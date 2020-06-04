Экс-нападающий, ставший легендой, и рокер, который ловил мяч одной рукой. Сильнейшие вратари Нидерландов 90-х

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04 июня 2020, 14:04

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о голкиперах последней декады ХХ века. На очереди те, кто играл в командах голландской Эредивизие.

Конечно, вы ждёте рассказ об Эдвине ван дер Саре, выигравшем Лигу чемпионов в составе блестящего «Аякса» Луи ван Гала. Конечно, он будет, никуда не денется. Но помимо Эдвина в Голландии было немало замечательных, пусть даже специфических вратарей. Но начнём с одного очень уважаемого человека, с которым вы уже встречались в главе, посвящённой восьмидесятым.

Ханс ван Бреукелен (1956). ПСВ 1985-94.

Нет, Ханс вовсе не реликт восьмидесятых. В отчётном десятилетии он тоже славно поработал. Выиграл чемпионат и Кубок страны, взял бронзу чемпионата Европы 1992. Находясь в солидном по футбольным меркам возрасте, ван Бреукелен был всё таким же хладнокровным, но надёжным. Дважды признавался лучшим голкипером Эредивизие. Мог бы играть и дольше, но в какой-то момент понял, что пора уходить.

Стэнли Менцо (1963). «Аякс» 1983-1994, ПСВ 1994-95, «Лирс» 1996-97 и 1998-99, «Бордо» 1997.

«Чёрный кот» собирался стать преемником ван Бреукелена в сборной, но не потянул. Реакция, прыгучесть и хватка на одной чаше весов, нестабильность — на второй. И вторая перевесила. Выкрутасы Стэнли надоели Луи ван Галу в «Аяксе», и он предпочёл любимцу болельщиков одного длинного и худого паренька. Потеряв место в основе «Аякса», сложно было рассчитывать на что-то серьёзное в сборной. Стэнли переметнулся в Эйндховен, когда ушёл на пенсию Ханс. Но и там не получилось. Вот в соседней Бельгии Менцо был роскошен, а во французском «Бордо» — ужасен. Про бельгийские подвиги «Чёрного кота» будет в соседней главе.

Эд Де Гуй (1966). «Фейеноорд» 1990-97, «Челси» 1997-2000.

Новым вратарём сборной Голландии стал высокий и довольно тяжёлый Эд Де Гуй, а не воздушный Стэнли Менцо. Большой Эд хорошо проявил себя в «Спарте», а потом перешёл в более именитый роттердамский клуб, где бессменно защищал его ворота на протяжении семи лет. Возможно, Де Гую было непросто при ударах низом, но в остальных случаях он был надёжен и очень спокоен, даже несколько флегматичен. Выиграв с «Фейеноордом» чемпионат и четыре Кубка, а также получив награду лучшего футболиста страны (1993), Де Гуй согласился на переезд в лондонский «Челси». Но первый номер в сборной утратил довольно быстро.

Раймонд ван дер Гоув (1963). «Витесс» 1988-96, «Манчестер Юнайтед» 1996-2002.

Прозвище «Чистый свитер» Раймонд получил ещё в восьмидесятых в бытность вратарём «Гоу Эхэд Иглз». Жена несколько раз отругала голкипера за грязную экипировку, и ван дер Гоув, чтобы не злить её, старался избегать бросков и падений. Поэтому свитер Раймонда оставался довольно чистым в «Иглз», а также и в «Витессе». И никакого ущерба надёжности. «Чистый свитер» обладал завидной интуицией и правильно выбирал позицию. В сборную он не привлекался, но был заметной фигурой в Эредивизие. Когда Раймонд уже собрался на покой, ему вдруг позвонили из Манчестера. Из голландца получился идеальный второй вратарь. «Олд Траффорд» очень полюбил высокого брюнета (по аналогии с высоким блондином). Раймонд играл нечасто, но свою работу выполнял исправно. Ван дер Гоув закончил карьеру в сорок четыре. Потом устроился тренером вратарей в «Витесс». Не так давно входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого.

Оскар Мунс (1973). «Экселсиор»1992-95, «Гоу Эхэд Иглз» 1995-96, «Алкмар» 1996-2003, «Росендал» 2000.

