Сильнейший президент российского футбола

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сегодня, 17:30

«Соккер.ру» напоминает о юбилее человека, который повлиял на российский футбол.

Есть несколько Гинеров, и у каждого свой. У фаната ЦСКА и «Спартака» один и тот же Евгений Леннорович – совершенно разные по оценкам. Многогранность персоны подчеркивает масштаб личности? Не скажу, что являюсь фанатом президента ЦСКА – больше привлекали отчаянные, а не осторожные герои. Но глупо спорить, что речь о заметном человеке.

Причем Гинера нельзя назвать строго отрицательной фигурой свежего эпоса. Президент ЦСКА не только разрушал чужое, но и создавал свое. А разность Евгения Ленноровича произрастает хотя бы из того, где родился и рос. Почему это важно? Сам сказал – воспитала улица, не родители. Если киевлянин Федун слишком доверчив, как подобает классическому жителю города каштанов, а Миллер из дождливого Ленинграда ровно такой, как самые успешные петербуржцы, то Гинер – парень харьковской улицы.

Особый город цепких людей, враг Днепропетровска. Харьков иначе бандитский, нежели Одесса, не настолько босяцкий, хотя менее красивый. Магия места точно существует, причем работает в разных странах, не случайно часто есть раздел на север и юг, запад и восток. Менталитет существует, а харьковские люди умеют выживать, приспосабливаться, втираться в доверие и давить, когда нужно. А еще могут казаться интеллигентными и скромными.

Гинера много раз пытались потопить, но давно заслужил звание айсберга. Может растаять со временем, но пафосные «Титаники» пережил и потопил. Плюс ко всему, харьковский Гинер еще и невероятно московский человек – умеет «решать». И по законам прошлого, и по правилам двадцать первого века тоже научился работать. Федун, Галицкий, Миллер, Иванов и кто угодно из числа президентов клубов РПЛ попросту другие. А Гинер легко тянет на роль крестного отца современного российского футбола.

С хитрой улыбкой, подвешенным языком и сигарой в руке выделяется, очень киношный образ. Противоречивость очевидна, но колоритный дядька. И хотя это отрицательное обаяние, тут важно различать публичного Гинера и того, каким является для игроков, тренеров и всех в ЦСКА . Вряд ли Евгения Ленноровича назовут худшим шефом в карьере десятки, если не сотни причастных к клубу людей. Ведь человек возродил ЦСКА и многих поддерживал.

Не единолично, при помощи часто непубличных друзей и тоже фанатов клуба, при поддержке правильных игроков и тренеров. Но ведь получилось, есть чемпионский ЦСКА и Кубок УЕФА – первый в истории российского футбола европейский трофей. Гинера нельзя вычеркнуть из российского футбола, даже если все, что о нем говорят — правда. Конечно, если бы Евгений Леннорович не имел харьковской и московской привычки писать законы под себя, а не для общего блага, то РПЛ стала бы мощнее.

Но Гинер хотел быть первым, и частенько удавалось. У него есть грехи, вот только ни один из них не доказан в суде. Если Уткин не ошибается в своих обвинениях, то минимум один раз в жизни Евгению Ленноровичу повезло – Василий жив, и даже желал давнему недругу спортивных успехов. Впрочем, сильным президентом Гинера делает как раз отсутствие слепой удачи. Бывали сезоны, когда ЦСКА играл лучше всех, показывали симпатичный футбол.

Рядом не забыть сезоны, когда действовали плохо, но побеждали. Помним унизительные четвертые места в Лиге чемпионов, но параллельно – ряд знаменитых побед над сильными соперниками, да и не всегда жребий ЦСКА был легким. Слуцкий носил Гинеру заявления об увольнении, а Евгений Леннорович отказывал, находил к тренеру подход. С Ганчаренко все иначе – сам немного, как Гинер.

ЦСКА мечтали бы уничтожить соперники, но пока не получилось. А поскольку в руководство клуба ввели близкого человека к главе РФ , то Гинер в очередной раз перестраховался. Разбирается ли Евгений Леннорович в футболе? Неуместный вопрос, поскольку не влияет на результат. Владельцы «Ливерпуля» вот не разбираются. У «Барселоны» давно не было человека у руля, которого можно назвать глубоким специалистом.

