сейчас у Гарета нет игры, но валлиец зарабатывал для клуба деньги голами раньше), Роналду в «Ювентус» и Мбаппе в ПСЖ .

А вот по Неймару вопрос, отработал ли он именно 222 млн евро? Килиан хотя бы уедет из Парижа за дикие деньги, а бразилец подешевел за эти годы. Идем дальше, а там Коутиньо, Гризманн и Дембеле – провалы «Барселоны», и Фелиш – непонятный пока новичок «Атлетико». Причем удивляет, что в мире, где все такие гении футбольных финансов, никто не спросил себя, а почему стоимость футболистов в евро так растет?

Игроки ведь не отрабатывают вложенные в них деньги, если заметно переплачивать. Разве есть предпосылки, что футбол станет прибыльнее? Почти нет сверхприбыльных, а все смотрят на прирост доходов и думают, что это якобы оправдывает рост цен. Если в конце года у «Барселоны» остаются смешные деньги для такой махины, если «Реал» или МЮ обречены терять снова и снова, то даже на самой вершине нет реальной прибыли.

Например, испанские гранды собираются оплатить уход от банкротства тем, что убедят футболистов урезать оклады на 30 % на длительное время. Но разве это выход? Футбол даже в богатой АПЛ остается политической игрушкой – тут шейх, тут шейх, кое-где китайский миллиардер, там – российский. Дошло до того, что инвесторы из Азии оказываются в чешском футболе, и понятно, не из-за перспективности местной лиги или клубов.

Но наличие желающих переплачивать за игроков не значит, что сама переплата умна. Коутиньо никогда не был футболистом за 145 млн евро, он не Мбаппе по таланту и перспективности. А тот факт, что сейчас трансфер защитника Лукаса Эрнандеса обошелся «Баварии» в 80 млн евро, а «Барселона» лишь чуть больше заплатила за Луиса Суареса – звезду АПЛ , а не полурезервиста «Атлетико», окончательно убеждает, что в мире трансферов нет никакой логики.

За Кепу отдали рекордные деньги, поскольку баски сумели раскрутить «Челси» на такой трансфер. Точно не из-за гениальности испанского вратаря. Причем все это понимают в день трансфера, что страннее всего. Загвоздка ведь в том, что для футбола, особенно после пандемии, любой игрок дороже 50 млн евро – неоправданное удовольствие. Разумеется, фанаты истории футбола скажут, что диспропорция была всегда и безумных покупателей обманывали часто.

Также игрокам давно отдают высоченный процент от доходов команд в виде зарплат, что делает сами клубы богатыми нищими, а трансферы и раньше сжигали значительную часть денег команд, пропорция вряд ли сильно изменилась. Но это ненормально, нездорово для системы футбола, особенно в новых условиях. Вместе с тем, сомневаюсь, что хитрые агенты не обуют клубы на сотню миллионов.

Ван дер Сар говорил о таких трансферах, так что голландец прав и ошибается одновременно. Эдвин верно подметил – покупатели рассчитывают на скидки, будут выставлять требования, как «Реал» к «Арсеналу» — определиться с будущим Обамеянга загодя. Однако вместе с точечным падением цен в целом не увидим попытку установить новые правила игры для всего рынка, не видим законов логики.

Непонятно, что от отсутствия правила выиграют чиновники ФИФА и УЕФА – надеюсь, через лет десять не узнаем, что отдельным из них давали взятки, лишь бы не трогали агентов и систему трансферов, где суммы подросли заметно. Непонятно также, что выиграют клубы – они в долгах, поскольку нельзя соединить задачу платить футболистам сотни миллионов с тратами на сотни миллионов.

В современном мире давно можно построить блокчейн-систему – защищенную от внешнего влияния, с алгоритмом, который выдаст вам базовую стоимость того или иного футболиста, исходя из набора объективных, закрытых от публики и стандартизированных параметров. И хотя приверженцы свободного рынка скажут, что не так должна формироваться стоимость трансферов, можно хотя бы определять потолок для игроков.

Причем этот механизм нужен только для маленького количества сделок – самых ценных. Конечно, никто стоимость Дзюбы раз в полгода не будет проверять. Но важно найти отметку, которая позволяет не разрушить клуб и не нарушать правила честной игры, чем грешат многие денежные мешки. Футболисту плевать, сколько за его контракт платят, но всегда плохо, когда берешь игрока за 125 млн евро, как «Барселона» Дембеле, а он не стоит столько, не отрабатывает деньги и дешевеет вдвое.

Умная честная регуляция рынка важна, ведь пока все делают «на глаз», ведь даже известные системы формирования трансферной стоимости примитивные и взяты с потолка. Футбол будет выгодной трансферная революция, и странно, что компании с сотнями миллионов евро оборотов в год не вкладывают деньги в разработки, которые позволят застраховать клубы от безумных лишних расходов.

Как показывает анализ трансферного баланса клубов, в современном мире единицы имеют выгоду из существующей системы, вроде «Лилля», «Монако» или «Бенфики». Но исключений так мало, что Ван дер Сар в итоге скорее ошибется – дорогие сделки будут и дальше, хотя если игрок может отработать максимум 30 миллионов, а за него платят 80, то получаете как раз разницу, которая ложится на плечи фанатам – подорожание билетов в топ-лигах тоже ведь связано с ростом расходов.

Будут дорожать платные каналы в условиях, когда стадионы окажутся на время пустыми, клубы попытаются переложить ответственность на футболистов, хотя давно стоило признать – пиковые стоимости игроков себя не оправдывают совершенно, гонка вооружений бессмысленная. Например, стартовый состав Зидана, который трижды выиграл ЛЧ , являлся дорогим, но даже у них средняя стоимость составляла 26 млн евро. Теперь Малком стоит 40, а суммарно на Дембеле, Коутиньо и Гризманна «Барселона» потратила больше, чем Перес на весь стартовый состав из финалов ЛЧ 2017 и 2018.