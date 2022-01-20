КАН 2022 итоги группового этапа

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вчера, 21:29

Разочарование

Гана

Ганцев приписывали к теневым фаворитам турнира. Начав турнир не шатко не валко проиграв нигерийцам «черные звёзды» поплыли и в итоге набрали одно очко. Порожние от Камор третьем туре стало падением в пропасть. Приход в команду Милована Раеваца самого успешного тренера в истории сборной обернулся только успехом в погоне за путёвкой на Кубок мира в Катар. Обладая звёздным составом такими монстрами футбольного мира как братья Айю, Даниелем Амертеем, Томасам Парти и распиаренным и пока зелёным Камальденом Сулемана ганцы умудрились занять последнее место в группе где им пророчили сто процентный выход из группы. Блеклая игра без огонька в итоге привела к заслуженному результату. До свидания Гана мы не будем скучать!

Сенегал

Сенегал ещё до старта турнира считался чуть ли не номером один в борьбе за трофей. Финалист КАН 2019 привёз звездный состав напичканный супер игроками Мане, Кулибали ,Менди этот список можно продолжать часами. Но к сожалению звёздный состав это ещё ничего не значит.

Если в футбольном менеджере с таким составом ты будешь явно всех выигрывать всегда, то в реальной жизни такой номер не пройдёт. «Львы Теранги» в трёх матчах умудрились забить один только гол да и тот с пенальти сборной Зимбабве на последних минутах. Качество игры фаворитов ( пока что на бумаг главных) удручает. Если так дальше и пойдёт то Алиу Сиссе и его команде придётся вслед за Ганой паковать чемоданы. А ведь дальше в плей-офф сенегальцев ждёт кусачая сборная Кабо-Верде бумаге Мане и компания фавориты, а вот что покажет игра посмотрим.



Алжир

Ну наконец-то мы добрались до главного неудачника КАН 2022 Алжира. Главный конструктор алжирцев Джамель Бельмади видимо переусердствовал не только с внутренними разборками(а именно поговаривают именно из-за новых правил форвард «Ниццы» Анди Делорт отказался ехать в стан алжирцев на КАН)но и не нашёл новых идей и слов для звёздного состава «зелёных».

Безыдейные, скучные, прямолинейные и совершенно неузнаваемые алжирцы сыграли ужасно все матчи на КАН. Один гол в трём матчах и совершенно потухшие глаза Мареза и компании. И самое главное пропал тот азарт и то что было на КАН 2019. Бельманди не только не мог найти нужные слова для лидеров команды но и не внёс ничего нового в игру главных фаворитов турнира. Алжирцы покидают турнир так и не показав ничего такого что можно будет вспомнить через пару лет. Одним словом позор и ужас который хочется забыть и не вспоминать больше никогда. Алжир au revoir ,а мы идём дальше.

Открытие

Джим Аллевина

Пока Пьер-Эмерик Обамеянг и Марио Лемина устраивали пьяные вечеринки болея при этом ковидом . «Пантеры» под руководством Патрис Невё успешно прошли групповой этап. Обыграв в равной борьбе в первом туре Каморы дальше габонцы сыграли вничью с ганцами и в последнем туре дали бой (видимо главным фаворитам турнира марокканцам).

Лишившись перед первым туром своих главных звёзд Обамеянга и Лемина «пантеры» безболезненно прошли групповой этап, и на смену угасающим и строптивым поп-дивам.Роль первой скрипки за себя взял нападающий «Клермона» Джим Аллевина. Не забивший не одного гола в Лиге 1 форвард умудрился уже дважды отличиться на турнире. Важные голы в ворота Ганы и Морокко только потвердели статус одного из лидеров команды. А вот сможет ли Аллевина и дальше нас радовать на турнире покажет матч плей-офф с Буркина Фасо.

Ибрахима Коне

Малицы привезли на Кубок Африки довольно сильный состав. Первый же матч с Тунисом это подтвердил. Надежная игра малийцев удивила многих, но больше всего впечатлил Ибрахима Коне. Играя наконечника атак Коне раскрылся по полной три мяча в трёх матчах для нападающего датского «Сарпсборга» стал откровением для многих. И сразу же заговорили о том что пора бы его пристроить в более солидный клуб. А почему бы и нет решил Коне? И вот он уже говорит о том что готов играть в более сильном чемпионате. А вот в каком покажет время и дальнейшее выступление сборной Мали на турнире.

Экваториальная Гвинея

Сборная составленная в основном из игроков не проходящих в основные составы своих команд, а также игроков из низших лиг такого как Эстебан Обианги (автора кстати победного гола в ворота сборной Алжира).

Умудрилась занять второе место в группе где помимо алжирцев были также Кот-д’Ивуар и дебютанты турнира сборная Сьерра-Леоне попившая кровь не только алжирцам но и «слонам». Отдельно хочется выделить главного тренера экваторогвинейцев Хуана Мича. Тренер прежде тренировавший молодёжные сборные Экваториальной Гвинеи и женские сборные умудрился сделать практически невозможное занять второе место в группе где им прочили третье место. Встреча в плей-офф с Мали станет очередным испытанием для одних из аутсайдеров турнира. Возможно своё слово скажет и лидер команды и наверное главная звезда Эмилиано Инсуэ.



