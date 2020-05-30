Крупнейшее поражение Сёмина. Почему он не стал хоккеистом

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вчера, 16:32

На «Соккер.ру» — публикация глав книги «Крестоносцы футбола», посвященной великим игрокам и тренерам прошлого и настоящего, которым побеждать на футбольных полях помогает вера в Бога.

Книга писалась по заказу авторитетного православного издательства, посвящена она необычному взгляду на футбол — сквозь призму веры в Бога, помогающей великим игрокам и тренерам не только побеждать на полях, но и в обычной жизни.

Кумиры советской эпохи

Религиозные убеждения звезд советского спорта – особенное явление. Это сейчас легко на виду у телекамер, выходя на поле, демонстративно целовать крестик. Тогда это было просто невозможным. Спорт в СССР , особенно в довоенное время, и развивался то, прежде всего, как средство отвлечения молодежи от «религиозных предрассудков». Пионерская организация, комсомол, наконец, коммунистическая партия – то есть все ступени, через которые проходило формирование личности в СССР (в том числе, личности спортсмена) – воспитывали в первую очередь неверие в Бога. Но даже такой контроль за правильным, в понимании советской власти, духовным развитием был бессилен охватить все. Кто-то получал зачатки веры от родителей или дедушек-бабушек, кто-то открывал для себя этот путь с годами, выискивая ответы на свои вопросы в книгах и размышляя над прочитанным или услышанным. И именно трудность пути к вере в тех условиях вела к тому, что сделанный выбор становился твердым убеждением человека на всю оставшуюся жизнь. Был не следованием всеобщей «моде», а сознательным приходом к иному мировоззрению.

«...Если быть внимательным к своей духовной жизни,

то промысел Божий становится очевиден»

(Из интервью)

Известная поговорка «не место красит человека, а человек место» это именно про Юрия Сёмина. Так уж повелось в футболе, что, попадая в авторитетный клуб, тренер, благодаря этому, сам становится более авторитетным и знаменитым. Престижное «место» «красит» его. Но иногда бывает наоборот: всеми уважаемый наставник обогащает своим авторитетом любую команду. Так вот, куда бы ни приходил за свою тренерскую карьеру Сёмин, количество болеющих за его новый клуб увеличивалось в разы, а сама команда резко вырастала во мнении любителей футбола.

Даже когда он вдруг возглавил киевское «Динамо», многие российские болельщики, забыв все спортивные и неспортивные счеты, принялись переживать за успехи киевлян. Он и будучи игроком пользовался уважением футболистов и болельщиков разных клубов. За свою простецкую рабочую внешность, за готовность принять любой вызов в ходе игры, за патологическое нежелание уступить хоть в чем-то, за очевидное неумение держать камень за пазухой и яростное несогласие с тем, что ему казалось несправедливым. Ему не довелось сыграть за первую сборную, но он всегда был одним из оплотов в любой своей команде. А вот тренером стал знаменитым, и уже в этой роли возглавил сборную страны.

Но главная любовь всей его жизни — московский «Локомотив», который он создал чуть ли не с «нуля» и сделал одним из грандов отечественного футбола. Он — единственный наш наставник, который носит негласный титул «народный тренер России», присвоенный ему народной молвой и журналистами (именно так называлась первая книга о Сёмине). В неофициальном Клубе выдающихся тренеров страны, которые провели минимум 500 матчей в чемпионатах СССР и России, он — единственный из ныне действующих тренеров и на его счету уже более 600 игр. Как футболист Юрий Сёмин — «Мастер спорта», обладатель Кубка СССР и серебряный призер чемпионата СССР 1970 года (в высшей лиге СССР провел 280 матчей и забил 39 голов). А как тренер: трехкратный чемпион России, пятикратный серебряный и двухкратный бронзовый призер, шестикратный обладатель Кубка России и его однократный финалист, а также финалист Кубка СССР , трехкратный обладатель Суперкубка России. Заслуженный тренер РСФСР и Таджикской ССР, кавалер ордена Почета и ордена Славы республики Мордовия, именной звезды на «Аллее Славы», а еще награжден двумя знаками «Почетный железнодорожник» и почетной грамотой «За большой вклад в развитие отечественного футбола».

