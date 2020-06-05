Мошенничество в особо крупном. Как Гильерме всем урок преподал

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вчера, 10:04

«Соккер.ру» призывает в непростое время быть бдительными, ведь обманывают не только миллионеров.

Аферисты активизируются, когда появляется много отчаявшихся людей, то есть в кризис. Именно сейчас особенно полезным становится горький опыт Кержакова, Гильерме, или целого ряда легенд российского футбола, которые наоборот встали на сторону людей, к которым есть вопросы у прокуратуры.

Любому человеку кажется, что обмануть можно кого угодно, но не его лично. И это заблуждение. Все зависит от обстоятельств, мастерства аферистов, внушаемости. Разработать схему финансового обмана можно абсолютно для каждого, просто не каждый «клиент» одинаково ценен для аферистов финансово, чтобы стараться.

Если вам позвонят якобы из банка и попросят указать данные карточки – конечно же, пошлете. Но если позвонят очень пожилому человеку – все может сложиться иначе. А если говорим о футболистах, то они не хитрее стариков, не приучены к жизни. Им даже рацион расписывают, и золотые ложечки гарантируют.

Боюсь представлять, сколько миллионов евро спустили российские футболисты из ваших налогов, вкладывая в «бизнес», который создавали, только чтобы обмануть игрока. Если спортсмены спустили миллионы в казино – лудоманов полно, то разве есть сомнения, что финансовых пирамид и прочих схем тоже хватало?

По мелочи аферисты обманули десятки футболистов, ведь каждый норовит представить себя великим предпринимателем. Начиная с ресторанов – в большинстве случаев не выстреливают, заканчивая различными стройками — примеров того, как игроков «кидали», найдется десятки.

Многие слышали историю Кержакова. На отдыхе встретил регионального депутата, тот через Ивана Саенко представил его некоему «предпринимателю». В результате Александр добровольно передал сотни миллионов рублей, которые ему обещали вложить в нефтеперерабатывающий завод.

Александра обманули, хотя сумма серии траншей впечатляет – 300 млн рублей. По курсу года, в котором Кержакова обманули, речь шла о почти 9 миллионах евро. Девять миллионов евро! Конечно, через много лет суд постановил, что Александра ввели в заблуждение, и обязал вернуть ему 222 миллионов – часть денег.

Но Кержаков вряд ли что-то получил. В день оглашения вердикта люди из окружения человека, который выудил у форварда миллионы, причем по документам это был «беспроцентный кредит», не инвестиции, заявили журналистам, что у бизнесмена нет ничего. Он банкрот, деньги уплыли в неизвестном направлении.

Думаете, «предпринимателя» надолго посадили? Нет, конечно. 3.5 года посидел, затем вышел и устроился работать урологом, а зарплата врача в России точно не позволяет вернуть миллионы. И чему Кержаков научился? Ничему, ведь недавно его вместе с целым рядом легенд российского футбола одели в толстовки с названием некой фирмы.

Эту фирму российские прокуроры заподозрили в незаконной деятельности – создании финансовой пирамиды. Название не будем пиарить, историю эту вы, наверное, слышали. Но в 2020-м году у футболистов появились адвокаты. Поэтому Аршавин, Мостовой, Нигматуллин, Быстров, Тихонов и сам Кержаков включили одну шарманку – ничего не рекламировали.

Шли по дороге, на голову упала волшебная толстовка с надписью, сама налетела на тело, рядом появился профессиональный фотограф – вот так и вышли серии фотографий? По версии игроков, у них нет финансовых отношений с создателем компании, хотя сам «фонд» заявил, что Кержаков вложил в них деньги. Как думаете, может известный человек бесплатно носить чужой мерч?

Игроки послушали юристов, боятся, чтобы их не связали с компанией, которая может пойти под суд, ведь ее уже активно проверяют – обещала от 200 до 400 % прибыльности. Нельзя исключать, что не только Кержаков, но и Аршавин с другими сами вложились. В таком случае будут отрицать участие еще яростнее, ведь Кержаков был не рад, что о его финансовой неграмотности узнала вся страна.

Тот же Гильерме на пару с еще одним гением финансов – Никитой Михалковым, отдал много денег человеку, которого объявили в международный розыск и судят по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Причем условия были заведомо сказочными – Маринато и другим знаменитостям обещали 12 % годовых в иностранной валюте.

Вы точно знаете, что в таком случае сделал бы взрослый мужчина, которому не платит государство, как футболистам или режиссерам. Зашел на сайты крупных банков РФ и посмотрел ставки валютных депозитов – там 1.5 % годовых за счастье. Гильерме мог за 30 секунд обезопасить свои миллионы, но не сделал этого.

А какие наценки дают риелторы, когда видят, что квартиру или дом покупает футболист? Какие счета выставляют игрокам РПЛ банальные дизайнеры интерьеров? Лучше вам не знать, там десятки миллионов рублей за то, что по договору субподряда делают ребята из провинции. Тут уже речь не об аферах, а том, как пользуются все вокруг оторванностью футболистов от реальности.

Представьте, сколько денег отдали игроки в последние месяцы на различные средства «защиты от коронавируса»! Куча российских богачей носят сейчас фейковые «бейджи от вируса» за 40-100 долларов, успешность ведь не признак ума. А у футболистов кроссовки по цене автомобиля – их удобно обувать. Недавно тот же Кержаков пошутил в ответ на комментарий подписчика: «Неудобно, деньги застревают в шерстяных носках, когда по дому хожу».