Каморы

Дебютанты КАН «Целаканты» умудрились просто совершить невозможное, а именно обыграть сборную Ганы в решающем матче отправив братьев Айю домой. Не имея звёздных игроков за исключением нападающего «Црвены Звезды» Бена Эль-Фарду коморцы терпеливо выждали своего шанса и совершили одну из главных сенсаций турнира. Правда сказка дебютантов турнира скоро может закончиться в плей-офф команде выпали хозяева турнира камерунцы. Ну что же посмотрим на что способны Бен и компания.

Фавориты

Камерун

Хозяева турниры камерунцы начали турнир на здравье забив в первых двух матчах шесть мячей что есть очень хороший результат учитывая скудную результативность турнира. Лучшим бомбардиром турнира естественно является капитан и символ камерунцев человек который ведет команду за собой Венсан Абубакар.

Сменив чемпионат Португалии на нефтяную лигу Саудовской Аравии Абубакар не растерял свою результативность и радует на турнире своими голами причём отрыв у него от ближайших преследователей в три мяча.

«Неукротимые львы» привезли приличный состав на турнир Онана,Токо-Экамби,Замбо-Ангисса,Эрик Максим Чупо-Мотинг все в строю плюс не забываем ещё и про Кристиана Бассагога пока не проходящего в основной состав команды. А первым кто возможно помешает Абубакакру и компании будут сборная Комор. Что плюс для хозяев турнира. Ждём с нетерпением плей-офф.

Нигерия

Ещё одни фавориты турнира не только на бумаге но и по игре в первом же матче показали что они приехали не в качестве пассажиров, а в качестве претендентов на золото. А от россыпи звёзд естественно рябит в глазах Ихеоначо,Троост-Эконг,Уилфред Ндиди,Чуквуезе,Тайво Авоньи. Неудивительно что в первом же испытании «суперорлы» выиграли у сборной Египта.

Главная звезда « фараонов» Салах явно не смог ничего сделать в итоге нигерийцы убрали сначала с пути египтян, потом потренировались на сборной Судана и на последок прихлопнули Гвинею-Бисау. Сто процентный результат ещё ничего не гарантирует команде напичканной звёздами ( и это ещё Виктор Осимхен не смог помочь своей сборной). Но то что «суперорлы» показали на групповом этапе гарантирует команде надежду на победу в Кубке Африки. И барьером первым в плей-офф выступит сборная Туниса не такая уже грозная сила чтобы была на Чемпионате Мира в России но все же ждём с нетерпением битвы.

А учитывая что команда в последний раз брала заветный трофей в 2013 году то тут даже не должно идти дело о мотивации.

Марокко

Марокканцы приехали на турнир в качестве теневых фаворитов. Сборная собранная из сильных игроков таких как Хакими,Эль-Насири и Боно,Буфаль и этот список можно продолжать (про Зиеша можно промолчать сам виноват) сразу же показала что приехали за трофеем .

Первой жертвой подопечных Вахида Халинходжича стала сборная Ганы,а дальше всё как по накатанной победа над сборной Комор и боевая ничья со сборной Габона.

Боснийский специалист поставил цель команде выйти в первую очередь в плей-офф «львы» с этим справились и теперь следующая цель сборная Малави что не может не радовать марокканцев ведь такого соперника надо проходить если мечтаешь о победе на турнире.

Кот-д’Ивуар

Ещё один неоспоримый фаворит турнира. «Слонов» всегда приписывают к фаворитам КУбка Африки,а имея такой звездный состав грех не победить в нём. Семь очков в группе и похороны алжирцев вот чего ждали те кто любит сенсации на КАН.Но победа над сборной Алжира была по делу. Пепе засидевшийся в лондонском «Арсенале» в запасе отжигает за сборную и ведёт ее к золоту, а при поддержке Франка Кесси ,Макса Алена Граделя,Себастьяна Аллера и многими другими это будет сделать вдвойне легко.

Тренер «слонов» Патрис Бомель нашёл тот видимо баланс который не хватает многим африканским сборным ,а именно нашёл подход к звёздным игрокам и внедрил их в командные действия. А учитывая что в плей-офф «слонов» сразу же ждёт Салах и компания то за этим будет наблюдать вдвойне приятно.

Cимволическая сборная группового этапа

Вратарь: Ибрагим Мункоро(Мали)

Защитники: Ашроаф Хакими(Марокко),Эстебан Обянг(Эквоториальная Гвинея),Абду Диалло(Сенегал),Серж Орье( Кот Д Ивуар)

Полузащитники: Франк Кессье(Кот-д’Ивуар), Андре Замбо-Ангисса(Камерун),Вильфред Ндиди (Нигерия)

Нападающие : Ибрагима Коне(Мали),Венсент Абубакар (Камерун), Софьян Буфаль(Марокко