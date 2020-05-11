ТОП 10 лучших немецких футболистов в истории АПЛ

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вчера, 19:52

Давайте выберем самых ярких немцев в истории АПЛ . Клоппа тут не будет он тренер, а я выберу десяток лучших игроков, а также выделю как всегда бонус. И на этот раз мой Топ откроет:

10. Карл-Хайнц Ридле («Ливерпуль» 1997-99.)

В АПЛ немец прибыл в статусе Чемпиона Мира, чемпионом Германии с «Вередром» и «Боруссией Дортмунд», с которой выиграл еще и ЛЧ 97 года. Уже на завершении карьеры нападающий переехал на «Энфилд», и чаще выходил на поле в статусе запасного, но успел отметиться 11 точными голами. Так, что из «Боруссии» до Клоппа уже переходили немецкие игроки под знамена ЛФКа. А После перейдя в «Фулхэм» поиграл во второй лиге, где и завершил карьеру игрока.

9. Штеффен Фройнд («Тоттенхэм» 1999-2003, «Лестер Сити» 2004)

До этого выступал в бундеслиге за «Боруссию Дортмунд» с которой выиграл пару салатниц, а также выиграл в 97 году и ЛЧ , а после состоялся его переход в АПЛ став игроком «шпор» сумел завоевать кубок лиги, а также в 2009 году вошел в зал славы клуба. Последним его местом был недолгий переход в состав «Лестера», где по окончанию сезона решил завершить свое выступление.

8. Пер Мертезакер («Арсенал» 2011-18)

Хороший защитник, правда он уже выступал в постчемпионском «Арсенале». Был основным центральным защитником, здесь и закончил выступать перейдя на должность молодежной академии. Во всех турнирах забил 10 голов, но главная задача не голы для оборонца, а надежность игры возле ворот. Но было трудно пробраться на вершину, и пока он выступал «Арсенал» продолжал находиться в четверке, и завоевал пару тройку кубков Англии, также носил капитанскую повязку.

7. Дитмар Хаманн («Ньюкасл» 1998-99, «Ливерпуль» 1999-06, «Манчестер Сити» 2006-09)

Выступал в «Баварии» однако в конце 90-х годов пожаловал в АПЛ присоединившись к «сорокам», максимум чего добился за сезон стал финалистом кубка Англии, его хорошую игру заметил Жерар Улье, и футболист стал одним из лидеров клуба. В его функционал входила помощь в оппорной зоне возле защитников, также он неплохо выдавал пасы и начинал атаки. В 2001 году вместе с клубом выиграл 5 трофеев не покорился лишь титул, в 2002 году вместе со сборной вышел в финал ЧМ , став первым игроком «красных» со времен Роджера Ханта кто вышел в главный финальный матч Мундиаля, если Хант стал чемпионом мира, то Хаманн довольствовался серебром, проиграв решающий матч от Бразилии. Также успел поиграть и при Рафаэле Бенитесе оформив победу в ЛЧ образца 2005 года. А после перешел в МС , и помог клубу окончательно закрепиться в элите, правда тогда «Ман Сити» не был в числе фаворитов.

6. Лерой Сане («Манчестер Сити» 2016 — н.в.)

Талантливый молодой немецкий футболист. Перейдя в состав «Горожан» стал самым дорогим немецким футболистом перешедшем в АПЛ , и в составе клуба был одним из главных нападающих, когда вместе с клубом выиграл дважды АПЛ . В 2018 набрав 100 очков, также был признан лучшим молодым игроком чемпионата, а в 2019 помог выиграть внутренний требл.

5. Месут Озил («Арсенал» 2013-н.в.)

Немецкий футболист, играет хорошо, один из лидеров современного «Арсенала», когда то перешел из «Реала» побив трансферный рекорд клуба. Хорош по системе гол+ пас, да и многие года считался одним из лучших распассовщиков чемпионата. Но в современно «Арсенале» добиться успеха сложно, учитывая уход Венгера и тренерскую чехарду.

