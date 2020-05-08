Круче Месси и Марадоны. Лучший футболист, о котором вы не слышали

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сегодня, 10:00

Уникальная история главного романтика аргентинского футбола – на «Соккер.ру».

Марадона считает нашего героя лучшим аргентинским футболистом в истории. И не только он. А дождаться от Армандо таких комплиментов тяжело, даже Месси он хвалит обтекаемо. Только бразильца Роналдо из коллег Диего крепко уважает и всегда отмечает в мировом масштабе. Но если Феномена выбили из большой игры травмы, то у нашего героя другая история.

Зато наставники с мировым именем, например, чемпионы мира Менотти и Билардо, не говоря о Бьелсе или Пекермане, полностью согласны с Марадоной. А если бы Месси видел игру Томаса своими глазами с трибун, то вряд ли оспаривал магическое влияние хавбека на аргентинский футбол как часть национальной идентичности. Впрочем, Лионель о нашем герое прекрасно знает, ведь они земляки.

Месси и Че Гевара – уроженцы Росарио, о которых знает весь мир, а вот Томаса Фелипе Карловича (аргентинцы смешно делают ударение на «и» в фамилии) не найти в списках лучших футболистов всех времен. Но если верить аргентинским легендам – ему там самое место, причем ближе к вершине. Почему о Томасе правильно вспомнить сегодня? Потому что среди людей есть буквальные звери.

Вчера 71-летний Карлович ( СМИ почему-то упрямо называют его 74-летним, но нет) катался на новеньком, купленном три месяца назад, велосипеде около своего дома. В его возрасте не так много развлечений, хотя езда имеет сугубо практическую цель – для здоровья. Карлович страдает остеопорозом, больные ноги, проблемы с суставами и костями. Врачи допускали, что Томас может стать инвалидом.

Но известные футболисты помогли с операциями и протезом тазобедренного состава – организовали благотворительный матч, где вход на игру составлял эквивалент 1 евро, и теперь Карлович может кататься на велосипеде, ведь это полезно для здоровья, а на машине оздоровительного эффекта нет. Одним словом, дедушка ехал по делам, но тут налетели два подростка, как говорят свидетели, и ударили сзади по голове.

К сожалению, Томас неудачно упал на землю и дополнительно ударился головой об асфальт. Плохо упал, даже кроссовки слетели, глаза открыты – сам без сознания. Новый велосипед воришки забрали, бросив на месте свой старый. Карловича ограбили около проспекта Эвы Перон, причем даже не вечером – днем после обеда. Первый же прохожий его узнал, ведь оказался сыном приятеля Томаса, и вызвал скорую помощь.

Сейчас бывший футболист и кумир фанатов из Росарио находится в больнице. Пишут о коме, но аргентинские СМИ любят приукрашивать – речь об искусственной медицинской коме, поэтому не исключено, что Эль Тринче – прозвище Карловича (значит «Вилы»), лишь временно без сознания. Но ворам из Росарио, независимо от ущерба, не должно быть пощады. Здесь получили покушение на жизнь вместо воровства, аргентинские копы должны поднять пятые точки с кресел и найти преступников.

Впрочем, это вряд ли. Когда на днях жена Ди Марии – кстати, тоже уроженца Росарио, назвала Манчестер «ж*пой мира», то спорить с ней не хотелось. Не вся Англия такая современная, как Лондон. Однако откуда сами критики родом? Росарио, когда говорим о криминале – ж*па мира. В Аргентине по 6 убийств на 100 000 населения, и это много, а в Росарио целых 13. Месси родился в городе, где не в каждый район безопасно идти, а живет в Испании, где по 0.63 убийства на 100 000 населения – для сравнения.

В Росарио было много проблем с наркоторговцами, даже национальную гвардию заводили в город, убийц, ищущих дозу – много, воров даже не считают. Но зачем дедушку бить по голове? Невозможно понять такое зверство. А вот сам случай, похоже, является для тех мест рядовым. Аргентина в тысячу первый раз на грани дефолта, коронавирус их не обошел, но пощадил – ситуация более-менее нормальная. Однако воровство в Росарио и без пандемии с кризисом – обычное дело.

