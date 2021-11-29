Локомотив на краю пропасти

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29 ноября 2021, 21:52

Последние матчи

Игра с тульским «Арсеналом» стала очередным безвкусным и безыдейным матчем «Локо». В трех последних матчах москвичи кроме бесполезной беготни и «гегенпрессинга» ничего не показали. Пропал тот азарт который был в начале при новом тренере. Не работают задумки Гисдоля. «Локомотив» начал превращаться в середняка РФПЛ у которого задача просто показать блеклый и скучный футбол который иногда приносит голы (но это не про «железнодорожников»). Поражение от «Арсенала» не сказать что неожиданность, но с такой игрой команде нечего делать в Европе где тебя на раз два разберут по болтикам и покажут твоё место в таблице.

Безыдейность в игре

«Локомотив» при Марко Николиче имел четкий рисунок в игре. Сербский специалист прославился тем что команда очень умело играл на контратаках, приносящий при этом не только результат но и трофеи. При нынешнем же наставнике и при наличии новых футболистов «железнодорожники» играют то ли в бей беги, то ли доведи мяч до центрального круга, а там как пойдёт. Если в первых матчах при Гиздоле команда кое-как играла то потом порыв команд сошёл на нет и упёрся в потолок.

Игра «красно-зелёных» стала примитивной и предсказуемой, а такой ребус может разгадать не только тренер уровня Лиги Европе, но и тренер середняка РФПЛ . Предсказуемость игры стало фишкой «Локомотива» если при сербском специалисте команда знала что делать с мячом то сейчас это превратилось в непонятно что.

Гисдоль

Назначение Маркуса Гисдоля стало неожиданностью, а возможно и шоком для многих фанатов «Локомотива». Тренер который умело ставил атакующий футбол в «Хоффенхайме». Но потом стремительно сдал, скатился и уперся в примитивный футбол который он ставил в «Гамбурге» и Кёльне". При немце « Локо» начал играть в атакующий футбол с высокой линией обороны. Если вначале это кое-как получалось и игроки понимали что от них хочет немец, то потом начался хаос при котором игра команд начала напоминать футбол «Гамбурга» времен немецкого коуча.

Высокая линия защиты и постоянный прессинг, привёл к тому что команда часто начала проваливаться в обороне, а играть все девяносто минут в таком режиме явно не привыкли.

Если в начале «Локомотив» на багаже Николича набирал очки, и показывал хоть что-то то за счёт индивидуальных действий некоторых футболистов, то далее последовали ожидаемые последствия. Гисдоль никогда в своей карьере не тренировал топ клуб(по меркам РФПЛ ) и постоянно побеждать и добывать очки, а не бороться за выживание это для него в новинку. Единственное это надежда что немец с этим справиться после зимней паузы и мы увидим тот футбол который хочет видеть тренер.

Непонятные трансферы

Ральф Рангник придя в «Локомотив» начал закупаться по полной. Бывший консультант «Локо» как будто бы зашел в супермаркет и купил тех игроков за внушительный чек от которых ожидали сразу же результата. Но это пока что всё на бумаге. Если такой фокус ,а точнее стратегия сработала в «Лейпциге» то такой план не получается пока что в «Локомотиве».

По факту же заиграли не все, и пользы мало кто из них принёс. Если Тин Едвай и Максим Ненахов явно каши не испортили. То вот от Гирано Керка купленного у «Утрехта» за 6 миллионов евро( по нынешним реалиям вполне достойные деньги) ,арендованный у «Челси» Тино Анджорин, и представитель Лиги 2 Алексис Бека-Бека купленный за такие же деньги что и Керк, принесли явно мало пользы что от них ждали.

А результативность голландца и англичанина разочаровала. И по мерках РФПЛ эти двое со слов тех кто их приглашал должны были решать исходы матчей, а не в холостую бегать по полю в поисках мяча. И хочется сказать где ваши голы? За какие вас заслуги приглашали то? Если в первых матчах Бека-Бека хоть как-то обострял игру команды то в последних решающих матчах в том числе Лиги Европы (для чего его собственно и брали) против «Лацио», напор и креативность француза куда-то улетучилась. Про детей лимита Марадишвили и Тикнизяна (боссы « ЦСКА » перекрестились) даже не хочется говорить бесполезная беготня первого и травматичность другого пока что разочаровывают.

Есть ли свет в конце тонеля?

Третье поражение подряд с учётом матча Лиги Европы явно не впечатлило фанатов «Локомотива». Возможно новый спортивный директор «паровозов» Томас Цорн радостно аплодировал команде, и наслаждался великолепным футболом после удручающего поражения от тульского «Арсенала» ,но это лишь фантазии автора.

Из приятного хочется отметить что школа «Казанки» штампует молодых талантов на экспорт. Перспективный вратарь Даниил Худяков внушает уверенность в то что «Локомотиву» не стоит в ближайшее время беспокоиться что у Гильерме нет сменщика .И если так дальше пойдёт возможно мы увидим с учётом частых травм основного состава одиннадцать воспитанников «Локомотива» в основе.

С учётом того что у команды есть ещё шансы на еврокубки весной хочется верить что «красно-зелёные» смогут заставить себя переиграть в гостях «Марсель» и отправиться с чистой душой на каникулы. Но это всё пока в мечтах, а вот всё-таки цельный «Локомотив» мы увидим только после зимней паузы.

Если этого не произойдёт то нет смысла держать Гисдоля проще доверить команду Сёмину. Он то знает как надо и что нужно «Локо» в сложные времена.