Дзюба: «Позорище, когда убирают Сёмина с такими формулировками»

Нападающий «Зенита» прокомментировал решение руководства «Локомотива» расстаться с главным тренером команды .

Меня поражает наша общественность, у нас либо что-то скажут, либо вообще отмалчиваются. У «Локомотива» хороший костяк, сбалансированная и опытная команда. По мне, когда убирают Сёмина с такими формулировками, — это позорище. Когда я слышу, как руководство говорит, что в футболе не только результат главное, я в замешательстве. А что главное? Мало играет воспитанников? Да их там очень много. Не понимаю, как можно убрать сейчас одного из мэтров футбола, почему в России так относятся к легендарным заслуженным людям? Без почета, без прощания. Его убрали люди, которые понимают футбол не то что из самолета, а из космоса. Здесь нет ничего футбольного, и все это понимают. Не знаю, почему так наплевательски относятся к болельщикам и к российскому футболу.

Палыч — оплот, который не давал этой команде развалиться. Теперь «Локомотиву» будет очень трудно удержаться, потому что пришли люди, которым все равно на сам «Локомотив». Команда всегда боролась, достойно выступала, играла на равных с «Ювентусом», выигрывала чемпионство и Кубки. Если у них теперь направление всех продать и играть одной молодежью, то это бесполезно. Нужен сплав опытных ребят, которые умеют добиваться результата, и талантливой молодежи.