Например, у Карловича украли пятый велосипед подряд. Пятый! Но в этот раз не увели двухколесного, когда дедушка зашел в магазин, а покалечили старика. Зачем? Жаль, что великий футбольный романтик должен в почтенном возрасте жить в опасном городе. Впрочем, Карлович безмерно любит Росарио, свой район и никуда не двинется ни вправо, ни влево. Он вообще человек из центра – пятый номер, хавбек, сочетание Редондо и Рикельме, если говорить о роли на поле и позиции.

Статный парень – широкоплечий, под 190 сантиметров, вырос в семье хорватов, потому фамилия не итальянская и не испанская, как у многих аргентинцев – Карлович, а в конце шестидесятых заиграл в «Росарио Сентраль». Не раз менял клубы, самую большую известность приобрел, когда выступал за «Централ Кордобу», но в большинстве случаев речь шла о футболисте второго аргентинского дивизиона, незаметном для объективов телекамер центральных каналов.

Откуда же тогда такое почитание со стороны десятков легенд мирового уровня, от Вальдано до Марадоны? Речь о гении, который отказывался посвящать всего себя футболу. Отдаленно можно сравнить с Кантона, который всегда был на особой волне — ушел из футбола в тридцать, а из сборной Франции – на два года раньше. Эрик легко мог оказаться в заявке на домашний мундиаль, выиграть его. Ведь лишь на два года старше, чем Джоркаефф.

Лигу чемпионов с МЮ мог взять, будучи «дедом» молодой команды. Но у Эрика точно были амбиции – стал Королем АПЛ , потом актером, а Карлович чаще летал в облаках. Характер, способ жизни и отношение к футболу всегда, если не мешают еще и травмы, определяют карьеру спортсмена. Томас не отличал матчи высокого уровня от дворовых, игры за его клубы для него были, словно матчи за «Реал», просто нравилось играть в футбол, причем в идеале – в родном городе, или хотя бы в родной стране.

Даже во дворе, ведь уже после завершения карьеры с ним могли сыграть на районе все желающие. Разумеется, о Карловиче и его классе знали в больших клубах, однако связываться с человеком, который мог включить в соглашение в качестве подписного бонуса автомобиль, потом сесть за руль и уехать домой навсегда, не вернувшись в новую команду, не каждый бы решился. Приходилось посылать гонцов за машиной, а Эль Тринче только пожимал плечами: «Вам нужен автомобиль? Забирайте, я вернулся домой, мне уже некуда ехать».

Карлович – фигура легендарная, полумифическая. Причем буквально, ведь записей его матчей из вторых аргентинских лиг в открытом доступе особо нет, только жалкие обрывки. Зато его называют феноменом великие тренеры, и кто мы такие, чтобы с ними спорить? Марадона еще в юности, когда его величали лучший игроком мира, поправлял: «Я не лучший, лучший играет в Росарио, этого человека зовут Карлович».

В случае Томаса речь тоже о чистом таланте, как у Марадоны или Роналдо. Но в пору, когда футбол уже начал превращаться в большой бизнес – Беккенбауэр как раз устраивал истерики в спорах о премиальных за сборную ФРГ в те времена, аргентинец не рвался к финансовым вершинам. Показательный факт: Карлович мечтал сыграть, но не стремился даже в сборную страны, хотя Владислао Кап – наставник Аргентины накануне ЧМ -74, не стеснялся приглашать в команду игроков из Росарио, вроде форварда Кемпеса.

Также Кап умудрился привезти свою команду в Росарио на спарринг, где горел 3:0 к перерыву. Причем Владислао попросил соперников снять с игры именно Карловича, чтобы забить хотя бы гол престижа. Разозлив тренера, Карлович не попал на ЧМ -1974, где Аргентина провалилась. Зато накануне победного домашнего мундиаля другой уроженец Росарио – молодой наставник «альбиселесте» Менотти, вспомнил о старом знакомом и вызвал Карловича на сбор национальной команды.

Но Томас буквально не воспринимал футбол как способ стать знаменитым. Эль Тринче, который выбивал из руководителей своих клубов плату за мелочи, вроде проброса мяча между ног соперникам – а за финт туда и назад платили по двойному тарифу, пошел после телеграммы о вызове на сборы Аргентины на любимую рыбалку. Рыбачил, похоже, на островке, где его застал очень сильный ливень, река заметно вышла из берегов.

В результате Карлович не смог сразу добраться на берег, вода была слишком холодной, чтобы плыть, и пропустил последний автобус на Буэнос-Айрес. Менотти был разочарован, но понимал, с кем имеет дело – ребенком, который лучше всех в Аргентине, даже лучше юного Марадоны, играл в футбол. Именно играл, поскольку Томаса не волновал даже результат. Было настроение – рубился, не было – мог посреди матча сесть на мяч под гогот трибун.

