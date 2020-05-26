Мечта Семака сбудется. Что это значит для «Зенита»?

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сегодня, 20:00

Свежие трансферные новости напоминают «Соккер.ру» о неизбежных футбольных перестановках.

С нового сезона будет другой лимит. У «Зенита» есть ограниченное число позиций, где в основе будут россияне. Даже если бы Марио Фернандес оказался в Санкт-Петербурге, то одним легионером больше не стало бы. Но лидер ЦСКА не горел желанием перебираться на север, хотя об интересе «Зенита» говорили. Что не удивительно, ведь Каррера прямо заявил – мечтал заполучить Марио в «Спартак».

Семак долго приценивался к разным правым бекам, но выбрали вместо Фернандеса молодого Караваева. Другой человек из ЦСКА смотрится нормально, и хотя теперь будущее Смольникова под вопросом – контракт завершается через месяц, а «Зенит» не спешит выдавать Игорю новое длительное соглашение, вряд ли правым беком петербуржцев станет иностранец, останется Караваев.

Также исключено появление вратаря-легионера – скорее Матвея Сафонова захотят в будущем переманить, если голкипер «Краснодара» покажет класс за год до начала Евро-2020. Итого два россиянина в основе есть – правый латераль и вратарь, а если добавить Дзюбу – впишутся в лимит. Президент клуба Медведев заявил, что о продаже Артёма не думают, хотя о новом контракте тоже не спешат заявлять официально, как и в случае со Смольниковым.

Получается, что Семак может осуществить свою мечту, о которой говорил – постоянно и в чемпионате, и в Лиге чемпионов ставить в основе восемь иностранцев и всего троих россиян. При этом сможет выпускать на замену только местных, но таковы правила игры, Сергей Богданович их может не понимать, но принять должен. А нет ли у «Зенита» перебора с иностранцами прямо сейчас? Учтите, что в аренде в «Парме» Эрнани, а в заявке Семака еще десять легионеров.

Минимум двое лишних, хотя для совершения трансферов иностранцев логичнее расстаться сразу с тройкой или четверкой. При новом лимите нелогично держать иностранцев на лавке, поэтому аргентинцы Маммана и Ригони могут оказаться первыми на выход, особенно второй. Также неочевидно, если Иванович и Ракицкий останутся основными беками, в заявке не нужен или Маммана, или Осорио – разве что «Порту» так хитро прописал условия аренды, что теперь российский клуб должен выкупить контракт венесуэльца.

Но если названное трио уйдет, то нужно заменить их россиянами и думать, где не хватает легионера? Возможно, в атаке. Учтите, что за Сердаром Азмуном пришли зарубежные покупатели – «Зенит» будет тянуть резину до последнего, рассказывая, что нет предложений и переговоров, но это может быть связано также с непониманием между Рибалтой и Семаком. А вот если все у них отлично, то двум менеджерам надо ответить на три сложных вопроса, которые определят судьбу «Зенита».

Первый — Азмун созрел для ухода, поэтому его нельзя оставлять силой, рискуя получить немотивированного иранца, который в таком состоянии проваливал отрезки в прошлых клубах? Если да, то Сердара нужно благодарить за голы чемпионской весной и вклад в текущее лидерство и брать деньги с англичан или итальянцев. Дальше надо понять, не пришел ли никто за Барриосом – второй вопрос? Учитывая финансовые потери зарубежных клубов, есть шанс, что от колумбийца отстанут – этим летом скорее будут тратиться на тех, кто может выдать результат, вроде форвардов, чем на опорников.

И это хорошая новость. А плохая заключается в том, что если Семак сетовал на нынешний лимит, то его не во всем устраивает игра Оздоева – россиян в основе не так и много, а вратаря, Караваева и Дзюбу нельзя поменять на легионера. Вот и третий вопрос: нужен ли «Зениту» более атакующий полузащитник? Можно ли играть, как «Бавария», с одним чистым разрушителем в центре? Похоже, что на этот вопрос сразу не ответят – Кузяев пока не оставил мечту о зарубежном клубе, но есть Оздоев и Ерохин.

Тогда получается, что ключевой задачей станет замена Азмуна на другого иностранного форварда, если уход Сердара состоится первым. Отсюда разговоры о покупке 20-летнего голландца из «Херенвена», который закрепился в этом сезоне на правом фланге – Митчелла Ван Бергена. Странно расставаться с опытным центральным форвардом, покупая флангового и юного? Возможно, в этом и заключается план – перестроятся, вернув Дзюбу в центр атаки.

