Забить гол в свои ворота и загубить карьеру. Драма вратаря ЦСКА Леонида Шмуца

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вчера, 16:42

«Соккер.ру» продолжает вспоминать вратарей ЦСКА . В следующей главе вас ждут сразу два голкипера сборной СССР .

Сразу оговорюсь. Материал о Юрии Павловиче Пшеничникове пришлось опубликовать еще 21 декабря. Возник печальный повод. Юрий Павлович не дожил до своего восьмидесятилетия. Возможно, 2 июля будет ещё одна статья, посвящённая замечательному вратарю, тренеру и человеку.

Поэтому в этой статье про Юрия Павловича будет немного. Воспитанник узбекистанского футбола Юрий Пшеничников ещё в «Пахтакоре» заработал репутацию одного из лучших вратарей страны. Пшеничников вобрал в себя все лучшие черты советских вратарей. Он сочетал в себе надёжность на линии ворот – умело выбирал позицию, но мог и прыгнуть в угол. Уверенно действовал на выходах, знал, когда ловить мяч, а когда отбивать его кулаком. Играл не только по всей штрафной, но и за её пределами. И при этом Юрий Павлович умело руководил действиями своей обороны.

В 1968 году «Пахтакор» нехотя отпустил Пшеничникова в ЦСКА . Юрий Павлович к тому времени был вратарём сборной страны. Он защищал ворота нашей команды на чемпионате Европы, соперничал с Анзором Кавазашвили за право стать преемником Льва Яшина в главной команде страны.

В ЦСКА же звёздным часом Юрия Пшеничникова стал 1970 год, когда армейцы после длительной (девятнадцатилетней) паузы стали чемпионами страны. Судьба золотых медалей решалась в дополнительных матчах, проходивших на родине вратаря — в Ташкенте. В первой встрече с московским «Динамо» мячей забито не было. Зато во второй игре зрители увидели аж семь голов. ЦСКА выиграл 4:3 и завоевал долгожданные золотые медали.

Уходя в ЦСКА , Юрий Пшеничников пообещал руководителю Советского Узбекистана Шарафу Рашидову, что вернётся, если «Пахтакор» попадёт в беду. Вратарь сдержал слово. Когда ташкентцы выбыли из высшей лиги, он отправился на помощь, передав ворота ЦСКА Леониду Шмуцу и Владимиру Астаповскому. Юрий Павлович не простился с ЦСКА . После перехода на тренерскую работу он работал с голкиперами армейского клуба. Валерий Новиков, Юрий Шишкин, Михаил Ерёмин, Евгений Корнюхин, Андрей Новосадов, Дмитрий Гончаров и Игорь Акинфеев, — всем им довелось работать с Юрием Павловичем.

В 1965 году армейцы присмотрели юного вратаря из спортклуба «Тушино» Бориса Когута. Когут мог вырасти в очень сильного голкипера, если б не травма – перелом руки, заработанная в матче с динамовским дублем. Рука долго срасталась, потом обнаружилось ограничение подвижности. В ЦСКА Борис Иванович так и не заиграл. Выступал за смоленскую «Искру», провёл два сезона в «Локомотиве» — был вторым вратарем, потом играл за «Даугаву», калужский «Локомотив», калининскую «Волгу», «Кузбасс». Но травма давала о себе знать — Борис Иванович завершил выступления в тридцать лет.

Зато Когут стал очень хорошим детским тренером. Наиболее известные его воспитанники – Михаил Русяев и Владимир Маминов. Кроме того, Борис Иванович нередко играл за ветеранские команды, демонстрируя свое мастерство. Очень хороший, добрый, энергичный человек. И рассказчик потрясающий.

Леонид Шмуц мог стать не только преемником Юрия Пшеничникова в ЦСКА , но и наследником Льва Яшина в воротах сборной страны. Но блестящую карьеру Леонида скомкала нелепейшая ошибка. Весной 1971 года в матче ЦСКА – «Арарат» вратарь сборной СССР уронил мяч в свои ворота. Армейцы ту встречу проиграли, а их талантливый голкипер сломался психологически.

Селекционеры ЦСКА нашли Леонида Шмуца в украинском городе Никополе. 19-летний вратарь очень солидно дебютировал в воротах армейцев. Очень скоро выяснилось, что молодому голкиперу очень сложно забить. Шмуц все чаще подменял в воротах Юрия Пшеничникова, одного из вратарей сборной СССР , а вскоре и сам получил вызов в главную команду страны. На чемпионат мира в Мексику Шмуц съездил в качестве запасного, но в начале 1971 года он дебютировал в сборной СССР . Один матч, затем другой — оба на ноль. И тут этот злополучный матч с «Араратом».

