Не переносит карьеристов и понимает молодых. Почему Юрий Палыч не стареет

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вчера, 23:00

«Соккер.ру» продолжает рассказ о славной карьере и феномене Юрия Сёмина.

«Если прав — никогда не буду извиняться»

Сюжет десяти с лишним лет, о которых пойдет речь, вполне мог бы стать основой для эффектного драматического блокбастера на спортивно-психологическую тему. Главный герой оказывается предан завистниками, которые хитростью и коварством выживают его из команды, которую он создал почти из ничего и вывел в чемпионы. Но он не падает духом и начинает упорную борьбу за утверждение своего славного имени, за изгнание зла из святого для него места. И в конце концов победоносно возвращается в родной дом, под восторженные крики ликующей толпы болельщиков и снова делает свою любимую, заждавшуюся его команду чемпионом. Хэппи-энд! Как ни удивительно, но в реальной жизни все именно, так и произошло.

Сёмина отправили в сборную, пообещав ему по окончании этой почетной «командировки» возвращение на должность главного тренера «Локомотива». Но когда пришел срок обещание сдержать, все сделали вид, что ничего не помнят. Дошло до того, что человека, сделавшего команду чемпионом, перестали пускать на ее базу. «По прошествии многих лет считаю свое решение сменить „Локомотив“ на сборную большой ошибкой, — говорит Сёмин. — Но на меня оказывал большое давление Мутко, которому в сборной нужен был успешный тренер. Да и должность эта самая престижная для тренера, о ней мечтают едва ли не все. ... Судьба послала мне вызов, и я его принял. Меня отговаривали, мол, зачем тебе это, ведь все идет у тебя как по маслу. Однако, по моему убеждению, каждый человек в определенный момент должен рискнуть.... Каждый знает, в какой сложной ситуации оказалась... сборная, и остаться в стороне я не мог. Конечно, не стоит считать меня сумасшедшим. Если бы не видел, как могут играть наши футболисты, никогда бы не решился на этот шаг».

«Детище» Сёмина — «Локомотив» — тем временем начал превращаться в заурядную команду, а сам Юрий Павлович возглавил любимое с детства московское «Динамо». Но задержался там ненадолго, потому что понял, что не в силах поменять установившиеся к тому времени в некогда знаменитом клубе порядки. «Впервые в тренерской карьере у меня возникли расхождения с большой группой игроков, — вспоминает этот печальный опыт Юрий Павлович. — Так готовиться к матчам, как они, было за рамками моего понимания. Отдельные футболисты пренебрегали заданиями, которые получали на предыгровых установках, не проявляли должной самоотдачи на поле. Из матча в матч происходило игнорирование тренерской воли. Рычагов управления в моем распоряжении оказалось минимум. Стоило пригрозить футболисту штрафом, как следовал ответ: „Прежде чем штрафовать, выдайте зарплату“. На этой почве... началось разобщение. Подобное обычно случается, когда клуб, мягко говоря, не очень сильный, когда не клуб руководит игроками, а игроки клубом... С диктатом игроков я никогда не смирюсь. Смириться — значит потерять себя».

Болельщики забуксовавшего «Локомотива» все решительнее требовали возвращения любимого тренера, и тогда руководство клуба, предложило Юрию Павловичу пост президента. «Главный даже не машинист, а архитектор современного „Локомотива“ готов был в интересах любимого детища на всякую работу, которую железнодорожное руководство сочтет нужным ему поручить. Главным в этих интересах было сохранить атмосферу взаимного доверия, семейный дух, характерный для команды железнодорожников в последние десятилетия». Только поэтому Сёмин, как он сам потом рассказывал, «согласился на должность, к которой душа не лежала и которую свободно мог занять еще полтора десятка лет назад». Но жертва с его стороны себя не оправдала. Третий приход в «Локомотив» завершился тем, что вскоре за неудачное выступление команды, которую тренировал не он(!), Юрия Павловича вместе с тренером Анатолием Бышовцем отправили в отставку.

