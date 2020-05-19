На волоске от увольнения

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вчера, 12:23

Бундеслига стартовала. И после первого же тура возникли вопросы к некоторым тренерам. Попробуем узнать, кто же оказался на грани увольнения.

Флориан Кохфельдт — «Вердер»

Почему стоит уволить?

Безвыигрышная серия некогда грозного клуба из Бремена составляет на данный момент уже шесть матчей. Свою последнюю победу «Вердер» одержал в начале этого года победив после зимней паузы «Фортуну». Но до этой победы перед зимним перерывом была такая же ужасная серия из шести поражений подряд. Что удерживает руководство «бременцев» от увольнения одного из самых молодых и талантливых тренеров Германии, непонятно. Команда в ужасном состоянии, с каждым туром деградируют все без исключения футболисты, а лидеры команды перестали в трудный момент проявлять свои лучшие качества.

А есть ли шанс остаться?

Кохфельдт, видимо, сам уже понимает, что его экспрессивности и идей хватило только на прошлый сезон. В этом году после ухода в летнее трансферное окно Макса Крузе команда повалилась, и все потуги молодого коуча ничем хорошим не закончились. Если после вчерашнего провального матча против «Байера» Кохфельдт не уйдёт в отставку или его не уволят, то это будет выглядеть весьма странно.

Давид Вагнер — «Шальке»

Почему стоит уволить?

«Шальке» после зимнего перерыва, видимо, потерял где-то все свои лучшие нити игры, которые были у команды в начале сезона. После перерыва «горняки» умудрились только однажды выиграть у «Боруссии» из Гладбаха, а дальше последовала череда поражений и ничьих. Все, что было в первом круге, куда-то ушло. Сдали лидеры команды, игровой рисунок команды стал непонятным и хаотичным, а скандал с переходом Алекса Нюбеля только надломил молодого голкипера, он начал допускать грубейшие ошибки и не удивительно, что Вагнер решил доверить пост номер один Маркусу Шуберту.

Унизительные поражения от «Баварии» и от «Лейпцига» с одинаковым счётом 5-0, а ужасная реализация «горняков» во втором круге стала просто катастрофой. Два гола в восьми матчах, причём один из них забил центральный защитник. После унизительного поражения от «Боруссии» Дортмунд в дерби руководству команды стоит задуматься. А тот ли тренер Вагнер, который сможет вывести команду в Еврокубки?

А есть ли шанс остаться?

Шансы бывшего тренера «Хаддерсфилда», честно сказать, очень маленькие. У Вагнера нет багажа прошлого сезона, и если его уволят, это не будет суперновостью. Ну, ждём реакции руководства «Шальке». Ваш выход, господа руководители!

Альфред Шройдер — «Хоффенхайм»

Почему стоит уволить?

Деревенский коллектив после выхода из зимней спячки, как и выше перечисленные команды, ужасен. «Сине-белые», начав нынешний год с домашнего поражения от «Айнтрахта», исправились и выдали серию из двух побед. Дальше последовала серия из шести матчей без побед, а с учётом Кубка Германии насчитывает уже семь. Коллектив Шройдера в первом круге выдал одну из главных сенсаций сезона, хлопнув «Баварию» в её же логове.

Но это всё прелести первого круга, а во втором команда растеряла тот пыл и огонь, который был в первом. Три домашних поражения подряд. «Бавария» припомнила «деревенским» за первый круг и забив шесть голов уехала обратно в Мюнхен. После возобновления сезона «хоффе» играли против «Герты», и если в матче с «Шальке» перед паузой команда бодалась и показывала, что готова ещё бороться за место под солнцем, то в игре с «берлинцами» подопечных Шройдера явно не было видно на поле.

Да, можно сказать, что на команду навели какую-то порчу, что перед матчем с «Гертой» был один-единственный здоровый центральный нападающий Бебу, и тот получил в первом тайме травму, но это отговорки в пользу бедных. Если «Хоффенхайм» в ближайшие выходные не сможет одолеть в гостях «Падерборн», то у команды, возможно, будет смена главного тренера.

А есть ли шанс остаться?

Шройдер, как и Вагнер, не имеет запаса прошлого сезона, а сравнения с Юлианом Нагельсманом явно утомили голландского специалиста. Если в ближайшее время ситуация с результатами не поменяется, то не избежать увольнения. Таковы реалии современного футбола.

Ади Хюттер — «Айнтрахт»

Почему стоит уволить?

В прошлой еврокубковой компании «орлы» были в шаге от финала Лиги Европы. Но, к сожалению, не повезло. Этот сезон команда проводит ни шатко ни валко. Потеряв в летнее трансферное окно сразу всех своих троих лидеров нападения Йовича, Аллера и Ребича, Хюттер начал новое строительство команды, но пока это получается не так, как в прошлом сезоне. Четвёртое поражение подряд в Бундеслиге в эти самые выходные от Гладбаха, причём дома (без зрителей), но всё же. Не показывает такого же искромётного футбола Филип Костич, Себастьян Роде не так хорош, как в прошлом сезоне, а Баст Дост забыл, что такое забивать голы пачками.

Пропал куда-то азарт и искра в игре «орлов», это было видно еще до паузы. Команда стала ужасно играть в обороне, перестало что-то получаться впереди. Два унизительных поражения от «Боруссии» Дортмунд и «Байера», в которых подопечные Хюттера получили по четыре мяча в свои ворота при беззубой игре в атаке, перед перерывом были очень болезненными. А перед самой паузой «Айнтрахт» умудрился дома в Лиге Европы потерпеть ещё одно поражение от «Базеля». Череда поражений и неудач очень сильно давит на команду и это видно в нервозности футболистов, и если так дальше продолжится, а в следующем туре у «орлов» гостевой матч с «Баварией», то не избежать увольнения в стане одной из самых симпатичных команд прошлогоднего сезона Лиги Европы.

А есть ли шанс остаться?

У Хюттера большой запас прочности. Плюс команде предстоит играть в полуфинале Кубка Германии с «Баварией», а там чем черт не шутит, возможно всё. А если в ближайшее время игра команды будет деградировать и приносить только одно разочарование, то увольнение последует немедленно.