4. Роберт Хут («Челси» 2002-06, «Мидлсбро» 2006-09, «Сток Сити» 2009-15, «Лестер Сити» 2015-18)

Всю свою карьеру немец посвятил АПЛ , даже в юности перешел в академию «Челси», и стал их игроком, правда не часто выходил в составе, однако выиграл два титула АПЛ , после был «боро» с которым было понижение в классе, а также состоялся, как главный защитник «Гончар», с ними дошел до финала кубка Англии, но тогда уступили МС . А по настоящему успеха добился перейдя в «Лестер», где был одним из главных творцов чемпионского сезона в 2016 году, и составлял пару центральных защитников вместе с Уэс Морганом. . Также является рекордсменом среди немецких футболистов по количеству проведенных матчей в АПЛ .

3. Уве Рёслер («Манчестер Сити» 1994-98, «Саутгемптон» 2000-02)

Еще один немецкий футболист, который раньше Сане защищал цвета «горожан». Один из главных нападающих клуба в 90-х годах, выступал довольно уверенно забивал голы. Но в середине 90-х у клуба наступили черные полосы, сначала вылет из АПЛ в 96-ом, а через два года в 98-ом, и во все отправились во второй дивизион, и немец один из последних кто решил покинуть клуб. Возвращался в АПЛ , и отыграл год в составе «святых», но голами так и не отметился.

2. Йенс Леманн («Арсенал» 2003-08, 2011)

Сегодян в Арсенале выступает немецкий вратарь Берн Лено, однако чуть раньше их ворота защищал другой немецкий вратарь, и по моему мнению лучший голкипер в истории «пушкарей» и времен Арсена Венгера. Так как в сезоне 2003/2004 вместе с командой стал частью непобедимой команды мечты в АПЛ , после вместе с ними дошел до финала ЛЧ в 2006 году, где в игре против «Барселоны» вратарь получил красную карточку, что в итоге и определило дальнейшую судьбу, хоть они и забили первыми усилиями Сол Кэмпбелла, но в итоге проиграли — 1:2. Также Леманн в том сезоне побил рекорд Ван Де Сара из серии сухих матчей на ноль, продержавшийся тогда 10 лет.

1. Михаэль Баллак («Челси» 2006-10)

Помню этого игрока, когда он выступал еще в «Байере -04» получившим прозвище «неверкузен», после 2002 года, когда Михаэль вместе с клубом проиграл Титул в последних турах «Боруссии Дортмунд», кубок Германии проиграв «Шальке», а также в финале ЛЧ мадридскому «Реалу». После была «Бавария», а затем переход в АПЛ в команду Жозе Моуриньо. А по мнению некоторых болельщиков «Челси» является любимым футболистом того периода, а вместе с клубом успел выиграть в последнем сезоне золотой дубль оформив титул и кубок Англии. А вот в 2008 снова проиграл три трофея, будто случилось дежавю кубок лиги отдали «Тоттенхэму», уступили Титул МЮ , а также проиграли ЛЧ от все того же «Юнайтеда», да и в составе сборной был серебряным призером ЧМ 2002, и ЧЕ 2008 года, эти года можно смело назвать не сезоны Баллака.

Бонус

Юрген Клинсманн («Тоттенхэм» 1994-95, 1998)

Я считаю Клинсманна лучшим немецким футболистом выступавшем в АПЛ . Яркий футболист и отличный бомбардир, а когда давал интервью всегда говорил на чисто-английском языке, и всегда по делу. Чемпион Мира и Чемпион Европы со сборной Германией. В состав клуба прибыл в 94-ом году и отыграл только сезон, но до этого его многие считали симулянтом и ныряльщиком в европейских клубах, однако перейдя в «Тоттенхэм» он стал лучшим игроком сезона по версии журналистов. Также забил 20 голов, которые не особо помогли «шпорам» лишь седьмое место. Однако провел яркий сезон, уже в первой игре он отметился голом в ворота «Шеффилд Уэнсдей», а после получил травму столкнувшись с защитником соперника Десом Уокером, и его вынесли на носилках. Правда вскоре он вернулся на поле в следующих играх, и стал регулярно забивать. А когда он забивал, все праздновали голы ныряя, а зрители держали таблички с оценками по 10 бальной шкале. В 98 он возвращался ненадолго, чтобы помочь «Тоттенхэму» в тяжелейшем сезоне 98-го года пришлось попотеть, чтобы спастись от зоны смерти (вылета из АПЛ ), с этим справились.