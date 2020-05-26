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Хагуш: «Играть без болельщиков, конечно, не то. Но здоровье превыше всего»

сегодня, 18:06

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о том, как будут проходить матчи РПЛ без зрителей на трибунах.

Без болельщиков, конечно, не то. В первом матче – дома со «Спартаком» – их поддержка очень помогла бы. Но даже в Германии, где везде аншлаги, пришлось отказаться от зрителей. Здоровье превыше всего.

Придется немного потерпеть. Концовка чемпионата пройдет в обстановке товарищеских матчей. Даже хуже. Ведь на наших спаррингах болельщики тоже собирались.

Ранее Хагуш рассказал о случаях заражения коронавирусом в клубах РПЛ.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 18:12
Очень мудрое мнение.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 18:08
С интершумом было ы получше играть.
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