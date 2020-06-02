«Арсенал» может назначить главным тренером команды Адиева

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сегодня, 15:43

Бывший главный тренер «Анжи» может возглавить «Арсенал» в следующем сезоне, об этом сообщает источник информации.

Руководство тульского клуба еще не приняло решение о продолжении работы с . Контракт со специалистом продлен лишь до конца текущего чемпионата.

Также отмечается, что «Арсенал» пролонгирует договор с Черевченко, если команда удержится в верхней части турнирной таблицы по итогам сезона. В настоящее время «Арсенал» занимает 7-е место в таблице чемпионата.

Ранее ходили разговоры, что экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин может возглавить тульский «Арсенал».