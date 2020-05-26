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Дзюба: «Позорище, когда убирают Сёмина с такими формулировками»

сегодня, 15:06

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал решение руководства «Локомотива» расстаться с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Меня поражает наша общественность, у нас либо что-то скажут, либо вообще отмалчиваются. У «Локомотива» хороший костяк, сбалансированная и опытная команда. По мне, когда убирают Сёмина с такими формулировками, — это позорище. Когда я слышу, как руководство говорит, что в футболе не только результат главное, я в замешательстве. А что главное? Мало играет воспитанников? Да их там очень много. Не понимаю, как можно убрать сейчас одного из мэтров футбола, почему в России так относятся к легендарным заслуженным людям? Без почета, без прощания. Его убрали люди, которые понимают футбол не то что из самолета, а из космоса. Здесь нет ничего футбольного, и все это понимают. Не знаю, почему так наплевательски относятся к болельщикам и к российскому футболу.

Палыч — оплот, который не давал этой команде развалиться. Теперь «Локомотиву» будет очень трудно удержаться, потому что пришли люди, которым все равно на сам «Локомотив». Команда всегда боролась, достойно выступала, играла на равных с «Ювентусом», выигрывала чемпионство и Кубки. Если у них теперь направление всех продать и играть одной молодежью, то это бесполезно. Нужен сплав опытных ребят, которые умеют добиваться результата, и талантливой молодежи.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:56
Дзюба оценил по своему.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:55
это стало нормой в отношениях работника и работодателя))при чём везде без исключений))
Паровозов
Паровозов
сегодня в 15:47
Хоть кто-то не боиться сказать всё как есть, Артёму уважуха.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:42
Дзюба молодец, все правильно разложил...
makkie
makkie
сегодня в 15:31
Даже Дзюба негодует!
Слишком много чиновничья развелось в российских командах - то тренеров меняют, то бюджет пилят, то разваливают целые клубы.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:18, ред.
И все таки Дзюба поддержал позицию Василия Уткина
particular
particular
сегодня в 15:17
Отношение "к легендарным заслуженным людям", конечно, настораживает Дзюбу..:)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:13
Никто не знает, что там произошло внутри руководства. Надеюсь скоро узнаем. Гыгыгы
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 15:10
Система такая, неугодных сразу вон.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:09
(Г.Горин...почти)
Служил честно. Пулям не кланялся. Начальству тоже. Поэтому в генералы не вышел. Зато сделал истинную карьеру для военного: в Крымскую кампанию пал в бою за Отечество…
Danrog
Danrog
сегодня в 15:07
Очень правильно сказал.
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