Но дед настаивает, что все знали: Эль Тринче просто устал и отдыхает, а не проявляет неуважение к сопернику. Чтобы издеваться у него был любимый финт – проброс «в домик». Хорошо играл в начале 70-х, а чуть позже хавбека стали донимать травмы, и хотя любил футбол, старательностью баловал не всегда. С такими мастерами большинство тренеров предпочитают не работать, а поскольку речь еще и о человеке, что постоянно возвращался в Росарио, то специалисты забросили идею сделать из Эль Тринче звезду мирового футбола.

Если не хочет, как его заставить? Зато после завершения карьеры город получил каменщика – Карлович пошел работать руками, ведь детям не объяснить, что у них нет еды, поскольку папа – гений, который попробовал стать тренером, а ему не понравилось орать на людей. Сожалеет ли дедушка Томас, что не стал знаменитым на весь мир? По прошествии десятилетий – да. Но при этом слишком любил свой район, дом родителей, бар, куда наведывался, старых друзей, чтобы отправиться за тридевять земель, как Кемпес или Марадона.

Зато у Карловича есть нечто уникальное – абсолютное уважение великих футбольных аргентинцев. В прошлом году Марадона приезжал в Росарио, и хотя Эль Тринче не любит светиться и давать интервью, друг убедил его повидаться с Диего, когда еще свидятся? Старик приехал к отелю, где толпа окружила звезду. Но как только Марадона увидел старого знакомого, то с криком «мать твою за ногу, это ж Тринче» подбежал, обнял и осыпал комплиментами. Диего смог растрогать Карловича, ведь подписал ему футболку со словами: «Тринче, ты был лучше, чем я».

Между футболом и свободой Томас выбрал вторую. А воля – дорогое удовольствие, и главный романтик аргентинского футбола это прекрасно знает. Карлович не стал известным на весь мир, поскольку оказался великим домоседом, а еще классическим странным гением. Не скрывает, что «грехи молодости» были, но Эль Тринче не умел иначе. Редкий великий игрок после завершения карьеры много лет работает каменщиком, редкий футболист отказывается от шанса быть чемпионом мира, предпочитая поход на рыбалку, но свой выбор Томас уже сделал.

Плохо лишь, что выбор сделали также два неизвестных подростка – могут убить футбольного гения, ведь удары по голове опасны. Да и сам случай в двадцать первом веке смотрится дико: седого старика ударили по голове ради кражи копеечного велосипеда. Уже пятого велосипеда, словно в Росарио снимают сиквел великого фильма «Похитители велосипедов» об Италии 40-х.

Пусть повод поговорить о легенде приключился грустный, но правильно узнавать о таких людях из мира футбола, ведь подобные персоны прекрасны. Почему Карловича так уважают аргентинские звезды футбола? Потому что по таланту такой же, как они, а по подходу к жизни – другой. Он самый аргентинский из всех. Марадона любит родину, где его боготворят, но у него есть второй дом – Неаполь. У Месси есть родная Барселона, и о сборной Испании в свое время подумывал.

А Эль Тринче – символ города и футбола именно Аргентины. Да, не все могут работать, как андроиды, но Томас выбрал внутреннюю свободу – поступал, как желал. Плюс выбрал достойную сложную профессию после футбола – каменщика, строил своими руками. У него немало детей и внуков, живет в городе, где его любят больше, чем Месси. Эль Тринче слишком крутой и легендарный, чтобы погибнуть от руки идиота. В комментариях его знакомые из Росарио в один голос описывают дедушку, как незлобного, отзывчивого и невероятно скромного.

Эль Тринче похож на соседского мужика. У него покрученные руки рабочего человека, спокойный голос, с улыбкой реагирует на все комплименты, трогательно стесняется, что его хвалят чемпионы мира. Да, не был создан для мировой славы и не испорчен деньгами, как Марадона, но пусть сеньору Карловичу хотя бы повезет выкарабкаться после зверского нападения. Это стыдное преступление и в целом – нападение на пенсионера, и для страны, где футбол сродни религии, а Эль Тринче изображен на граффити по Росарио.

Верим в лучшее и ждем, что крепкий на вид дедушка придет в сознание и выйдет из больницы.