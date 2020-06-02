Бышовец: «Главное для Семака — изменить атмосферу в „Зените“»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал продление контракта между петербургским клубом и .

По результатам Семака можно назвать одним из самых ярких представителей новой школы российских тренеров. Но нельзя забывать, что он работает в «Зените», где высокий уровень игроков и амбиций. Он пришел в команду в сложной ситуации. Сергею нужно было внести коррективы в качество игры и, главное, изменить атмосферу в команде. Работы, которую проделал Семак, оказалось мало для успешного выступления в еврокубках, но достаточно для завоевания трофеев в России. Новый контракт предполагает наличие достаточного количества времени, чтобы спокойно строить команду для достижения положительных результатов и на международной арене.