Необычные клички футболистов: Хоббит, Пеналду, Снежинка и Противогаз

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» рассказывает о странных, милых и обидных прозвищах из мира футбола.

Лионель Месси — Гном и Хоббит. Во многих источниках пишут, что прозвище обладателя шести «Золотых мячей» — Блоха или даже Атомная Блоха. В начале карьеры Лео какой-то журналист в своей статье назвал его «Эль Пьохо» — этого титула удостаивались десятки аргентинских футболистов небольшого роста, но по факту кличка «мертвая», как и высокопарное «Гений из Росарио», в народе Месси называют Гномом или Хоббитом.

Криштиану Роналду — Плакса и Пеналду. Есть несколько сокращений от имени, одно из которых стало брендом CR7, в португальской печати Роналду могут назвать «Волшебником с Мадейры», но в разговоре разве что мама Криштиану может так назвать сына, а в футбольной тусовке титулованный футболист известен под погонялами Плакса и Пеналду. Хорошая хлесткая кличка и не должна нравиться ее обладателю.

Роналдиньо — Джа-Джа Бинкс. Волшебник, Колдун из Порту-Алегри — ага, так и обращались к Роналдиньо партнеры на тренировках. На самом деле, бразильца нередко называли Джа-Джа из-за внешнего сходства с одним взбалмошным персонажем «Звездных войн». И правда есть что-то общее.

Me gusta, aunque el mejor era el de Ronaldinho, «Jar Jar Binks» o el de Eto´o «El Alacran». pic.twitter.com/RiEzSI4yHt — Sтeνe Røgeяš | ⚡️ (@SteveMadRogers) August 18, 2017

Андрес Иньеста — Каспер или Смерть. Персональные фанаты называют Андреса Иллюзионистом, однако настоящие клички Иньеста получил за природную бледность кожи: и ладно еще, когда сравнивают с дружелюбным привидением, так ведь случалось бывать и Смертью.

Франк Рибери — Лицо со шрамом. Когда Франку было два года, его семья попала в автомобильную аварию, малыш ударился лицом о стекло и получил шрамы на всю жизнь. Впрочем, Рибери считает раны на лице своим отличием и даже отказался делать пластику, так что на довольно грубое прозвище Лицо со шрамом (Scarface – отсылка к одноименному фильму с Аль Пачино) реагирует нормально.

Уэйн Руни — Шрек и Боров. Экс-форварда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» из-за внешнего сходства прозвали Шреком, но в Британии распространено более жесткое прозвище Уэйна — Боров (The Hog).

Meanwhile at Sky Sports HQ

Sound Man

«Know how Rooney looks like Shrek...don't reckon he'll think we're taking piss with these headphones?!» pic.twitter.com/o3RjKoVLva — Jonathan Shrager (@JonathanShrager) August 22, 2017

Алеша Асанович — Огненный Локоть или просто Локоть. Хорватский полузащитник, бронзовый призер ЧМ -1998 был прозван Огненным Локтем (Vatreni Lakat) за странную манера бега: Алеша нелепо размахивал руками во время движения, словно они у него горели.

Тони Адамс — Осел. На Евро-1988 Тони безуспешно пытался опекать Марко ван Бастена, который забил три мяча в ворота сборной Англии. Фанаты «Трех Львов» с досады назвали Адамса Ослом, и кличка прикипела к кэпу лондонского «Арсенала». До конца карьеры болельщики соперников «канониров» приветствовали Тони бодрым кличем: «Иа!» Впрочем, Адам относился с иронией:

А что? Мне нравится это животное! Ослы трудолюбивые, упорные и добрые. Как я!

Карлос Билардо — Нос. У бывшего хавбека «Эстудиантеса» и тренера сборной Аргентины и правда весьма и весьма выдающийся орган обоняния.

En 2003, Estudiantes de la Plata vencía 2-1 a Talleres de Córdoba. Este señor, Carlos Bilardo volvía a dirigir al pincha después de 20 años. pic.twitter.com/XAAfkCFVdv — Kaki (@FrancoAvanzini5) May 4, 2020

Герд Мюллер — Толстяк. В справочниках великого форварда назовут Бомбардиром нации, есть сокращенная форма — Бомбер, однако для своих старина Герд всегда был Толстяком. Любил, знаете ли, поигуаинить.

Пол Гаскойн — Алкаш. Талантливый и сумасшедший английский полузащитник Пол Гаскойн, он же Газза, широко известен в узких кругах под кличкой Алкаш. Отражает главное увлечение его жизни. Увы.

Михаэль Райцигер — Противогаз. Достаточно посмотреть на лицо бывшего защитника «Аякса», «Милана» и «Барселоны», чтобы понять, почему он Противогаз.

[#OnsOranje]



🎂 Joyeux anniversaire à Michael Reiziger qui fête ses 47 ans aujourd'hui. Il compte 74 sélections avec les Oranje. Gefeliciteerd Michael !



📸 : @VI_nl#FootNL pic.twitter.com/sgw4Dh48sI — 🇫🇷 Foot Néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) May 3, 2020

Мигель Пардеса — Маленькая Крыса. Артем Дзюба точно не захотел бы носить такую кличку и незамедлительно вызвал бы ОМОН, чтобы защитить свое честное имя. Он ведь не маленький! В прошлом форвард «Реала» и «Сарагосы» Пардеса получил свое погоняло не за темные делишки в раздевалки, а за низкий рост и внешнее сходство с представителями семейства грызуном.

Драган Вуйович — Большезадый или Жопастый. Играл такой нападающий в 70-80-е годы XX века за «Будучность» из Подгорицы, и болельщики отметили в прозвище Драгана его габариты и умение играть спиной к чужим воротам. Это так мило!

Стиг Тефтинг — Газонокосилка. У датчанина Тефтинга сложная судьба: в детстве он потерял обоих родителей, причем отец застрелил из ружья мать, а потом вышиб себе мозги, его сын умер в младенчестве, сам Стиг дебоширил, ломал ноги и даже сидел в тюрьме. Газонокосилка — подходящее прозвище для такого сурового малого.

Et stort tillykke til the one and only, Stig Tøfting, der fylder 50 år i dag🇩🇰 pic.twitter.com/x1XaCyhVGq — Jesper Timo (@JesperSimo) August 14, 2019

Хуан Себастьян Верон — Ведьмочка. Как здоровый лысый мужик из Аргентины стал Ведьмочкой? Дело в том, что отец известного нам по выступлениям за «Лацио» и МЮ хавбека Хуан Рамон Верон тоже играл в футбол и получил кличку «La Bruja» — Ведьма. Ведьмочка — сын Ведьмы, «La Brujita». Ларчик открывался просто.

Джонатан Вудгейт — Деревенщина. Должен был стать великим защитником, играл даже в «Реале» (ну, играл — громко сказано), но травмы все испортили. По большому счету, Джонатан круто играл только за свой первый клуб — «Лидс». Фанаты «павлинов» и прозвали Вудгейта Деревенщиной из-за того, что он был… как бы это помягче сказать… не шибко сообразительным. Буквально не мог связать двух слов в интервью.

Рональд Куман — Снежинка. Прозвище прицепилось к Куману, когда он выступал за «Барселону». Всему виной то, что он Рональд — блондин, а звездой барселонского зоопарка в начале 90-х был горилла-альбионс по прозвищу Снежинка. Вот человек и получил имя от обезьяны.