В ноябре 2004 года «Локомотиву» Сёмина в последнем туре чемпионата предстоял матч в Ярославле против местной команды «Шинник». В случае победы «Локомотив» второй раз в своей истории становился бы чемпионом России. Добирались клубным автобусом, и Юрий Павлович предложил игрокам по пути заехать в Сергиев Посад, где находится знаменитая русская святыня Троице-Сергиева лавра. Мол, все равно сами специально вряд ли когда-нибудь сюда выберетесь, особенно иностранцы, а так — увидите объект всемирного наследия ЮНЕСКО , храм с особой историей. Игроки согласились, и сам же Сёмин провел для них по лавре настоящую экскурсию с рассказами о знаменательных событиях, происходивших в этом святом месте. «А у нас в команде, кроме православных русских ребят, были и католики, и мусульмане. Так вот часа полтора вместе провели в Лавре. Все были в восторге, а иностранцы так просто без ума. Мы немного задержали тренировку, но, мне кажется, что посещение святого места пошло всем на пользу». Важнейший матч «Локомотив» в итоге выиграл со счетом 2:0. «Связано это с посещением Лавры или нет, один Бог знает», — улыбался Сёмин, рассказывая позже об этом случае. Но наверняка во время матча чувствовал себя на тренерской скамье значительно увереннее.

«Большинство мечтало стать космонавтами»

Поколение послевоенных детей дало, пожалуй, самую значительную часть наших знаменитых спортсменов. Именно они смогли в 60-70-е годы создать отечественному спорту ту победную репутацию, которой он, несмотря ни на что, пользуется до сих пор. Эти дети росли в атмосфере всеобщих надежд на скорое лучшее будущее, но твердо знали, что ради этого лучшего надо трудиться и обязательно стать полезным для общества человеком. А потому к любому делу привыкли относиться ответственно, делать его честно и как можно лучше. И своим спортивным увлечениям они отдавались с той же мерой ответственности, хотя и не рассматривая их до поры до времени как что-то серьезное. Образцами для подражания у них были их собственные трудяги-родители, а те, как правило, скептически относились к физкультурным забавам.

«Отец считал футбол забавой, всерьез профессию футболиста не воспринимал: вот шофер — совсем другое дело. На игры с участием сына не ходил. Нотаций читать не любил, но при случае подчеркивал: главное, чтобы голова варила, для этого тебя в школе и учат, а ноги второстепенное. И второе: без бумажки ты букашка, закончи институт, пусть даже физкультурный, и делай что хочешь, я за тебя буду спокоен — с дипломом не пропадешь», — читаем в книге «Юрий Сёмин. Народный тренер России». И по своему разумению, как мог, помогал сыну, когда тот сдавал вступительные экзамены в Смоленский институт физкультуры, — передавал тем, от кого зависел исход поступления, домашние гостинцы — мед, овощи и прочее. Впрочем, позднее, когда Сёмин станет уже игроком московского «Спартака», Павел Ильич будет точно так же одаривать медом его тренеров, несмотря на недовольство сына, который втайне от отца раздавал потом привезенные гостинцы партнерам по команде.

Так что ни о каких серьезных планах, связанных с любимой игрой, Юра и его друзья даже не задумывались. «Мы с товарищами тогда и понятия не имели, что за счет спорта, футбола можно устроить свою жизнь. Большинство мечтало стать космонавтами, летчиками, инженерами. Родители хотели, чтобы их сын выучился на врача». А еще мама, Вера Филипповна, надеялась, что сын станет баянистом и даже наняла для него учителя. Но в конкуренции с футболом баян проиграл «всухую». Да и других дел всегда хватало. У Сёминых на окраине Орла был придомовой участок с садом, а еще — пасека, до которой надо было, правда, добираться 15 км. И Юра с 12-летнего возраста возил на пасеку маму и деда Илью Никифоровича на мотоцикле с коляской. Разумеется, без всяких там прав на вождение, благо гаишники по полям не стояли. «Приходилось самому и мед качать — пчелы кусались, иногда очень сильно, до повышенной температуры. Мед сдавали в кооператив или продавали, за счет этого в основном и жили. Собирали малину, клубнику, копали картошку... Еще в хозяйстве были куры, гуси, утки и три свиньи». Главным пасечником, и вообще — наглядным трудовым примером был для Юры дед, на отца же он равнялся скорее мысленно, потому что тот работал водителем и практически отсутствовал дома с утра до ночи. А дед сапожничал на дому и к нему ходили жители всех ближайших улиц. «Работал он запоем; часто чуть ли не сутками», — вспоминает Сёмин.