Например, можно использовать Малкома как второго форварда, ведь его смещения в центр в последних матчах были акцентными. Или же сам ван Берген раскроется в роли нападающего в стиле Азмуна, или третий вариант – Дриусси пойдет в атаку. Поскольку новый лимит позволит наигрывать основу с восемью легионерами, вариантов станет больше. Конечно, если все карты сразу выложить на стол, то на лавке только свои, но там тоже не такие уж плохие исполнители.

А зачем Семаку иностранцы? Во имя состава под плей-офф ЛЧ . На данный момент «Зениту» нужно определиться с судьбой трех-четырех легионеров, чтобы по закону иметь возможность подписать хотя бы одного-двух иностранцев. Также надо держать в уме, что среди россиян немного тех, кто доступен и может усилить основу чемпионов. Фернандес – вне зоны доступа, Бакаева в «Зените» не будет, даже если Зелимхан продолжит радовать, когда поборет вирус. Шапи Сулейманов вряд ли рвется в «Зенит».

Да и не факт, что Магомед усилит основу Семака. Как и братья Миранчуки. Тем более близнецы задумались об Испании. Если в «Зенит» первым приедет юный голландец, то можем ждать или тактических перестановок – перехода на «4-2-3-1» с Дзюбой на острие, или же ухода из команды Дриусси. Неизвестно, как семья аргентинца реагирует на ситуацию с пандемией в России. Например, сообщают, что чемпион мира Хеведес не спешит в Москву и хочет разорвать контракт по обоюдному согласию.

Но если из атаки «Зенита» забрать Азмуна и Дриусси, даже если Дзюба сохранит форму, а Малком прибавит, появится нехватка игроков. Можно надеяться на Кокорина – о его новом контракте говорили как представители клуба, так и сам футболист, но Александра мало. Немного удивит, если в поисках усиления под плей-офф Лиги чемпионов поставят именно на юного голландца Митчелла Ван Бергена. Тем более что пока его любимые позиции в «Зените» заняты. Но учтите, что Дуглас Сантос и Барриос в день подписания контрактов не были самыми известными, как и Ван Берген.

А вот как все обернулось – Семак выиграл чемпионат с ними, и теперь снова лидирует. Талантливый голландец мог убедить скаутов, ведь у него хороший сезон – 5 голов и 4 ассиста в Эре. Плюс свободен, ведь сезон завершился досрочно, может думать о трансфере и новом клубе. «Зенит» планирует обсуждать сделки в конце сезона – возможно, надеются, что УЕФА заморозит финансовый фэйр-плей, ведь недавно петербуржцы едва не влипли в скандал. В Австрии с опозданием на два года задались вопросом, зачем их местной компании давать по 5 млн евро в год школе «Зенита», если на местный «Рапид» дают чуть больше миллиона?

Но УЕФА вряд ли начнет проверку по этому поводу. Да и деньги будут — Азмун сегодня заявил, что ждет новый вызов. А если подпишут ван Бергена, то за средства, что получат при расставании с Ригони и Мамманой. Спонсоры не отказались от команды Семака, тренер получит ровно восемь легионеров. Все смогут выйти на поле одновременно, зато вырастет давление на тренера, который объяснял неудачи неоптимальным составом из-за лимита. В новом сезоне проблем с этим не будет, но все зависит от грамотной рокировки. Если «Зенит» покинут Маммана и Осорио, то нужен Чистяков и еще один российский бек. Если в заявке не увидите Ригони, то там окажется Ван Берген.

А если вместо Азмуна привезут солидного результативного форварда, то команда не станет слабее. Оставят Ивановича, Ракицкого, Дугласа, Барриоса, Малкома и Дриусси? Тогда смогут взять ван Бергена и центрфорварда. Если же рассчитывают на Кокорина, то Оздоева в основе может заменить новый иностранный хавбек. А вот интерес к вингеру «Херенвена» может также быть связан с тем, что летом в заявке не останется аргентинцев – если Маммана, Ригони и Дриусси уедут хотя бы в аренды.

Ждем окончательных решений – без продаж ни одного легионера не подписать, ведь не получится включить новичка в заявку на будущий сезон. Легионеров уже перебор. Семак мечтал о более активном участии в трансферной жизни «Зенита», вот и повод нашелся – нужно понять, кто уедет, и подобрать легионеров.