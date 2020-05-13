ГлавнаяНовости

Сауль: «Матч против „Баварии“ в 2016 году был сложнее, чем с „Ливерпулем“»

13 мая 2020, 15:31
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Сауль заявил, что противостояние с «Баварией» в Лиге чемпионов-2015/16 было тяжелее, чем матчи с «Ливерпулем» в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

С «Ливерпулем» был очень сложный матч, но мы понимали это заранее. Честно говоря, это была не та игра, в которой я пострадал больше всего. Я не чувствовал, что мы плохо играем.

Например, я помню, как мы встречались с «Баварией» в Германии в 2016 году. Было очень тяжело, я думал, что мы не выйдем живыми!

В то время как на «Энфилде» у меня была уверенность в команде, я думал, что мы делаем все хорошо.

В сезоне 2015/16 «Атлетико» прошел «Баварию» в Лиге чемпионов по сумме двух матчей благодаря голу, забитому в гостях. 

Все новости
Маттеус: «В „Ливерпуле“ Вернер сядет на скамейку запасных»
Сегодня, 03:41 Комментарии2
Кьеллини в своей автобиографии написал о проблемах Видаля с алкоголем
Сегодня, 02:57 Комментарии2
Эмери: «Пепе – хороший игрок, но я хотел подписать Заха»
Сегодня, 02:23 Комментарии2
Эдилсон заявил, что он лучше Месси и Роналду
Сегодня, 01:49 Комментарии2
Сиссе показал, как похудел за месяц. Француз хочет вернуться в футбол
Сегодня, 01:26 ФотоКомментарии3
Бывший директор «Барселоны»: «Уверен, Луис Энрике вернется в клуб»
Сегодня, 00:46 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Legend 6
Legend 6
13 мая в 18:49
Ливерпуль чемпион, липовый...
Q-J-G
Q-J-G
13 мая в 15:33
кому как, возможно и сложнее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100