Что же произошло в той злополучной встрече? Вот как описывает ситуацию выдающийся спортивный журналист Аркадий Романович Галинский.

Всё началось с того, что один из защитников ЦСКА , Истомин, желая разрядить обстановку перед своими воротами, отпасовал мяч вратарю. И сразу же, как и полагается в таких случаях, Истомин и его товарищи, защитники и полузащитники армейской команды, бросились от ворот вперед – веером, врассыпную, чтобы вратарь мог выбросить мяч кому-либо из них. Словом, все шло, как обычно, по стереотипу. Стереотипно действовал поначалу и вратарь ЦСКА Шмуц. Он уложил мяч на ладонь правой руки и, сделав шаг вперед наподобие неглубокого фехтовального выпада (только левой ногой), стал отводить назад руку с мячом. Приём известный, удобный: во-первых, чем длиннее замах, тем дальше можно выбросить мяч; во-вторых, сам характер движения дает возможность броску получить нужное направление в самый последний момент – в зависимости от расположения игроков. Но Шмуц определил игрока, которому он выбросит мяч, заранее, еще только начиная замах. Как вдруг увидел, что один из форвардов «Арарата» рванулся наперерез предполагаемому броску. А это уже опасно: вместо своего игрока мяч может попасть к чужому, и притом поблизости от армейских ворот. Так перед Шмуцем в считанные мгновения возникла новая задача. Теперь он должен был заново оценить сложившуюся обстановку: кто из своих открыт, кто закрыт? Должен принять новое решение. И вот, желая выиграть с этой целью толику времени, он, словно резко нажав на тормоз, останавливает движение правой руки, мощно уходившей назад с мячом на ладони. Посмотрим теперь на происходящее как бы в замедленной съемке. Левая нога вратаря Шмуца все в той же полусогнутой позиции – впереди. Центр тяжести где-то тут. Корпус наклонен вперед. Правое плечо и рука, отведённые было назад, застыли, не закончив фазы движения. Ладонь – тоже. Но у мяча своя жизнь. И, продолжая приданное ему движение, он перекатывается через указательный палец, минует преграду большого пальца, который тоже не в силах его удержать, и, предательски соскользнув с ладони, направляется за спину вратаря. А там – ворота... Шмуц в отчаянии поворачивается, боком бросается на землю за мячом, падает... Поздно! Гол....″

А теперь послушаем самого Леонида Николаевича. Не так давно он дал большое интервью журналисту украинского портала Football.ua Любомиру Кузьмяку.

Я хотел отдать мяч Владимиру Поликарпову. Он открылся и рядом стоял. А было вот так. Я стоял на углу штрафной площадки, вижу Володю. Размахнулся со всей силы, и рука уже пошла выбрасывать. В этот момент я заметил, что Поликарпова перекрывают. Я мгновенно дёрнулся назад. А мяч-то уже соскочил. Кинулся за ним в ворота, почти выбил на угловой. Судья уже пошёл к центру поля. Внезапно свист, гул трибун. Он возвращается. Я лежу в воротах. Арбитр подбегает к боковому судье и спрашивает — «В чём дело». В ответ слышит — «Гол». Он сначала даже не поверил. Мяч уже пересёк линию ворот. Я был обескуражен. Не то слово».

Пресса бережно отнеслась к этой ошибке армейского вратаря, товарищи поддержали. Владимир Астаповский заявил тренеру Владимиру Николаеву, что не будет играть в следующей игре с «Нефтчи». «Пусть Лёня сыграет». Поддержал присутствовавший в это время за воротами фотокорреспондент, а в прошлом знаменитый вратарь Алексей Хомич. Андрей Петрович Старостин заступился за армейского голкипера. Но самому Леониду Николаевичу легче от этого не было. Былая уверенность куда-то исчезла.

Один из самых непробиваемых вратарей Союза стал все чаще пропускать нелепые мячи. Шмуц из основного вратаря стал вторым, потом третьим. В итоге он оказался не нужен главной армейской команде. В 27 лет Леонид уехал в киевский СКА , где вскоре и закончил выступления. Но успел дойти со СКА до четвертьфинала Кубка СССР в 1977 году. А потом Леонид Николаевич остался в Киеве и тренировал детей.

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