Спивак: «Малафеев на зимнем сборе „Зенита“ врезался в дерево и разбил нос»

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сегодня, 18:07

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак рассказал, как в 2005 году на зимних сборах тренер петербургской команды Властимил Петржела поставил команду на лыжи.

Чехи хорошо катались, а вот Слава Малафеев заехал куда-то в лес, врезался в сосну и разбил нос! Помню, съезжаю с небольшой горы, разгоняюсь и вдруг вижу, что лечу прямо на инструктора-женщину! Понимаю, что затормозить не могу, падаю на спину и проезжаю прямо между её ног. Качнись я чуть влево или вправо, тоже оказался бы в лесу!

Спивак играл за «Зенит» с 2000 по 2007 год. Выступал за сборную Украины, в составе которой провёл три матча.