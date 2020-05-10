ГлавнаяНовости

Спивак: «Малафеев на зимнем сборе „Зенита“ врезался в дерево и разбил нос»

сегодня, 18:07

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак рассказал, как в 2005 году на зимних сборах тренер петербургской команды Властимил Петржела поставил команду на лыжи.

Чехи хорошо катались, а вот Слава Малафеев заехал куда-то в лес, врезался в сосну и разбил нос! Помню, съезжаю с небольшой горы, разгоняюсь и вдруг вижу, что лечу прямо на инструктора-женщину! Понимаю, что затормозить не могу, падаю на спину и проезжаю прямо между её ног. Качнись я чуть влево или вправо, тоже оказался бы в лесу!

Спивак играл за «Зенит» с 2000 по 2007 год. Выступал за сборную Украины, в составе которой провёл три матча.

Все новости
Дочь Ари прочитала военное стихотворение в честь Дня Победы
Вчера, 18:53 ФотоВидеоКомментарии6
Ракицкий поздравил подписчиков с Днём Победы
Вчера, 18:39 ФотоВидеоКомментарии4
Обляков: «В ЦСКА я стал сильнее в плане тактики»
07 мая Комментарии11
Глушаков поздравил всех с Днем Труда: «За футбол без деревяшек»
01 мая ФотоКомментарии13
Адресаты для Бакаева. Новая атака «Спартака»
30 апреляСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии8
«Скучаете по футболу?». Ребров соскучился по вратарским перчаткам
27 апреля ФотоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:12
Бывает...
shlomo
shlomo
сегодня в 18:53
Ну ну...хорошие воспоминания....
Twisted
Twisted
сегодня в 18:51
Это что у нее были ноги длиною метра два и широко расставленые по сторонам)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:31
Блин, что за такая женшина была, что он между ног проехал.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:14
Хорошо хоть в биатлон не играли, а то ещё больше пострадавших было бы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:10
Ну что бывает со всяким
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100