Сёмин отправляется в Киев, где делает чемпионом Украины киевское «Динамо» и выводит этот легендарный клуб советских времен в полуфинал Кубка УЕФА (нынешняя Лига Европы). А спустя два года о своей «палочке-выручалочке» вновь вспоминают в «Локомотиве», который никак не может достичь былых успехов. Юрий Павлович, конечно же, соглашается вернуться. Вот только прежних единомышленников вокруг уже почти нет, а те, кто вынужден был его позвать, сразу же начали мечтать поскорее избавиться от этого неудобного и чужого для них человека. В результате — конфликт с дамой-президентом Ольгой Смородской и очередной уход из команды — теперь уже на целых шесть лет. Сёмин опять работает в Киеве, потом в Азербайджане, Мордовии, Махачкале... Есть дежурные успехи, но нет большого удовлетворения. Поэтому, когда в 2016 году новое к тому времени руководство «Локомотива» вновь решается позвать столь проблемного для чиновников, но по-прежнему боготворимого болельщиками «Палыча», Сёмин, не колеблясь, принимает любимую команду. И в 2017 году выигрывает с новым составом «железнодорожников» Кубок России, а в следующем сезоне делает «Локомотив» в третий раз в его истории чемпионом страны.

Перешагнувший рубеж 70-летнего возраста, Юрий Сёмин по-прежнему готов не только прыгать как мальчик при успехе команды, но и устроить ей бешеный разнос, если дело идет не так, как надо, готов наброситься как коршун на «обидевших» его «Локомотив» судей и в ярости разломать все, что попадется под руку. Готов признать свою неправоту, если убедится, что был неправ. Но если считает себя правым, сказанного в запале назад не заберет. «Когда возникает азарт, особенно с сильным соперником, эмоции не искусственные, а натуральные. Потому и вспыхивают легкие конфликты с судьями, с игроками, своими и чужими, — рассуждает Сёмин. — Но реже, чем было. А после игры я всегда корректен, хладнокровен, могу извиниться, если не прав. Если прав — никогда не буду извиняться. И еще. Ничего оскорбительного по отношению к игрокам себе не позволяю. К судьям — бывает... Думаю, идиллии в отношениях между тренерами и судьями никогда не будет... По-моему, это нормальная ситуация. Тренер ведь постоянно недоволен судейством. С другой стороны, мы должны, конечно, вести себя корректнее по отношению друг к другу. Мне, например, требуется 20-30 минут, чтобы остыть после матча, прежде чем поблагодарить судей или обсудить с ними какие-то вопросы»

Принято говорить: «История не повторяется». Сёмин уникален и в этом отношении – с ним история просто жаждет повторяться вновь и вновь. История того, как несовместимы «гений и злодейство». В середине 2020-го наш футбольный мир потрясает новость об очередном, пятом, уходе Палыча из «Локомотива». С ним органически не способны слишком долго уживаться чиновники, бог которых не Игра, а личные карьерные интересы. С ним не продлевается контракт в тот момент, когда чудом возрожденная им команда твердо вернулась в когорту суперклубов и уверенно ведет борьбу за чемпионский титул. Будет ли шестое возвращение? В отношении кого-либо иного, достигшего 73-летнего возраста, вопрос показался бы чрезмерно оптимистичным. Но болельщики «Локомотива» уверены, что их Палыч на это не просто способен, а именно так все и произойдет.

На участившиеся в последнее время подколки о возрасте Сёмин отвечает с улыбкой: «Сам считаю себя тренером молодого поколения, того, с которым работаю».

«Есть тренер, который либо выигрывает, либо нет. Какая разница, сколько ему лет?... Если есть результат, пусть тренеру будет хоть 80. Если он учится каждый день – он молодой. Постоянное общение с молодыми ребятами лучше всего поддерживает форму. У нас все просто. В жизни я друг игроков, на тренировке или в игре — их тренер, который должен требовать результат. Самым важным для меня всегда было ощущение, что я понимаю молодых ребят, их проблемы. Что я — с ними. От этого сам чувствую себя молодым, и они разговаривают со мной на одном языке. ... Знаю, сколько мне лет, но не старею потому, что провожу много времени с игроками... Если перестану их ощущать, сразу стану старым и работать нормально не смогу... Слава Богу, мама с папой дали здоровье, энергетику. И вот когда я буду уставать от тренировок, не захочу на них идти, то подниму руки и скажу: „Все, я закончил“».