«Я решил, что не хочу умирать молодым». Адриано, Широков и Гаскойн против алкоголизма

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сегодня, 13:00

«Соккер.ру» расскажет, как известные игроки пытались обуздать опасную зависимость.

Пьющий футболист в теории может быть успешным. Например, Видаль по сообщениям из Чили, Германии и Италии – от совершенно разных людей, уходил в запои. И Кьеллини об этом подробно написал в биографии.

Да и полицейский рапорт 2015 года подтверждает проблему, ведь по дороге из казино нетрезвый Видаль чуть не убил себя и жену, разбив «Феррари». Но Артуро — высокофункциональный алкоголик, раз на тренировках смотрелся лучше многих.

Только врачи, тренеры и футболисты «Барселоны» знают, пьет ли Видаль сейчас. Но речь о 33-летнем мужчине, скорее надо переживать, чтобы Артуро не спился после завершения карьеры. Например, Гарринча или Бест не остановились и в итоге оба погибли.

При этом алкоголь не означает мгновенную спортивную смерть, и в этом его опасность. Зато футболисты становятся хуже, чем могли быть, скатываются раньше, показывают меньше. И прекрасно, что рядом с трагичными примерами есть попытки победить зависимость, иногда даже удачные.

Пол Мерсон (Англия)

Мерсон обещал близким, что бросит, а не мог - классический симптом алкоголизма. Пять трофеев с «Арсеналом», матчи за сборную Англии и огромные проблемы с алкоголем, которые разрушили два брака из трех. Пол говорит, что дошел до точки, когда сам понял: «Больше так нельзя». Мерсона из-за проблем с алкоголем, наркотиками и зависимостью от азартных игр дважды заставляли лечиться еще в игровые годы. Но тогда не относился к процессу серьезно. Пил с перерывами всегда, а бросил недавно, отправившись на встречу анонимных алкоголиков по собственному желанию.

Теперь делится советами, говорит, что важно не переоценивать бытовые проблемы, не думать, что ты один такой бедный и несчастный. Раньше Пол мог напиться после обычной ссоры с женой, всегда выжимал бутылку вина, чтобы выйти в эфир как ТВ-эксперт – природная стеснительность мешала начать разговор, а желание понравиться людям толкало к водке, которая якобы раскрывала с яркой стороны. Бред, конечно, но Мерсон в это верил. А еще верил, что с ним все в порядке. Не признавал, что алкоголик, наркоман и лудоман. Веселый эгоист отрицал, что нужно просить о помощи. Мерсон хочет донести – важно не отрицать зависимость.

Адриано Лейте (Бразилия)

В «Интере», когда Адриано приходил на тренировку пьяным, его укладывали спать, а журналистам врали, что у форварда новая мышечная травма. Жесткий алкоголизм с юности уничтожил в нем задатки, которые были очевидны. Златан говорит, что ранний Адриано напоминал ему великого бразильца Роналдо, а для Ибрагимовича Зубастик — кумир. Адриано был крепким, хитрым, ловким, с пушечным ударом, но не стал великим. Сказочный был футболист, но спился.

Адриано нашел себе якобы повод – смерть отца. Но вместо похода к врачам, вроде психотерапевта и нарколога, которые могли помочь или прописать лекарства от депрессии, если она у бразильца реально была, форвард поставил себе диагноз и продолжал гулять и пить, запивая горечь утраты. С ним никто не смог справиться из футбольных клубов. Но в итоге распрощался со старой вредной компанией – это важно, потратил кучу денег на лечение, но добился успеха. Сейчас Адриано общается со своими детьми и девушкой, желаем бразильцу трезвости, ведь он хорошо поработал, чтобы к ней вернуться.

Тони Адамс (Англия)

Адамсу повезло, что он пугливый. Часть алкоголиков спасает как раз эта полезная для выживания функция психики. Тони провел всего два месяца в тюрьме, а рассказывает о ней добрых двадцать лет, словно был героем «Побега из Шоушенка». А если без шуток, то Адамс бросил пить, поскольку рано заступил за границу, из-за которой большинство не возвращается. Организм подсказал футболисту, что пора – начались дикие боли, стали беспокоить травмы. Футбол оказался ему важнее, чем выпивка. А еще важными оказались дети, ведь бывшая жена Адамса стала героиновой наркоманкой.

Тони напомнил себе, что вообще-то он отец, у которого есть ответственность – не оставить детей сиротами. Ведь в тюрьму Адамс попал, когда пьяным врезался на авто в забор. Хорошо, что никого не убил и был пристегнут, иначе мог покалечиться. Конечно же, срывался не раз, но потом собрал футболистов «Арсенала» и признался: «Я – алкоголик». Прекрасно, что в обществе отношение к алкоголизму с «все пьют, ничего такого» перешло к «это — болезнь, ее надо лечить». Поколения чемпионов Англии до Адамса убили себя медленно, ведь все махали рукой, когда узнавали об их проблемах с выпивкой. А вот когда Тони заявил, что алкоголик – ему помогли. Впрочем, гарантий нет, как показывает следующий пример.

