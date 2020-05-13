Сауль: «Матч против „Баварии“ в 2016 году был сложнее, чем с „Ливерпулем“»

Полузащитник «Атлетико» Сауль заявил, что противостояние с «Баварией» в Лиге чемпионов-2015/16 было тяжелее, чем матчи с «Ливерпулем» в нынешнем розыгрыше ЛЧ .

С «Ливерпулем» был очень сложный матч, но мы понимали это заранее. Честно говоря, это была не та игра, в которой я пострадал больше всего. Я не чувствовал, что мы плохо играем.

Например, я помню, как мы встречались с «Баварией» в Германии в 2016 году. Было очень тяжело, я думал, что мы не выйдем живыми!

В то время как на «Энфилде» у меня была уверенность в команде, я думал, что мы делаем все хорошо.