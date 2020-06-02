«Арсенал» может назначить главным тренером команды Адиева

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев может возглавить «Арсенал» в следующем сезоне, об этом сообщает источник информации.
Руководство тульского клуба еще не приняло решение о продолжении работы с Игорем Черевченко. Контракт со специалистом продлен лишь до конца текущего чемпионата.
Также отмечается, что «Арсенал» пролонгирует договор с Черевченко, если команда удержится в верхней части турнирной таблицы по итогам сезона. В настоящее время «Арсенал» занимает 7-е место в таблице чемпионата.
Ранее ходили разговоры, что экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин может возглавить тульский «Арсенал».