Яркая и спорная фигура. Внешне Оскар очень похож на известного российского киноактёра Александра Лыкова (Казанова из «Улиц разбитых фонарей»). Да и сам личность творческая. Совмещал карьеру профессионального футболиста с игрой на бас-гитаре в одной из рок-групп. А на футбольном поле Мунс был изрядным весельчаком и пижоном. Наверное, день рождения (1 апреля) наложил свой отпечаток.

Возможно, голландские тренеры говорили своим ученикам: «Вот посмотрите на этого дядю с большим носом. Запомните, как он играет, и никогда так не делайте». Действительно, игра Мунса была вызовом всем канонам. За ловлю мяча одной рукой юным вратарям в спортшколах бьют по рукам. Оскару, наверное, не били. Также Мунс, вслед за другим известным голландским голкипером Яном ван Бевереном, мог повторить: «Я вратарь, а не футболист». Ногами он играть не умел совершенно. И если защитник отбрасывал мяч назад, то можно было ждать беды. Однажды Мунс привёз в одном матче три гола после рутинных передач своих партнёров.

Но при этом такой неправильный и вычурный Мунс был интереснейшим и сильным вратарём. Он превосходно играл на выходах, мог позволить себе ловить мяч одной рукой, раз получалось. Обладал феноменальной реакцией, был быстрым, гасил выходы один на один. И, наверное, был самой приметной фигурой в том хиленьком «Алкмаре».

В сборную Оскар вызывался, но играл редко. Два матча и всё. Для национальной команды был слишком оригинален. Да и с возрастом его футбольная карьера как-то пошла на убыль. Менял команды, как перчатки. Однако окончательный выбор в пользу рок-музыки Мунс сделал к 38 годам.

Руд Хесп (1965). «Фортуна» 1987-94, «Рода» 1994-97, «Барселона» 1997-2000.

В отличие от предыдущего героя Руд не был склонен к эффектным действиям. Спокойный, хладнокровный, стабильный. Хесп семь лет бессменно защищал ворота «Фортуны», порою героически. Клуб из Ситтарда с ним лишь раз выбыл из элиты, и это достижение. Затем Руд перебрался в более крепкую команду «Роду», откуда его и позвали в сборную. Луи ван Гал, возглавивший «Барселону», наверное, мог бы прихватить с собой ван дер Сара, но предпочёл Хеспа. В сборной он на поле не выходил. Но эти факты вовсе не говорят, что Руд был неудачником.

Джон Карелсе (1970). «Бреда» 1986-99, «Ньюкасл» 1999-2000.

Руд Гуллит, возглавивший в 1999 году английский «Ньюкасл», решил пригласить вратаря-соотечественника. Выбор пал на Джона Карелсе, который верно нёс службу в «Бреде», заработав репутацию одного из самых надёжных вратарей Эредивизие. Джон уверенно смотрелся в играх против сильнейших клубов страны. Но в Англии у него не вышло. Сыграл три неудачных матча за несколько лет.

Ханс Вонк (1970). «Ваалвейк» 1989-91 и 1993-96, «Вагенинген» 1991-92, «Ден Босх» 1992-93, «Херенвен» 1996-2004.

Классическая для голландских вратарей биография. Сначала слабенький клуб или несколько таковых, потом клуб средней руки. В «Аякс» Вонк попал уже после восьми лет выступлений за «Херенвен». Однако Ханс родился в Южной Африке, и это обстоятельство стало поводом для приглашения в сборную ЮАР . В голландской национальной команде из вратарей выстроилась очередь, зато «бафана-бафана» нужен был сильный голкипер. Ханс согласился, сыграв на двух чемпионатах мира.

Рон Ватеррёйс (1970). «Рода» 1992-94, ПСВ 1994-2004.

Прежде чем стать вратарём ПСВ , Рон провёл три хороших сезона в Керкраде, за что и был приглашён в один из сильнейших клубов Нидерландов. Аад Де Мос видел в Роне дублёра Стэнли Менцо, зато Дик Адвокат сделал ставку на этого рослого и плечистого парня. И не прогадал. Ватеррёйс превосходно справлялся со своей миссией на протяжении десяти лет. В сборную привлекался нечасто, но на внутренней арене был хорош (четыре чемпионских титула). Да и в еврокубках смотрелся убедительно.

Сандер Вестервелд (1974). «Твенте» 1994-1996, «Витесс» 1996-1999, «Ливерпуль» 1999-2001.

