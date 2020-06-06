«Армейская» жизнь Акинфеева. Зарплата в 200 рублей и потеря сознания после тренировок

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06 июня 2020, 09:40

Продолжаем рассказ об Игоре Акинфееве и его длинной «армейской» жизни.

Верность знаменитого игрока в течение всей карьеры одному и тому же клубу, особенно по нынешним временам, — событие редчайшее. Игорь Акинфеев всегда защищал ворота только ЦСКА . Ну и еще, разумеется, сборной России. Но даже среди самых известных патриотов своих команд Игорь уникален. В ЦСКА он был принят малышом. Здесь в 12 лет получил свою первую зарплату, благодаря тогдашнему главному тренеру армейцев Павлу Садырину. Тот стал свидетелем тренировки армейских мальчишек и распорядился выдавать Акинфееву не то 200, не то 400 рублей. «...Совершенно неожиданное счастье. Денег-то постоянно не хватало, копейки считали — и за метро платить, и за троллейбус, и за все остальное. ...Проще говоря, в доме появился лишний кусок хлеба к общему столу». А уже в 2002-м подписал первый настоящий профессиональный контракт. Примерно в 10–11 лет, говорит Акинфеев, он четко осознал, что попал в свою любимую команду, которая ему очень дорога. «Это была судьба, по–другому и не скажешь».

«Мне много в чем везло», — считает он. Прежде всего с тренерами, которым он благодарен на всю жизнь и не забудет их никогда. Одна история с Садыриным, который за несколько минут сумел оценить характер и перспективы парнишки и реально помог ему в трудный период, чего стоит! Правда, профессионально поработать с ним Игорь не успел. А вот два первых детских тренера буквально вылепили из старательного и способного мальчугана готового к взрослому футболу игрока. Дезидерий Федорович Ковач «дал мне шанс тренироваться с пацанами, которые были на два года старше, да и вообще был самым первым, кто в меня поверил». Павел Григорьевич Коваль отговорил Игоря бросить футбол, когда заменивший Ковача (по болезни) новый тренер посадил Акинфеева в глубокий запас. «Павел Григорьевич всегда доверял мне на сто процентов: при нем все годы в армейской ДЮСШ я провел в основе. С Ковалем мы выиграли в России все, что только можно... Этот специалист вел меня до самого выпуска, после чего я попал в дубль, а затем – в основу. ...С тех пор прошло уже немало лет, но связь с Павлом Григорьевичем не прервалась и поныне. ...По сей день я испытываю к своему тренеру огромную благодарность за все, что он для меня сделал».

Ну а раскрыли перед Акинфеевым ворота в большой футбол, в прямом и переносном смысле, еще два наставника. «Если меня попросят назвать имя человека, сыгравшего решающую роль в моей футбольной карьере, я без всякого промедления отвечу: Валерий Георгиевич Газзаев. Именно благодаря Газзаеву я начал тренироваться с основной командой ПФК ЦСКА , получил шанс закрепиться в составе лучшей команды страны. ...В моем случае его риск и вовсе мог показаться безумием, ведь он доверил необстрелянному семнадцатилетнему юнцу пост № 1! Понятно, насколько велико было мое желание доказать всем, что тренер не ошибся. В какой–то степени, я делаю это и по сей день». А чисто вратарскому искусству обучал новичка клуба (или, правильнее, — совершенствовал его навыки) замечательный в прошлом голкипер Вячеслав Викторович Чанов. «Не смогу... передать словами, что он для меня в этом плане сделал. Чанов — это человек, который любого вратаря до профессионала поднимет».

Первые тренировки в знаменитом клубе стали нелегким рубежом для ковки характера нового лидера команды. Но совершенно запредельные для тогдашнего Игоря нагрузки встретили в его лице личность, готовую лечь костьми за право встать в ворота ЦСКА . Эти тренировочные испытания прочно запечатлелись в памяти Акинфеева: «Я, совсем еще юный футболист, в полуобморочном состоянии сижу на холодном полу ванной комнаты и не понимаю, где нахожусь. Сил хватает только на то, чтобы в очередной, наверное, двадцатый, раз склониться над унитазом». Вряд ли он предвидел, что в эту минуту начался отсчет лет его блестящей карьеры в красно-синей форме. Самый счастливый в этой карьере, наверное, 2005-й — год «команды молодости нашей». ЦСКА становится первым в истории российским клубом, который выигрывает Кубок УЕФА . Игорь, уже признанный основной вратарь армейцев, впервые выходит на поле в звании капитана команды, заменив в этой роли приболевшего Сергея Игнашевича. В этом же году он окончательно завоевывает право считаться главным стражем ворот сборной России.

Слухи о том, что лучший голкипер страны вот-вот перейдет в какой-нибудь известный зарубежный клуб, отныне сопровождают начало и конец каждого сезона. Но о том, насколько они соответствовали правде, до сих пор известно мало. «Конкретного варианта с трансфером у меня никогда не возникало», — говорит сам Игорь. Но серьезные клубы предлагают такие варианты только, когда знают, что есть хотя бы минимальный шанс на его принятие. Скорее всего, футбольная разведка докладывала четко: «Шансов нет». «Если бы во главу угла я ставил деньги, давно бы мог найти команду, а возможно, и не одну, где платили бы больше», — вырвалось как-то у Акинфеева. «Когда мне говорят, что я слишком засиделся в одном клубе, побоялся изменить жизнь, я даже не считаю нужным кого-то переубеждать. Мне проще согласиться: да, засиделся, побоялся – пусть они будут правы, а я не прав. Потому что объяснять людям по 150 раз, как это все происходит… Наверное, это любовь. Если бы эта любовь была не взаимной, меня бы в ЦСКА не было».