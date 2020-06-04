Рекорд, который не смог побить Акинфеев. Лучшие вратари ЦСКА 60-х

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04 июня 2020, 11:14

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях ЦСКА . На очереди Йонас Баужа и Лев Кудасов.

Расставшись с Борисом Разинским, Константин Бесков приступил к поискам нового голкипера. Ни Василий Иванов, ни Владимир Востроилов надежд Константина Ивановича не оправдали, хотя были мастерами своего дела. Бесков нашёл вратаря, который отвечал его требованиям, в 1962 году. Из вильнюсского «Спартака» приехал Йонас Баужа. За спиной у двадцатилетнего голкипера было три сезона в классе А, два из которых он провёл в качестве основного стража ворот сильнейшей команды Литвы. Ещё один сезон совсем юный Йонас отыграл в классе В и помог спартаковцам подняться в элиту.

Рослый, пластичный, с хорошей реакцией Баужа освоился в армейских воротах. С ним стало намного спокойнее. Конечно, и он был небезгрешен. Например, мог выйти слишком далеко из ворот и получить мяч «за шиворот». Но после неразберихи с вратарями в 1961 году появление вратаря молодёжной сборной СССР воспринималось как решение весьма болезненной для ЦСКА проблемы. В восемнадцати матчах сезона-62 Баужа сохранял свои ворота в неприкосновенности. Этот результат остаётся клубным рекордом, который не покорился пока никому. Даже Игорю Акинфееву. Вообще же Йонас Винцович сыграл на ноль ровно сто матчей, большая часть из них пришлась на армейский период его карьеры.

Несмотря на блестящую игру Баужи, армейцы в шестьдесят втором году не попали в призёры, что повлекло за собой отставку Бескова. Но будучи тренером сборной СССР Константин Иванович не забывал о молодом вратаре. Несколько раз Баужа привлекался на сборы главной команды страны, в 1964 году входил в расширенную часть заявки советской сборной на финальную часть чемпионата Европы. В окончательную заявку вошли Лев Яшин и Рамаз Урушадзе.

В молодёжной сборной Баужа играл регулярно, а выйти на новый уровень – закрепиться в первой сборной страны, у него не получилось. Возможно, это обстоятельство и повлияло в дальнейшем на игру Йонаса Винцовича. В 1964 и 1965 годах он выигрывал бронзовые медали первенства страны. Но если в шестьдесят четвёртом Баужа был основным стражем ворот армейцев, то через год он сыграл меньше встреч, чем приглашённый из Саратова Лев Кудасов. Игра Баужи с возрастом не становилась лучше, напротив, он стал чаще допускать ошибки. Так бывает у молодых – рано расцветают, быстро увядают. И если с Кудасовым Баужа боролся примерно на равных, то конкуренцию приглашенному из ташкентского «Пахтакора» Юрию Пшеничникову он проиграл. А там и молодой Леонид Шмуц появился. Отыграв за ЦСКА семь сезонов, Йонас Винцович перешёл в «Динамо», где надеялся заменить Льва Яшина, возраст которого приближался к сорока годам. Но Лев Иванович не собирался уходить, и просидев два сезона за его спиной, Баужа перебрался в «Спартак». И там ему не удалось возродить угасавшую карьеру. Последней командой в биографии Йонаса Баужи стал одесский «Черноморец», где один из самых ярких вратарей 60-х завершил карьеру в 31 год.

Баужа не стал возвращаться в Литву, а остался в Москве, где и прожил вплоть до своей кончины, последовавшей на шестидесятом году. Те, кому довелось лично знать Йонаса Винцовича, говорят, что это был исключительно порядочный и достойный человек.

Прежде чем перейти к повествованию о Льве Кудасове, немного о дублерах Баужи. Уже знакомый нам Станислав Кананин провел в 1962 году семь встреч и покинул ЦСКА . Не смог пробиться из дубля в основной состав воспитанник армейцев Игорь Китайгородский. В 1963 году вратарскую бригаду усилили сразу два искушенных вратаря — Анатолий Глухотко из чемпионского состава «Торпедо» и Игорь Фролов из «Спартака». Глухотко довольно удачно подменял в воротах травмированного Баужу, но по окончании сезона был отправлен на новое место службы – в Ростов-на-Дону. Игорю Фролову довелось сыграть в одном матче чемпионата-63 и в восьми бронзового сезона-64, но каждый раз он выходил на замену, когда результат был сделан. После прихода Кудасова Фролов уехал в минское «Динамо». Одновременно с Кудасовым в команде появился Николай Паличев, но его пребывание в клубе было недолгим.

Воспитанник калининградского футбола Александр Исайчев приглянулся московским армейцам, когда защищал ворота дубля одесского СКА . Одесситы вылетели из класса А, и ЦСКА перевел к себе способного голкипера. Но сыграть в главной армейской команде Исайчеву не довелось, и он вернулся в Одессу. Вторая попытка покорить Москву оказалась чуть более удачной, — в 1970 году он сыграл один раз за «Торпедо».

