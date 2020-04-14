Символическая сборная Чили всех времён

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сегодня, 21:34

Во время карантина, когда мир замер и неизвестно , что будет завтра, в голову приходят разные идеи и мысли. Ну что ж, в студии стартовый состав «Ла Рохи» по мнению автора данного блога. Vamos Chili

Вратарь: Клаудио Браво

Пост номер один и самый известный голкипер чилийцев Клаудио Браво давно уже на слуху не только в южной Америке, но и в Европе. В послужном списке капитана «Ла Рохи» значатся такие клубы как : «Реал Сосьедад», «Барселона» и нынешний клуб «Манчестер Сити», где он прочно осел на скамейку, изредка подменяя Эдерсона. Но это никак не влияет на статус Браво в сборной, с которой он дважды в качестве капитана выиграл золото Кубка Америки.

Возможно, именно и отсутствие Браво так не хватило чилийцам для третьей победы подряд на главном турнире Южной Америки в прошлом году. Также золотые перчатки «Ла Рохи» признавался дважды лучшим вратарем Кубка Америки и номером один на Кубке Конфедераций 2017 года.

Защитники

Жан Босежур

Один из лучших левых защитников золотого поколения чилийцев. Перейдя после успешного Чемпионата Мира в ЮАР (где он блистал в составе сборной и забил победный гол в ворота Гондураса) в «Бирмингем», а потом и в «Уиган». Но особой славы там не снискал и в 2014 году решил сменить обстановку перебравшись в родной чилийский чемпионат.

Если на клубном уровне «гаитянин», как его прозвали, не особо блистал, то на уровне сборной запомнился тем, что выкладывался до конца и до последних минут отдавал все свои силы на поле, обладая высокой скоростью и невероятной выносливостью. Заслуженные золотые медали Кубка Америки (дважды) , любовь чилийских фанатов и не только , дорогого стоит.

Гари Медель

Цепной пёс, питбуль и самый неуступчивый чилиец по делу попадает в сборную. Обладая какой-то невероятной работоспособностью, упорством, тактическим интеллектом, агрессивностью, а также лидерскими качествами не только в раздевалке, но и на поле, Медель заслужил уважение всех тренеров с которыми ему пришлось поработать в «Ла Рохе». Два золота Кубка Америки и большой послужной список европейских клубов в карьере, делает Гари топ игроком и большой звездой в масштабах чилийской сборной.

Элиас Фигероа

Один из самых величайших игроков чилийской сборной, участник трёх чемпионатов мира, а также трижды лучший футболист Южной Америки. По праву Фигероа считается легендой чилийского футбола. Владея великолепным видением поля и хорошим первым пасом, а также, умение играть один в один в защите и подключаться к атакам, помогало его командам начинать быстрые контратаки. Его часто сравнивали с великим Францем Беккенбауэром, из-за схожести в манере игры. За всю свою карьеру Фигероа, играя центрального защитника, получил всего лишь одну красную карточку.Бронзовые медали Кубка Америки 1967 года и серебряные 1979 года только добавляют плюсов и величия легенде чилийской сборной.

• Маурисио Исла

Исла ворвался в европейскую когорту футболистов стремительно и играя в какой-то космический футбол в составе итальянского «Уденезе». Играя ещё на молодёжном Чемпионате Мира 2007 года Эль Хуасо» привлёк внимание своей отменной игрой.

Начиная с того же года он стал основным игроком чилийской сборной. Исла всегда славился как цепкий, неуступчивый игрок, готовый отдать душу за свою сборную . Играя на разных позициях у Марсело Бьелсы в начале своей карьеры в сборной, Исла стал универсалом способным сыграть не только латераля, но и крайнего защитника, полузащитника и центрального защитника. Два золотых Кубка Америки и участие в двух Чемпионат Мира превознесли Ислу до статуса звезды чилийской сборной.

Полузащитники

Артуро Видаль

«Кинг Артур» заявил о себе на молодёжном Чемпионате Мира 2007 года. Перейдя после этого в «Байер». Стремительный прогресс в Бундеслиги заметили в Италии и переход в «Ювентус» не стал ни для кого сюрпризом, ну а дальше «Бавария» и «Барселона».

Видаль самый узнаваемый чилиец в мире. Своей надёжной игрой он вписал своё имя в историю золотого поколения чилийской сборной. Хотя «Король Артур» ,как его величают в Чили ,постоянно вляпывался в скандалы на родине, но любви болельщиков «Ла Рохи» он ещё не исчерпал.

Чарлз Арангис

Ещё один игрок золотого поколения чилийцев Арангуис, после золотого Кубка Америки 2015 года был нарасхват, но выбрал, как и Видаль, Ливеркузен. Обладая многими положительными качествами для полузащитника, великолепным видением поля, чтением игры, не уступчивостью и отменной техникой ,Арангуис по праву входит в основную обойму «Ла Рохи», а включения в разные символические сборные Бундеслиги стало уже нормой.

Масело Диас

Самый незаметный, но в тоже время незаменимый и системообразующий игрок золотого поколения чилийцев. Диас как и многие футболисты сборной Чили универсал, способный сыграть на многих позициях.

Филигранные штрафные и самоотверженные подкаты и изящное чтение игры сделали Диаса одним из самых узнаваемых игроков чилийской сборной.

Нападающие

Алексис Санчес

Санчес как и Маурисио Исла засветился в «Уденезе» ещё в молодом возрасте . Дальше в его карьере была «Барселона», «Арсенал» где он показывал футбол мирового класса, а вот переход в «Манчестер Юнайтед» навряд ли можно назвать успешным как и аренду в «Интер». Но это всё дела клубные, а вот в сборной Алексис как был звездой так и ею остался. Лучший бомбардир в истории сборной Чили тому подтверждение.

Марсело Салас

С «Эль Матадором» мог бы поспорить за место в символической сборной Эдуардо Варгас, но все-таки Салас добился наибольшего успеха в Европе, нежели второй бомбардир в истории «Ла рохи». Марсело большего всего пользы принёс чилийцам на Чемпионате Мира 1998 года во Франции, где он забил четыре гола, и после успешного ЧМ отправился покорять Серию А. Он выиграл с римским «Лацио» все возможные титулы,

а количество индивидуальных титулов у одного из самых узнаваемых чилийских звёзд просто зашкаливает.

Лионель Санчес

Лионель Санчес один из самых легендарных футболистов в истории чилийского футбола , бронзовый призёр Чемпионата Мира 1962 года, и один из шести лучших бомбардиров того же чемпионата. Божественная левая нога подобие пушки бразильца Адриано в лучшие его годы запомнилось тем, кто это видел и смотрел в архивах ретро футбола в интернете.

Санчес сыграл только на родном мундиале «Ла Рохи» но вписал своё имя золотыми буквами и по праву будет всегда на слуху у тех, кто интересуется футболом и любит смотреть футбол пошлых лет (а учитывая что сейчас карантин) расширения кругозора явно не повредит.

Тренер

Фернандо Риера

Тренер, который привёл команду к самому большому успеху на Чемпионатах Мира, а именно к бронзе Чемпионата Мира 1962 года. Риера сменил множество команд в качестве тренера, но все-таки наибольший успех он оставил в качестве главного тренера «Ла Рохи».