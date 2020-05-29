645 дней в тюрьме. Откровения экс-президента «Барсы»

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29 мая 2020, 15:30

Сандро Розель рассказал о тяжелом опыте, который он получил во время заключения. Местами даже видавший виды «Соккер.ру» в шоке!

В мае 2017 года бывший президент «Барселоны» Розель и его жена были задержаны по обвинению в отмывании денег и другой преступной деятельности. Якобы незаконно «обелили» через офшоры 15 миллионов евро. Сандро на время следствия загремел за решетку, и прокуратура планировала упечь его на 11 долгих лет, однако Розель вышел на свободу спустя 645 дней и был оправдан по всем пунктам. Прошедший год предприниматель и футбольный функционер приходил в себя и писал книгу «Крепкие объятия», которая только что появилась в продаже. Ниже несколько любопытных и шокирующих сцен, описанных в ней, а также реплики из свежего интервью Розеля испанской прессе.

О тюремном опыте:

Я бы хотел, чтобы каждый человек имел возможность провести один день в тюрьме. Особенно это касается тех, кто постоянно отправляет туда людей, принимает решение о чьих-то судьбах. Уверен, что это жизненно важный опыт, который позволяет в кратчайшие сроки открыть себя заново. Я поражен теми невероятными вещами, которые узнал о себе и о людях, восхищаюсь солидарностью между заключенными. Но это не отменяет того, что тюрьма — очень плохое место, которое лишает вас свободы и абсолютно всех точек опоры из нормальной жизни. Если кто-то скажет вам, что тюрьма хороша, он лжет.

О первом дне и других трудных днях в тюрьме:

В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина. Меня это немного напугало. Какой из дней в тюрьме был самым трудным? Каждый день, когда приходил мой адвокат и говорил, что нам отказали в досрочном освобождении. Это было 13 раз. Думаю, в тюрьме я стал сильнее. Ты либо умираешь там изнутри, либо становишься крепче. Моя жена Марта была для меня опорой. Как и мои родители, друзья и братья.

О драках:

Конечно, я не раз видел жестокие драки в тюрьме. Лично меня не били, хотя я получил парочку предупреждений. Однажды подрались так близко ко мне, что меня всего забрызгало кровью: она была на одежде, на книге… везде. Как это произошло? Один заключенный сломал ручку метлы и заостренным концом воткнул в другого парня. Никогда не видел такого количества крови.

Об угрозах:

Постоянно приходилось слышать в свой адрес угрозы. Очень быстро начинаешь понимать, кто говорит серьезно, а кто просто треплется. Один идиот сказал мне: «Ты чертов каталонец, все каталонцы должны умереть!» Другой обещал расправиться со мной, если я не буду покупать ему кофе каждый день. Я отказался. Позже мы поговорили более спокойно, и я объяснил ему, что он неправ. Оказалось, что он не такой уж кровожадный. Но если бы я испугался, то пришлось бы платить за кофе 1 евро в день. В тюрьме это целое состояние, ведь вы можете потратить только 100 евро в неделю, а если раз проявишь слабость, то за твоими деньгами придут и другие. Я не боялся, но проявлял уважение. Это единственно верная линия поведения в тюрьме: уважение без страха.

О наркотиках:

Мне не предлагали купить наркотики, но я знал наркоторговцев. В тюрьме легко достать наркотики, и это большой бизнес. Кто-то приносит, кто-то сбывает, кто-то делает так, чтобы охранники смотрели в другую сторону. Например, одному барыге позволялось чуть ли не в открытую иметь мобильный телефон. На что это похоже?

О Рождестве и праздниках:

В канун Рождества нам дали своеобразно пожаренный антрекот, безалкогольное шампанское и печенье «Польворон». Перед Новым годом был виноград в восемь часов вечера, потому что в полночь каждый должен был находиться в своей камере. Хуже всего, что я был неспособен отпраздновать важные семейные даты: 18-летие моей дочери и 25-летнюю годовщину свадьбы. Я никогда не смогу отметить эти дни, потому что они прошли.

О посещениях тюрьмы:

Странное чувство я испытывал, когда после освобождения заходил в тюрьму, чтобы увидеть нескольких товарищей, все еще находящихся внутри. Кто они? Просто люди, с которыми я сблизился там. У них нет семьи, чтобы навещать их. Я пошел, чтобы отнести им кроссовки, потому что знал, что они нуждаются в обуви. Мне нравится с ними разговаривать, тюрьма — плохое место, но там встречаются интересные люди.

О слезах:

Я плакал в тюрьме, хотя до этого не плакал много лет. Из-за беспомощности, из-за печали, из-за депрессии, которая накатывала на меня. Да, я прошел через это. Меня это злило, моя гордость говорила: «Не может быть, чтобы ты плакал!» Но я злился еще больше и плакал от гнева. Не помню, сколько раз такое было, но точно больше пяти.

О руке Мадрида и Переса:

Я бы не стал утверждать, что подписание Неймара «Барселоной», а не «Реалом» повлияло на мое дело, но в этом направлении я тоже думал… Очевидно, кто-то дернул за ниточки, чья-то черная рука. В тюрьме я прошел 6500 километров — по 10 километров в день по периметру двора 40 на 20 метров. Это очень много времени для размышлений. Я проматывал свои последние годы, думал, кому мог перейти дорогу, задавал себе этот вопрос изо дня в день. Нет, я не думаю, что Флорентино и «Мадрид» могут быть как-то замешаны. Перес звонил мне, когда я оказался в тюрьме, пусть и не напрямую, а через общего друга, потому что я сменил номер…

О Неймаре:

И да, я бы подписал Неймара снова, если бы был президентом «Барселоны». Он второй лучший игрок в мире после Месси и прекрасно вписывается в философию нашего клуба. Хотя с опытом я понимаю, что для него нужно составлять два контракта: один спортивный, а второй — дисциплинарный.

О самом страшном:

Мне горько, что у меня украли два бесценных года жизни. Прогулки, встречи, прекрасные ужины с семьей. Как оценить два года жизни человека? Представьте себе, вы умираете, и доктор говорит: «Я могу дать вам еще два года жизни, но взамен вы отдадите мне все, что у вас есть». Вы согласитесь, ведь два года бесценны. У меня эти два года украли.

О национальных чувствах:

Я на 100% независимый каталонец в сердце, но моя голова говорит, что выход Каталонии из состава Испании прямо сейчас не лучшее решение.

О трансфере Лаутаро в «Барсу»:

На месте нынешнего руководства «Барселоны» я бы точно не стал подписывать Лаутаро Мартинеса за 111 миллионов евро, а до последнего искал бы вариант с обменом на игроков других позиций. Это очень сложно, но нужно попробовать.

О своем будущем: