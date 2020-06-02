ГлавнаяНовости

«Арсенал» может назначить главным тренером команды Адиева

сегодня, 15:43

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев может возглавить «Арсенал» в следующем сезоне, об этом сообщает источник информации.

Руководство тульского клуба еще не приняло решение о продолжении работы с Игорем Черевченко. Контракт со специалистом продлен лишь до конца текущего чемпионата.

Также отмечается, что «Арсенал» пролонгирует договор с Черевченко, если команда удержится в верхней части турнирной таблицы по итогам сезона. В настоящее время «Арсенал» занимает 7-е место в таблице чемпионата.

Ранее ходили разговоры, что экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин может возглавить тульский «Арсенал».

Все новости
Бышовец: «Главное для Семака — изменить атмосферу в „Зените“»
Сегодня, 10:03 Комментарии4
Крупнейшее поражение Сёмина. Почему он не стал хоккеистом
30 маяРоман Денисов в блоге Сухой листКомментарии1
Гранеро может продолжить работу в сборной России
30 мая Комментарии5
Шалимов: «Только несколько игроков „Ахмата“ имеют лишний вес»
30 мая Комментарии6
Игнатьев: «Сёмина не сломать, у него Кверквелия на даче тренируется!»
30 мая Комментарии6
СлухиТренер ЦСКА Гранеро покинул клуб
30 мая Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:08
Смотря, что считается верхняя часть таблицы.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:45
Вот если бы Алиева, да ещё лондонского Арсенала)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100