Какой смешной гэг от парня, что добровольно отдал 300 миллионов рублей. Впрочем, Кержаков был жертвой в том случае. И некрасиво поступил в новом деле вместе с Аршавиным и компанией. А вот когда Уткин заявляет, что в финансовые пирамиды вкладываются только люди, у которых деньги жмут карман, поэтому не жаль, то ошибается. Есть разные уровни аферы, но абсолютно на каждом используют проверенные временем психологические методы.

Конечно, «трейдеры» никогда не предложат недоверчивому на вид человеку вложиться в явную пирамиду, «бинарные опционы» и прочие закрытые системы, где отдельные участники могут получить деньги только тех, кто их рядом потерял. Разумеется, Уткин свои деньги аферистам не отдаст. Но футболисты, подавляющее большинство из которых получают бюджетные миллионы – отдавали. Кто виноват? Сами игроки, конечно же.

Но также всегда удивляет наплевательское отношение клубов к тем, кого приручили. Достаточно одной лекции целой команде от знающего человека, чтобы даже самый тупой футболист знал, куда точно нельзя вкладывать деньги. Но нет, из года в год находятся гении, которые верят в 12 % дохода в валюте или в 100 % за год в рублях. Или подписывают бумаги на добровольную передачу около 9 миллионов евро в руки незнакомому человеку, который навешал лапши на уши.

А сколько таких историй мы не знаем? Если футболиста РПЛ обувают на 10 миллионов рублей, то он не идет в суд, ведь стыдно признать, что тебя посчитали «лохом» и обули на месячную зарплату. А знаете, что самое мерзкое? Сколько ни рассказывай о пирамидах и аферах – их глобально меньше не станет. Но даже если одного человека получится предупредить – оно того стоит.

Ведь в стране, где покойный Мавроди создал МММ, правоохранители редко оперативно убивают даже огромные финансовые аферы – ссылаются на то, что якобы нет пострадавших, а различные рекламы пирамид вы точно видели. С футболистами работают люди, что привыкли обманывать по-крупному, а столько еще есть мелких схем? Например, в России в начале года открывали «ювелирные магазины», которые обещают кэшбек до 450 % годовых после покупки драгоценностей или неких бумажек-сертификатов.

И вы не поверите – наивные люди несут им деньги. Почему? Потому что кризис – с чего и начинали разговор. Люди загнаны нищетой, верят в успех в лотерее. Жаль, конечно, что у дочерей Гильерме настолько доверчивый папа – лишились части наследства, но Маринато давно стал мультимиллионером, не потеряет недвижимость, автомобили и средства к существованию, вложившись в пирамиду.

Зато пусть его горький пример пусть будет наукой всем и каждому. Не бывает дохода в закрытой финансовой системе, не бывает космических годовых, не бывает кэшбека в сто и выше процентов. Даже если абсолютно всех, кто читает эти строки, никогда в жизни не обманывали, в кризис надо следить за родными и знакомыми. Важно останавливать тех, кого легче обмануть.

В эти истории сложно поверить, но они реальные. Как можно отдать почти 9 миллионов евро мужчине с улицы? Все-таки удивительно, что клубы вручают незрелым эмоционально игрокам десятки миллионов евро десятилетиями – счет давно пошел на миллиарды, но не догадались нанять финансовых консультантов. Это тоже форма безответственности, ведь надо уважать свои деньги, пусть и отданные другим, не говоря о средствах государства.

Если футболист понятия не имеет, как тратить большие деньги – приставьте консультантов, это дешевле, чем судебные разбирательства. Если бы у «Зенита» был такой юрист, то Кержаков сразу отправил бы в клуб контракт на 300 млн рублей, специалист и глава службы безопасности клуба поржали бы над неграмотностью игрока, зато Александр бы остался при своих деньгах.

А так футболист клуба нефтегазовой компании попал на почти 9 миллионов евро, вложив деньги в нефтяное предприятие. Гильерме работает на государственную махину с триллионным оборотом и армией адвокатов, но не нашлось в клубе «Локомотив» юриста, хотя абсолютно любой специалист в финансах отличит аферу такого формата от рыночной сделки. Вроде бы взрослые мужчины, а такие дети.

Впрочем, хуже всех здесь точно не жертвы, а Аршавин, Мостовой, Тихонов, Нигматуллин и Кержаков – нельзя ставить свое имя рядом с компанией, природу которой башка футболиста не понимает или же понимает – и это еще хуже. Обмануть можно всех, разница лишь в методах – начиная от псевдорелигиозных сект, которые выманивают деньги и имущество, и заканчивая самыми простыми уличными аферами.

И Уткин неправ – в финансовые пирамиды также попадают хорошие люди со скромным доходом, просто так у них складываются обстоятельства, так работает их психика, но отнимают у них не миллионы евро, как у футболистов, а меньше. Будьте бдительны, не верьте в сказки, финансовая система работает по вековым правилам. Каждый фантазировал, как выиграл в лотерею, но в лотерее миллионы проигравших и один победитель – ее создатели.

А в финансовой пирамиде выигрывают только соучастники преступления. Даже законные инвестиции невероятно рискованные, ими должны заниматься финансово грамотные люди с опытом. А когда обещают золотые горы – посылайте в Караганду, не отдавайте кровно нажитые, как это сделали Кержаков, Гильерме и десятки, если не сотни футболистов РПЛ , чьи истории просто не сплыли. Александр ведь открыто заявлял, что и другие футболисты выбросили миллионы рублей в ту же трубу, что и он, но просили его не называть фамилии.