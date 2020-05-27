Внезапный Понграчич. Пришёл, увидел и забил. Дважды

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27 мая 2020, 23:22

«Соккер.ру» представляет защитника «Вольфсбурга», ставшего героем встречи в Леверкузене.

Кто бы мог подумать, что набравший ветер в паруса «Байер» вдруг будет «съеден» невнятными в нынешнем сезоне «волками». Первый тайм прошёл скучно и должен был закончиться нулевой ничьей. Но незадолго до перерыва гости заработали штрафной.

Максимилиан Арнольд выполнил штрафной, а выпрыгнувший выше всех защитник «Вольфсбурга» Марин Понграчич в высоком прыжке отправил мяч в сетку. Всё тот же Понграчич после навеса Арнольда со штрафного забил четвёртый мяч, чем подвёл черту под разгромом «аптекарей». Гол леверкузенца Юлиана Баумгартлингера уже ничего не решал.

Сделавший дубль Марин Понграчич наутро проснулся знаменитым. Защитник, проводивший всего пятый матч в Бундеслиге, сделал дубль. Да в непростой игре. Хотя нельзя сказать, что Марин такой уж мистер Икс. Двукратный чемпион Австрии и обладатель Кубка соседней с Германией страны. Этих титулов Понграчич добился с «Ред Буллом», где отыграл два с половиной года. Правда, в составе «красных быков» он мячей не забивал. Голы в ворота «Байера» стали для Марина первым и вторым в карьере. Ни за клубы, ни за молодёжную сборную Хорватии до 26 мая забивать не доводилось.

У героя дня югославские имя и фамилия. Да, по национальности Марин хорват. Но родился и вырос в Мюнхене, в семье переселенцев. Такой баварский вариант братьев Ковачей. Футбольное образование Понграчич получил в «Баварии». Точнее получал. Когда Марину исполнилось шестнадцать. самый титулованный клуб страны, точнее преподаватели его академии сочли не то чтоб бесперспективным. Не вполне одарённым, так будет правильнее. Поэтому Понграчич отправился доучиваться в «Инголштадт».

Там он овладел сразу несколькими футбольными профессиями. Начинал правым защитником. Но к шестнадцати годам вытянулся до метр девяносто, поэтому был переведен в центр в обороны. Рабочая нога у футболиста правая, но он неплохо чувствовал себя и в роли левого центрального защитника. Да в роли опорного полузащитника он смотрелся прилично.

Однако поиграть в «Ингольштадте» не довелось. Понграчич вернулся в Мюнхен. Но не в «Баварию», а в «Мюнхен 1860». Который в последнее время крутится далеко от элиты, да и проблемы с деньгами дают о себе знать. Но 25 тысяч евро на молодого футболиста нашлось. Сначала Марин играл за молодёжный состав «львов», но в концовке чемпионата получил практику и в основном составе. Видимо, проявил себя хорошо, раз летом за ним приехали из сильнейшего клуба Австрии. В Мюнхене были рады четверти миллиона евро, поступившей на счёт из Зальцбурга.

Зальцбургский период оказался не таким уж светлым. Только приехал, заиграл, как надорвал приводящую мышцу бедра. Только выздоровел, как появились боли в колене. Ещё месяц на больничном. Только к марту Марин избавился от своих болячек и вернулся в строй. Хорошо провёл концовку сезона, чем помог «красным быкам» выиграть турнир в австрийской Бундеслиге.

Второй сезон в «Зальцбурге» Понграчич начал игроком основы. Поступило предложение из молодёжной сборной Хорватии. А чего бы не сыграть за историческую родину? Тем более что перспектива когда-нибудь угодить в Манншафт выглядела фантастикой. Всё шло хорошо. Но в феврале приключилась новая мышечная травма. Уже не надрыв, а разрыв. Свой вклад в очередное чемпионство «Ред Булл» немецкий хорват внёс и к победе в Кубке оказался причастен. Даром что в финале «красным быкам» пришлось обойтись без него.

Вот такая складывалась биография. Вроде бы парень толковый и здоровый, хорошо знающий работу защитника. Но при этом подверженный травмам. Два года в Зальцбурге, а лечился примерно столько же, сколько и играл. С репутацией хрустального бойца Понграчич начал третий предусмотренный контрактом сезон.

Только начался чемпионат, как новая беда. Подколенное сухожилие потянул. Два с половиной месяца лечения. Потом ротавирус подхватил. Не футболист, а какой-то магнит, притягивающий разные недуги. В осенних матчах Лиги чемпионов Понграчич появился лишь раз — вышел на замену в игре с «Наполи». Только к декабрю Марин набрал форму. Однако всего беды не помешали «красным быкам» выгодно продать 22-летнего футболиста. В «Вольфсбурге» не стали разглядывать медицинскую карточку и выложили по одним сведениям семь, а по другим десять миллионов евро. Что стало весьма выгодной сделкой для чемпионов Австрии. Вообще, «право первой брачной ночи» принадлежало немецким собратьям «Зальцбурга» — «РБ Лейпциг». Но на этот раз предложение «волков» оказалось уж больно заманчивым.

До вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Понграчич успел сыграть за «Вольфсбург» две неполных встречи — с «Падерборном» и «Фортуной». Во второй встрече он заработал прямую красную карточку, за что был наказан — дисквалифицирован на три матча. Но после возобновления турнира в Бундеслиге Марин прочно занял место в стартовом составе «волков». А в минувший вторник он и вовсе стал одним из героев тура.

Главное для Марина сейчас — закрепиться в составе «волков» и избежать травм. Хотя, кажется, он исчерпал лимит отпущенных на карьеру повреждений. А там можно и о большем подумать. В первую сборную Хорватии Марин Понграчич пока не привлекался. Пока неизвестно, когда национальные команды соберутся вновь. Но если Марин продолжит играть так же, то вполне может рассчитывать на попадание в состав вице-чемпионов мира. В том числе и на чемпионат Европы, раз уж его перенесли на год вперёд. Не закрыт путь и в сборную Германии. Хотя этот вариант развития событий до сих пор видится фантастическим. А вот «Бавария» может и вспомнить про своего воспитанника.