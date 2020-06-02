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Бышовец: «Главное для Семака — изменить атмосферу в „Зените“»

сегодня, 10:03

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал продление контракта между петербургским клубом и Сергеем Семаком

По результатам Семака можно назвать одним из самых ярких представителей новой школы российских тренеров. Но нельзя забывать, что он работает в «Зените», где высокий уровень игроков и амбиций. Он пришел в команду в сложной ситуации. Сергею нужно было внести коррективы в качество игры и, главное, изменить атмосферу в команде. Работы, которую проделал Семак, оказалось мало для успешного выступления в еврокубках, но достаточно для завоевания трофеев в России. Новый контракт предполагает наличие достаточного количества времени, чтобы спокойно строить команду для достижения положительных результатов и на международной арене.

Новое соглашение «Зенита» с Семаком заключено по схеме «2+1». 

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:22
Атмосфера атмосферой...
Но с одной "атмосферой" в еврокубки хаживать - вещь несерьёзная....
Даже прошлосезонные,казалось бы не "грандовые" евросоперники в разы превосходили Зенит по стоимости состава...тот же Лион 380 млн...Лейпциг 522 млн...
И Зенит со своими 200 млн половина из которых были в лазарете..))
К матчу в Лиссабоне (до которого у Зенита были шансы на выход в евровесну) у Семака стоимость неиграющих перевалила стоимость вышедших на поле...ибо Маммана,Ракицкий,Кузяев,Малком,Жирков,Дриусси,Ригони,Лунёв,Кокорин по разным причинам - смотрели матч по телевизору.....что позволило Бенфике сравняться с Зенитом по количеству побед в личном противостоянии...

Семаку первостепенно надо усилить и "устаканить" состав.. а потом уж "атмосферить"....
Никто вообще не знает как будет выглядеть Зенит по-осени..т.к. многие игроки на чемоданах без продлённых контрактов....учитывая заявления некоторых что "мы ведущих игроков в аренду не отдаём" - даже Семак не знает даже примерный состав своей команды...
Рибалта - просто молчит...
Ну а без Ивановича,Азмуна,Жиркова.Кокорина-Зенит уж точно не станет сильней....
И говорить в такой ситуации об "атмосфере"...)))...
iri13
iri13
сегодня в 13:33
Из серии ..лишь бы что сказать, при чем тут плохая атмосфера, это уж точно ни при СБС.
tuman960
tuman960
сегодня в 11:10, ред.
строитель то хреновый оказался,два года строит,строит ,а всё равно за него переделывают!!!Видимо свой диплом получал в переходе метро "яркий представитель новой школы российских тренеров!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:31
Главное для Семака - не слушать Бышовца!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:07
Главное продержатся
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