Серхио Агуэро: безумная победа с «Сити», подлец Бартон и счастливые гены

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вчера, 22:00

«Соккер.ру» знакомится поближе с бывшим зятем Диего Марадоны и кумом Лионеля Месси. Говори, Кун Агуэро!

О безумной победе в АПЛ -2011/12:

Это была сумасшедшая история, ведь все мы прекрасно знали, что нужно для завоевания титула. Я чувствовал, что умру или сам убью себя, если мы упустим этот шанс. Ладно, может быть, я чересчур драматизирую сейчас, но нам действительно тогда всем казалось, что в случае неудачи весь мир вокруг нас почернеет. Это-то и сыграло с нами злую шутку в матче с КПР : по ходу матча наш запал иссяк, мы «перегорели». Не знаю, откуда взялись силы и страсть на концовку, наверное, это и было второе дыхание, хотя я бы сказал, что это было божественное дыхание.

О силе «Манчестер Сити»:

«Мы будем сражаться до конца», — это не только один из девизов фанатов «Сити», мы действительно являемся клубом, который никогда не сдается даже в самых тяжелых обстоятельствах, даже когда его нещадно бьют, даже когда сдаться проще, чем бороться, а здравый смысл перестает быть помощником и можно уповать лишь на веру. В 2012-м мы создали легенду и укрепили репутацию клуба, который сражается до конца.

Об ударе Джои Бартона:

В том матче против КПР со мной случилось самое чудесное чудо за всю футбольную карьеру, но за полчаса до этого мне пришлось стерпеть самую большую несправедливость. Уже удаленный с поля Бартон нанес мне жестокий удар в бок исподтишка, это свалило меня на газон. Сейчас я думаю, что даже хорошо, что это было так больно, и я некоторое время не мог двигаться, иначе ответил бы ему и тоже отправился в раздевалку. Понятия не имею, почему Бартон так поступил. Может быть, он думал, что я ругаюсь на него по-испански. До сих пор мне бы хотелось узнать ответ.

О счастливых генах:

Друзья моего отца Лео не раз мне рассказывали, каким удивительным игроком он был в детстве. Они даже говорят, что он был лучше меня. Очевидно, мне достался по наследству футбольный дар, не так ли? Но я сумел развить его, мне удалось сделать то, что мой отец никогда не делал.

О своей юношеской наивности:

Однажды, когда я играл за «Индепендьенте», в перерыве попросил рефери не давать мне желтую карточку, потому что в таком случае я не смогу принять участие в последней домашней игре сезона. Он покивал, похлопал меня по плечу и сказал, что постарается выполнить мою просьбу, если я буду на поле паинькой и не стану никого оскорблять. И что вы думаете? После первого же стыка с моим участием он прибежал с желтой карточкой. Тогда я просто сошел с ума. Я даже начал плакать, не ожидал такого подвоха.

О точности ударов:

Я натренировал этот навык в детстве, когда играл с ребятами постарше. Стоит зазеваться, как они выдирали у меня мяч вместе с ногами. Пришлось научиться действовать живее, играть в футбол в одно касание, мгновенно принимать решения, бить по воротам, видя цель хотя бы краем глаза.

О родителях:

У меня лучшая в мире мама, которая знает меня лучше всех. Ей достаточно взглянуть на меня, чтобы знать, что со мной происходит, счастлив я, или меня что-то гложет. Я знаю о жертвах, который она принесла ради меня, моей карьеры и моей семье. Никогда не забуду этого, буду вечной ей благодарен.

Адриана Агуэро, мама Серхио:

Когда у него появилась возможность перейти в «Атлетико», он спросил у нас, своей семьи, что мы об этом думаем. Конечно же, мы поддержали его, но Серхио хотел, чтобы мы поехали в Испанию все вместе. Нам пришлось объяснять ему, что это невозможно. Мы не могли вывезти всю свою жизнь из Аргентины. У нашей семьи были разные времена. Я знаю, что значит бродить по грязи босиком, спать без крыши над головой и тяжким трудом зарабатывать достаточно денег для того, чтобы прокормить своих детей. Для нас с Лео это была постоянная борьба, но мы справились. Вот почему мы так гордимся собой и Серхио.

Лионель Месси, крестный отец сына Агуэро от первого брака:

Мы с Серхио были самыми молодыми в сборной Аргентины U20. Куну было всего 17, а я собирался отпраздновать свой 18-й день рождения. Что я могу сказать о Серхио тех времен? Другом, способным внимательно выслушать, а потом высказать в нескольких словах абсолютно мудрое решение или просто подставить плечо, выразить поддержку. Когда мне было грустно, Кун не раз помогал мне разобраться в себе или просто беззаботно рассмеяться проблемам назло. Он — настоящий.

5 фактов о Серхио Агуэро

1. Прозвище «Кун» Агуэро получил в детстве из-за сходства с героем японского аниме про озорного мальчишку из Каменного века. Персонажа, в честь которого получил кличку Агуэро, вообще-то звали Кум-Кум.

2. Полное имя аргентинского форварда — Серхио Леонель Агуэро. Фамилия досталась будущей звезде футбола от матери, так как оба родителя были несовершеннолетними и не состояли в браке. Предполагалось, что позже малыш получит фамилию отца — Дель Кастильо, однако важные документы пришли в негодность во время наводнения, восстановление стоило денег, которых в тот момент не было, и Серхио остался при фамилии Агуэро.

3. Кроме того, вторым именем Серхио родители хотели записать «Лионель», однако в их регионе это имя не значилось в реестре допустимых имен, зато там был «Леонель». Пришлось согласиться. Серхио рос в Кильмесе, провинция Буэнос-Айрес, а вот в Росарио такого глупого закона не было, так что Селия и Хорхе никто не помешал назвать сына Лионелем. А вот если бы все задуманное Адрианой и Лео исполнилось, их сына сейчас звали бы Серхио Лионель Дель Кастильо.

4. Отец Серхио действительно подавал большие футбольные надежды в юности, но профессионалом не стал, профессия Лео — пекарь. Однако до седых висков он принимал участие в городских турнирах выходного дня и имел славу ловкого бомбардира.

5. Агуэро дебютировал в профессиональном футболе в июле 2003 года и сыграл первый матч за «Индепендьенте», когда ему было всего лишь 15 лет и 13 дней. Серхио стал самым молодым дебютантом высшей лиги Аргентины, побив рекорд человека, который впоследствии станет его тестем. Диего Марадона. Слышали о таком?