Важно делегировать полномочия нужным людям, быть психологом и человеком, который умеет найти деньги. У Гинера это все прекрасно получалось и, в принципе, получается. Дайте ЦСКА бюджет «Спартака» — получите многолетнего чемпиона. Или нет? Тарантино лучшие фильмы снял, не имея лишних денег или времени для продумывания деталей. Гинер лучше работает под давлением и в условиях кризиса? Не исключено.

Бабаев и Гинер часто справляются, и если бы все тратили деньги с их эффективностью – РПЛ стала бы куда мощнее и интереснее. При этом показательно, что проект, который стоил ЦСКА смены владельца – стадион, не окупается и не заполняется. Отрицательное обаяние работает не со всеми, активных фанатов у клуба меньше, чем хотелось бы, поскольку у «армейцев» есть не только репутация эффективной успешной семьи, но и негативные коннотации присутствуют.

Забавно, что Екатерина Кирильчева – главный редактор канала ЦСКА , использовала знаменитый заряд «Это Гинер все купил», чтобы поздравить босса клуба с юбилеем – шестидесятилетием, но самоирония не значит, что за этой фразой стоит только издевательство самих «армейцев» над неудачниками-конкурентами. Всякое было, но всякое прошло, позабыли и заиграли.

Сегодня Гинеру шестьдесят лет, и в таком возрасте логично пожелать не потерять интерес к делу всей своей жизни. И это футбол, а не заработки денег по методам, которые в Харькове или Москве одинаковы. У Евгения Ленноровича всегда будет по любому поводу свое мнение, причем часто на письме жесткое. Но если то же самое интервью посмотреть на видео – создается совсем другой эффект, виден иной человек.

Речь о мужчине, который знает, что и как надо сказать, умеет заслужить репутацию в определенных кругах и пользоваться незримым влиянием. Одном словом, хитрый человек. Гинера посчитали настолько опасным, что постарались оттеснить от глобальных вещей – судейства, работы РФС или написания новых правил для всего футбола, но Евгений Леннорович не бросил идею вернуть ЦСКА в Лигу чемпионов.

Был момент, когда Гинер мог угробить клуб, если бы посчитал, что лучше убить команду, нежели отдать ее в чужие руки. Но поскольку выбрал спасение ЦСКА , пожертвовал властью, то лучшего президента для московского клуба не найти. Не каждой команде в России подойдет именно такой президент, но если говорим об умении сплотить вокруг себя коллектив, создать эффект той самой семьи, где есть любимый крестный, то Гинеру в российском футболе попросту нет равных.

Настолько правильной дистанции между командой и президентом клуба нет ни в одном другом клубе. Бывают люди, словно рожденные для своего места, и кресло президента ЦСКА – место Гинера. Если новые владельцы захотят его убрать и заменить, то подыграют соперникам «армейцев». В любом случае, Евгений Леннорович – одна из самых ярких персон в истории российского футбола.

А все его трофеи становятся ценнее, если подчеркнуть, что ЦСКА потратил на чемпионские проекты значительно меньше, чем многие конкуренты. Гинер мог быть еще эффективнее, но в таком случае стоило отказаться от естества – прошлого и жизненного опыта, но по успешности даст фору не просто многим, а всем. В условиях, когда в российском футболе появилась реальная конкуренция – после эпохи «Спартака» Романцева, никто не справился бы так круто с ресурсами ЦСКА .

Футбол делает Гинера лучше, за это должен ценить великую игру. Точно не всех и не все купил, поскольку его успех в умении общаться, а не строго в финансовой составляющей. Даже если в футбольных аспектах юбиляр жестко ошибался и не был собой, то умел создать видимость, что самый хитрый, ловкий и успешный. А это тоже, согласитесь, мастерство. Даже те, кто на дух Гинера не переносят, не будут отрицать – на своем месте, а так бывает редко, ведь успех частенько любит случайных пассажиров.