Пол Гаскойн (Англия)

Бывших алкоголиков не бывает, как и наркоманов. Срываются почти все, поэтому везет тем, кто при деньгах, как Гаскойн – его постоянно отправляют на недешевое лечение близкие, и Пол их даже слышит. Если поискать новости с заголовком «Гаскойн бросил пить», то найдете штук десять за последние двадцать лет. И каждый раз Пол возвращался к желанию выпить, а потом его снимали в ужасном виде по дороге в магазин за новой бутылкой водки или виски. Даже пиво Пол глушил литрами.

Но есть и хорошая новость – недавно Гаскойн отправился в Австралию, где его «закодировали». Не знаю, надолго ли Пола остановит понимание, что его организм жестко отторгнет алкоголь, но процедура за 20 тысяч фунтов позволила бывшему хавбеку сборной Англии впервые за 15 лет слетать в отпуск, на Тенерифе, и пока всем доволен. Выглядел в последнее время Пол лучше, чем раньше, но спился до того в 53 года, что пришлось идти к пластическим хирургам за помощью – пагубная привычка была написана на лице. Хорошо Гаскойн выглядит только на отретушированном профессиональном фото с приемной дочерью Бьянкой:

Роман Широков (Россия)

Не захотел умирать молодым! Конечно, не главный алкоголик в футболе, тут хорватские СМИ загнули. Но Широков никогда не скрывал, что запил после того, как не закрепился в ЦСКА . Фактически начал превращение в алкоголика в 18 лет, в 21 уже был мастером этого спорного спорта. Учеба в школе давалась слишком легко – природная наглость позволяла не готовиться к урокам, просмотреть учебник и навешать лапши учителям. Роман также считал себя великим игроком – кто бы сомневался, и когда «армейцы» его вышвырнули, то начал пить все, что горит.

Уходил в такие загулы, что детали не помнит. Но если спросить Широкова, как ему удалось так легко бросить пить, то услышите традиционную для него браваду: захотел – бросил. Причина в том, что Роман оказался мотивированным и эгоистичным в хорошем смысле, чтобы променять канаву, которая в итоге ждала (в России много звезд футбола, которые заканчивали жизнь нищими алкоголиками, к сожалению), на место в основе «Зенита», сборной и жизнь миллионера с длинным языком. Широков хороший пример того, как меняется карьера, когда человек бросает пить, но плохой пример для подражания. Мало кто из алкоголиков настолько легко завязывает, Роман — везунчик.

Среди современных футболистов много алкоголиков?

Алкоголизм – болезнь, есть стадии, симптомы, лечение, которое не всегда помогает. В футболе есть алкоголики второй стадии, а уж первой – полно, ведь там разница с пьянством почти неразличима. Какова может быть тактика качественного профессионального футболиста? Вообще не пить, если чувствуешь, что не остановишься, как умел тот же Пирло – любитель вина.

Умно поступил Криштиану Роналду – португалец не связывался с алкоголем изначально, ведь зависимость стала одной из причин ранней смерти его отца. Но среди новых звезд футбола тоже будут алкоголики, среди действующих они точно есть. Однако часто такие истории всплывают постфактум, слишком поздно. Почему так происходит?

Пол Мерсон говорит, что сейчас людям сложно понять, почему молодые, успешные, окруженные красивыми женщинами и обласканные мировой славой футболисты пьют. Чего им еще не хватает? Зачем разрушать себя? Но вопросы сложные и их нужно адресовать специалистам. Среди футболистов точно есть алкоголики, но не обращаются за помощью, как и шестьдесят, тридцать или десять лет назад.

И, смотря на Широкова, не стоит забывать, что на одного Романа – десяток знаменитых российских игроков на кладбищах. А поскольку мировой экономический кризис, сопряженный с карантином, на котором людям с зависимостями было сложнее, чем тем, у кого их нет, поднимает проблему на новый уровень, то опыт Мерсона, Широкова или Адамса, надеемся, вдохновит фанатов футбола не повторять их ошибки. Все выиграли меньше, чем могли, и сыграли хуже, чем предполагал их талант.

Мерсон считает, что разница составляет где-то 40 %. Учитывая, как искрил Роналдиньо до того, как загулы начали влиять, и каким нестабильным стал в сезонах, когда нарушал режим особенно жестко, Пол знает, о чем говорит. Даже уникальный футболист Роналдиньо не выдержал 10-15 сезонов на мировом уровне, как Месси и Роналду, а все из-за злоупотребления алкоголем, которое тащит за собой потерю формы, недосып и травмы. Что говорить о тех, кто менее талантливый?

Футбол, к сожалению, изначально был толерантным спортом к алкоголикам – среди легенд их десятки, до сих пор есть миф, что «водочка – для обводочки». Но лучше быть на стороне тех, кто выжил и победил, а не разрушил себе жизнь или умер. А вот карьеры подпортили все в списке и сотни футболистов, которые свои финалы в борьбе с алкоголизмом проиграли. Причем они не только упустили шанс стать великими. Они теряют близких. Пол Гаскойн говорит, что живет сам с 1998 года, поскольку какая женщина выдержит человека, который постоянно срывается и разрушает себя?

Двадцать два года одиночества ради бутылки – слишком большая цена. Мерсон прав, как только человек видит, что не может остановиться – срочно нужно обращаться за помощью.