Бышовец: «Главное для Семака — изменить атмосферу в „Зените“»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал продление контракта между петербургским клубом и Сергеем Семаком.
По результатам Семака можно назвать одним из самых ярких представителей новой школы российских тренеров. Но нельзя забывать, что он работает в «Зените», где высокий уровень игроков и амбиций. Он пришел в команду в сложной ситуации. Сергею нужно было внести коррективы в качество игры и, главное, изменить атмосферу в команде. Работы, которую проделал Семак, оказалось мало для успешного выступления в еврокубках, но достаточно для завоевания трофеев в России. Новый контракт предполагает наличие достаточного количества времени, чтобы спокойно строить команду для достижения положительных результатов и на международной арене.
Новое соглашение «Зенита» с Семаком заключено по схеме «2+1».
Но с одной "атмосферой" в еврокубки хаживать - вещь несерьёзная....
Даже прошлосезонные,казалось бы не "грандовые" евросоперники в разы превосходили Зенит по стоимости состава...тот же Лион 380 млн...Лейпциг 522 млн...
И Зенит со своими 200 млн половина из которых были в лазарете..))
К матчу в Лиссабоне (до которого у Зенита были шансы на выход в евровесну) у Семака стоимость неиграющих перевалила стоимость вышедших на поле...ибо Маммана,Ракицкий,Кузяев,Малком,Жирков,Дриусси,Ригони,Лунёв,Кокорин по разным причинам - смотрели матч по телевизору.....что позволило Бенфике сравняться с Зенитом по количеству побед в личном противостоянии...
Семаку первостепенно надо усилить и "устаканить" состав.. а потом уж "атмосферить"....
Никто вообще не знает как будет выглядеть Зенит по-осени..т.к. многие игроки на чемоданах без продлённых контрактов....учитывая заявления некоторых что "мы ведущих игроков в аренду не отдаём" - даже Семак не знает даже примерный состав своей команды...
Рибалта - просто молчит...
Ну а без Ивановича,Азмуна,Жиркова.Кокорина-Зенит уж точно не станет сильней....
И говорить в такой ситуации об "атмосфере"...)))...
Но с одной "атмосферой" в еврокубки хаживать - вещь несерьёзная....
Даже прошлосезонные,казалось бы не "грандовые" евросоперники в разы превосходили Зенит по стоимости состава...тот же Лион 380 млн...Лейпциг 522 млн...
И Зенит со своими 200 млн половина из которых были в лазарете..))
К матчу в Лиссабоне (до которого у Зенита были шансы на выход в евровесну) у Семака стоимость неиграющих перевалила стоимость вышедших на поле...ибо Маммана,Ракицкий,Кузяев,Малком,Жирков,Дриусси,Ригони,Лунёв,Кокорин по разным причинам - смотрели матч по телевизору.....что позволило Бенфике сравняться с Зенитом по количеству побед в личном противостоянии...
Семаку первостепенно надо усилить и "устаканить" состав.. а потом уж "атмосферить"....
Никто вообще не знает как будет выглядеть Зенит по-осени..т.к. многие игроки на чемоданах без продлённых контрактов....учитывая заявления некоторых что "мы ведущих игроков в аренду не отдаём" - даже Семак не знает даже примерный состав своей команды...
Рибалта - просто молчит...
Ну а без Ивановича,Азмуна,Жиркова.Кокорина-Зенит уж точно не станет сильней....
И говорить в такой ситуации об "атмосфере"...)))...