Вестервелд дебютировал в родном «Твенте», и едва не бросил вызов своему тёзке Сандеру Боскеру. Но подоспело приглашение «Витесса», где Сандер получил хорошую игровую практику. Высокий (190 см), подвижный, несколько авантюрный, хотя до Менцо и Мунса ему было далеко. При Франке Райкарде вратарь «Витесса» стал привлекаться в сборную, однако на роль третьего голкипера. Не скрылся Сандер и от пристального взгляда разведчиков «Ливерпуля». Летом 1999 года голландец был представлен в качестве нового голкипера «красных».

Сандер Боскер (1970). «Твенте» 1989-2003.

Легенда «Твенте», служил клубу 25 (!) лет. Дебютировал в девятнадцать лет. Закончил карьеру в сорок три года. В 39 лет в составе сборной Голландии стал вице-чемпионом мира. Был уход в «Аякс» на один сезон, но в Амстердаме Сандер не сыграл ни разу. В девяностые Боскер не сразу завоевал место в основном составе. Был момент, когда его едва не потеснил Вестервелд. Но после ухода второго Сандера Боскер уже прочно обосновался в воротах «Твенте», став видной фигурой в голландском вратарском сообществе. Правда, тренеры сборной ещё долго не замечали его. Точнее, откладывали вызов на потом.

Эдвин ван дер Сар (1970). «Аякс» 1990-99, «Ювентус» 1999-2001.

Вот и добрались мы до самой главной фигуры. Во многом баловня судьбы. Вопреки сложившемуся мнению, Эдвин не является воспитанником академии «Аякса», он «прибился» к самому титулованному голландскому клубу 19-летним. Будущий двукратный победитель Лиги чемпионов начинал в любительских командах. Причём сначала играл в нападении, и лишь в 16 лет отправился в ворота. Как-то раз высокий молодой человек попал на глаза Луи ван Галу, вскоре уже оказался в «Аяксе», в воротах которого царил Стэнли Менцо.

Кто бы мог подумать, что через два года этот долговязый парень вытеснит «Чёрного кота» из ворот. Но жизнь подтвердила правоту ван Гала. С ван дер Саром сразу стало спокойнее на последнем рубеже. «Аякс», пребывавший в начале десятилетия в тени ПСВ , вырвался на первые роли. Сначала в Голландии, а потом покорил и Европу. Выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок, едва не подтвердил свои полномочия клубного чемпиона континента. В сборную страны Эдвин попал в 1994 году. Побывал на чемпионате мира в качестве дублёра Эда Де Гуя. Но свой первый матч в воротах «оранжевых» ван дер Сар сыграл только в девяносто пятом. Дебют — хуже не придумаешь. Голландцы проиграли в Минске. Однако в дальнейшем Эдвин сыграл ещё 129 встреч в составе национальной сборной. Больше чем кто-либо из его коллег.

«Аякс» Луи ван Гала к концу девяностых разбежался. Включая тренера. Эдвин покинул Амстердам последним из того состава. Уехал в «Ювентус», где отыграл два года. Может, не самых удачных в своей биографии. Но потом уехал в Англию, где... Нет, об этом будет в соответствующей главе.

Ежи Дудек (1973). «Конкордия» 1991-95, «Сокул» 1995-96, «Фейеноорд» 1996-2001.

В середине девяностых «Фейеноорд» приобрёл молодого поляка и усадил его на лавочку. Место Эда Де Гуя сомнению не подлежало. Но через год Большой Эд уехал в Лондон. «Фейеноорд» не стал искать ему замену, а доверил ворота Дудеку. Ежи оправдал доверие тренера Лео Бенхаккера. Роттердамцы отобрали у «Аякса» чемпионский титул, а Дудека признали лучшим вратарём Голландии.

Ежи дебютировал в сборной Польши, стал предметом спора межу «Арсеналом» и «Ливерпулем», которому он потом и достался. Но перед тем как уехать в Англию, Дудек стал лучшим игроком Эредивизие. Только трём вратарям удавалось совершить подобное — Де Гую, ван дер Сару и ему.

Эта глава закончена. В следующей главе ждите рассказ об остальных европейских вратарях, среди которых будут и уже знакомые вам по предыдущим публикациям персоны, и новые лица.