Хагуш: «Играть без болельщиков, конечно, не то. Но здоровье превыше всего»

Защитник тульского «Арсенала» рассказал о том, как будут проходить матчи РПЛ без зрителей на трибунах.

Без болельщиков, конечно, не то. В первом матче – дома со «Спартаком» – их поддержка очень помогла бы. Но даже в Германии, где везде аншлаги, пришлось отказаться от зрителей. Здоровье превыше всего.

Придется немного потерпеть. Концовка чемпионата пройдет в обстановке товарищеских матчей. Даже хуже. Ведь на наших спаррингах болельщики тоже собирались.