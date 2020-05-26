Дзюба: «Мы сразу заявили, что хотим доиграть чемпионат»

Форвард «Зенита» считает, что решение возобновить чемпионат России было верным.

Не понимаю людей, которым что-то не нравится. Есть определенные факторы, но думаю, наверху и с врачами обсуждается, как это все будет происходить, чтобы было как можно меньше рисков. Решили возобновить, только когда взвесили все за и против. Это правильно, потому что мы и так пропустили два месяца, такого не было в истории футбола. Даже в отпуске ты все время что-то делаешь, играешь в волейбол, теннис. В четырех стенах тебя не спасут ни велосипед, ни дорожки.

Сколько еще ждать? Нужно уже выходить, тренироваться и играть, потому что это правильно. Некоторые начали говорить: «Может, не доиграем и объявим „Зенит“ чемпионом», но не хотят продолжать только те, кто сомневается в себе и кому это невыгодно. Мы со своей стороны сразу заявили, что хотим играть и завоевать титул, а не чтобы нас досрочно объявили чемпионами, поэтому мы рады, что продолжим.