Льва Кудасова можно отнести к легендам как саратовского футбола, где Лев Фёдорович начинал свою карьеру, так и ростовского. Именно там звезда Кудасова сияла ярче всего, и именно в ростовском СКА она закатилась. В ЦСКА Лев Фёдорович провёл всего три сезона, но успел выиграть бронзовые медали в 1965 году, а также сыграть в финале Кубка СССР в 1967-м.

Льва Кудасова призвали в армию осенью 1964 года. Голкипер саратовского «Сокола» отправился служить в новосибирский СКА . Но уже через несколько месяцев 21-летний спортсмен тренировался в главном армейском коллективе.

Кудасов был хорош. Лёгкий, гибкий, подвижный и с превосходной реакцией. Он очень быстро вставал после падений и успевал овладевать мячом раньше, чем приготовившийся к добиванию форвард. Особенно здорово играл Лев на линии ворот, вытаскивая мячи, летевшие в девятки. Поэтому после непродолжительного просмотра тренерский штаб решил «берём». А в футбольных кулуарах уже отпустили Кудасову аванс, называя того «Львом Вторым». Кто Лев Первый, думаю, уточнять не стоит.

Валентин Николаев, работавший в то время с армейцами, решил прибегнуть к ротации вратарей. Баужа и Кудасов играли до ошибки. Если судить по количеству матчей, сыгранных в чемпионате-65, Кудасов ошибался реже.

Но второй сезон в ЦСКА у Льва Фёдоровича получился намного хуже. Он стал чаще ошибаться, причём в довольно простых ситуациях. Например, в домашнем матче с ростовским СКА Кудасов пропустил шесть мячей (москвичи проиграли 4:6). Правда, уже в следующей встрече – с «Локомотивом», наделал ошибок Йонас Баужа, Кудасову пришлось отправляться в ворота по ходу встречи. Что не спасло ЦСКА от разгрома 1:5. Во время сезона Лев обрёл уверенность.

В шестьдесят седьмом Кудасов продолжал оставаться основным вратарём армейцев. Игра его оставляла двоякое впечатление. С одной стороны, Лев Федорович был всё так же прыгуч и тащил мячи из девяток, но при этом он стал каким-то нервным, неуравновешенным. Его неуверенность в своих силах передавалась всей команде. Особенно волновался Кудасов в важных матчах. Вот и финал Кубка СССР , в котором соперником ЦСКА было московское «Динамо», армейский вратарь по сути провалил. ЦСКА был бит со счётом 0:3.

В 1968 году ЦСКА пригласил Юрия Пшеничникова, а Кудасов сел на лавочку. Роль резервиста не устраивала 24-летнего голкипера, и Лев Фёдорович уехал в Ростов-на-Дону. В 1969 году СКА дошёл до финала Кубка, но в решающем матче команда Кудасова уступила представителю класса Б — львовским «Карпатам» 1:2. Но эта неудача не помешала Льву оставаться первым номером в Ростове-на-Дону. Там прошли самые яркие его годы, и там же он пропустил гол в ещё одном финале Кубка СССР , который сломал карьеру (может быть, и жизнь) одного из самых интересных советских вратарей. СКА выигрывал у «Спартака» за 22 секунды до завершения финального матча. Но спартаковец Геннадий Логофет пробил в ближний угол, и мяч нашёл щёлочку между штангой и вратарём. Матч завершился вничью, и потребовалась переигровка. Кстати, на противоположном конце поля играл Йонас Баужа.

«Лев отличался уверенностью, классом. И... неустойчивым характером. „Прославился“ Лев печально известным голом в финале Кубка-71, пропущенным СКА за 22 секунды при 1:0 до конца. Мало кто знает, что на две недели от полуфинала до финала Кудасов ухитрился так пропасть, что его никто не мог найти, как ни искали. Тем не менее, в Москву был взят, пусть и не тренировался. Более того, когда старший тренер Йожеф Беца провел анкетный опрос, кого ставить в ворота, все, кроме кудасовского дублера Александра Бойченко, назвали именно Льва. „Почему?“ — спросил я Олега Копаева, тогда второго тренера. „Да он все равно лучший, ему верят“, — ответил тот.

Как в итоге вышло, так вышло, злополучно проигранный финал ушел в историю.

Я, будучи собкором „Советского спорта“, с горя выдал резкую статью под заголовком „Ошибка, которую не прощают“. Кудасова после ее публикации вывели из олимпийской сборной, да, согласитесь, такие строки прочитать о себе в популярнейшем на весь Союз издании не сахар. Но Лев перенёс удар достойно, наши с ним отношения по-прежнему оставались ровными и добрыми», — писал на страницах газеты «Футбольный курьер» известный ростовский журналист Евгений Серов.

В переигровке в воротах «Спартака» появился Анзор Кавазашвили, а его команда одержала победу 1:0. Три раза Кудасов выходил в финал Кубка СССР (один раз с ЦСКА и два — с ростовчанами) и все три раза мимо. На Олимпиаду он не поехал, а потом и вовсе исчез во второй лиге. Послефутбольная жизнь у Льва Фёдоровича не сложилась. Он умер в 1998 году в Саратове, не дожив двух дней до 55-летия.

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