Будучи по мужской линии пареньком орловским, Юра родился в Оренбурге (11 мая 1947 года), где его отец проходил воинскую службу, а когда пацану исполнилось 3 года, семья вернулась на малую родину своего главы. Миновать увлечения футболом в те годы было невозможно, и основные мальчишеские баталии шли на лужайке возле юриного дома. Его друг детства, ныне известный актер театра и кино и преданный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов, рассказывал: «Мы жили в соседних домах на окраине Орла. Как говорится, огород к огороду. В школе Сёмин всегда играл за более старших ребят. А во дворе специально сколачивал команду из маленьких пацанов и пытался обыграть нас, здоровых балбесов. Это ему часто удавалось. ...На каждый „матч“ Юра приносил из дома, заводил и ставил на яблоню старенький будильник, однако чаще всего в азарте игры его, звонящего, глушили и матч продолжался много дольше 90 минут». А мяч был один на всю улицу и принадлежал Юре.

Увлеченность именно спортом, а не какими-то иными, «хулиганскими», делами, что было, кстати, вполне возможно, во многом, по мнению самого Сёмина, заслуга его школьного «физрука» — Владимира Константиновича Касьянова, который не только интересно проводил уроки, но и старался каждую свободную минуту своих учеников занять спортивными дисциплинами. Он постоянно устраивал соревнования по легкоатлетическим видам — бегу, прыжкам в высоту и длину, и Юра был их неизменным участником. «Мама сохранила много моих грамот за победы в этих соревнованиях. Касьянов нашел понимание у директора школы Дмитрия Никифоровича Александрова, и каждую перемену между уроками мы играли в футбол. На баскетбольной площадке. Организовали свою команду и обыгрывали все другие уличные или школьные. Не скрою, футбол влиял на мою школьную успеваемость. Сначала я учился хорошо, но, когда голова была забита предстоящими матчами, которые возникали стихийно один за другим, дело пошло хуже. Надо было готовить „поле“, да и сетки для ворот сами плели. Но Касьянов не давал меня в обиду, объяснял, что приношу школе призы, грамоты на соревнованиях. Учителя сначала ругали меня и моих товарищей за невыученные уроки, а потом нашли верное средство воздействия на нас: отбирали футбольный мяч до тех пор, пока не выправим низкие оценки».

Каждый влюбившийся в футбол и осознавший свои способности к этой игре мальчишка первым делом стремится записаться в футбольную секцию. Ближайшим к дому Сёминых местом, где это было можно сделать, являлся стадион «Динамо». Так Юрий, болевший сначала за киевское, а потом за московское «Динамо», тоже стал динамовцем. Зимой футболистов переключали на хоккей, и здесь у Юры также проявились недюжинные способности. Дошло до того, что он даже стал подумывать полностью переквалифицироваться в хоккеисты. К тому времени орловское «Динамо» уже стало называться «Локомотивом» (настоящий перст будущей судьбы!), и Сёмин стал игроком его юношеской хоккейной команды. И был включен в состав сборной Орла для участия в чемпионате РСФСР ! А там орловчан в первой же встрече с хозяевами турнира — сборной Ухты — постигло оглушительное фиаско — 1:15.

Пережитый Сёминым после матча шок дал ему осознать, во-первых, что он никогда не сможет смириться с поражением, независимо от того, справедливо оно или нет. Детский азарт, когда в любом соревновании, в любой, даже не спортивной, игре он видел себя только первым и для достижения этого первенства мог иной раз где-то и смухлевать, вдруг обернулся серьезной проблемой, от которой можно было легко отмахнуться, закончив со спортом. Но его характер, его нутро требовало исключительно победного самовыражения, без спорта, без преодоления соперника он себя уже не мыслил. Сейчас это называют психологией победителя. А во-вторых, он окончательно выбрал футбол.

Использованная литература:

Алешин П.Н. Юрий Семин. Народный тренер России. М., 2013.