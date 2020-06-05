Серийный пропойца и выдержанный виски. Сильнейшие вратари Шотландии девяностых

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вчера, 18:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о голкиперах конца ХХ века. Эта глава посвящена футболистам из Шотландии.

Да, именно Шотландии. Это сегодня клубы и сборная у ближайших соседей англичан неказисты. А в девяностых футбол в Шотландии находился на вполне приличном уровне. В шотландской премьер-лиге играло столько замечательных вратарей, что пришлось выделить их в отдельную главу. Тут нестареющие реликты Джим Лейтон и Пат Боннер, вечно молодой и вечно пьяный Энди Горам, и знакомые нам по другим главам лица.

Энди Горам (1964). «Хиберниан» 1987-91, «Рейнджерс» 1991-98, «Ноттс Каунти» 1998, «Шеффилд Юнайтед» 1998, «Мазервелл» 1998-2001.

Англичанин, возомнивший себя шотландцем, алкоголик и скандалист. Но он один сильнейших вратарей в истории второй родины футбола. В девяностые «Рейнджерс» выдали серию из девяти чемпионств подряд. Семь из них были добыты под руководством тренера Уолтера Смита, а в шести сезонах ворота защищал Горам. Пришёл на смену вратарю сборной Англии Крису Вудсу и безболезненно его заменил. Стал кумиром «Айброкса». При Гораме «Джерс» были весьма грозной силой в Европе. Сборная Шотландии, хоть и ни разу не выбралась из группы на крупных турнирах (а когда было иначе?) представляла собой крепкую силу. Например, в 1992 году ей, словно костью, подвилась очень сильная последняя сборная СНГ . И в этих встречах ворота «тартановой армии» защищал большой любитель принять на грудь. Отметим, что Энди неплохо защищал ворота «хибз» и «веллз».

Джим Лейтон (1958). «Манчестер Юнайтед» 1988-91, «Арсенал» 1991, «Рединг» 1991-92, «Данди» 1992-93, «Шеффилд Юнайтед» 1993, «Хиберниан» 1993-97, «Абердин» 1997-2000.

Побив горшки с Алексом Фергюсоном, Джим подумывал завершить карьеру. Но вернулся из Англии на родину и продлил своё спортивное долголетие. Сначала он столь превосходно, как в молодости, защищал ворота столичного «Хиберниана». Даже вернулся в сборную в 39 лет. Потом Лейтона с распростертыми объятьями встретили в Абердине, где он ещё отработал три сезона. Побывал, да не просто побывал, а сыграл на чемпионате мира-1998. Джим мог очень эффектно завершить карьеру, выиграв напоследок Кубок Шотландии. Но в самом начале финальной встречи почти 42-летний Лейтон получил травму и был заменён. Второй вратарь регламентом предусмотрен не был, место в воротах «донз» занял нападающий Робби Винтерз, который пропустил все четыре безответных мяча. Покинуть поле боя на носилках тоже эффектно, однако с Кубком Лейтон был бы краше.

Пат Боннер (1960). «Селтик» 1978-97, «Килмарнок» 1997-98, «Рединг» 1998-99.

«Наш Пат хорош, как выдержанный виски», — с этой некогда популярной кричалкой болельщиков «Селтика» сложно поспорить. Возможна дискуссия — whisky или whiskey? Дело не в орфографии, шотландский и ирландский виски — два разных напитка. Отличаются технологии изготовления. Пат блестяще играл в воротах «кельтов» в восьмидесятые, да в непростые для «хупс» девяностые трудился на совесть. И в сборной своей страны тоже. Пат несколько раз собирался зачехлить свои потёртые перчатки, но всё хотел прервать гегемонию «джерс». Но не судьба. Что ни в коей мере не умаляет достоинств четырёхкратного чемпиона и четырёхкратного обладателя Кубка.

Тео Снелдерс (1963). «Абердин» 1986-96, «Рейнджерс» 1996-99, «Маастрихт» 1999-2001.

Отправившись к Фергюсону на «Олд Траффорд», Джим Лейтон передал ворота «Абердина» высокому, несколько флегматичному голландцу. Завершив свой английский вояж, Джим хотел было вернуться на «Питтодри», но место было до сих пор занято Снелдерсом. Который вырос до вратаря сборной Голландии. Неважно, что третьим. Тео был признан лучшим футболистом Шотландии в 1989 году. «Абердин» занял второе место вслед за «Рейнджерс» и взял Кубок Шотландии. В финале Снелдерс не позволил «Селтику» использовать многочисленные моменты, а потом отбил решающий пенальти в серии. Через полгода (уже в новом сезоне) «Абердин» прихватил и Кубок лиги. Поэтому, не удивляйтесь, что про Тео вспомнили на родине и привлекали в сборную Нидерландов. Уже в преклонном футбольном возрасте Тео сменил «Абердин» на «Рейнджерс», освободив место Нику Уокеру, а тот уже — Джиму Лейтону.

Сиеб Дейкстра (1966). «Мазервелл» 1990-94, «Куинз Парк Рейнджерс» 1994-96, «Бристоль Сити» 1994, «Уикомб» 1996, «Данди Юнайтед» 1996-99, «Ипсвич» 1999.

Ещё один большой голландец, которого сагитировал на переезд в Шотландию Тео Снелдерс. Правда, Сиеб оказался в менее сильном клубе — «Мазервелле». Но ворота «веллз» защищал достойно, после чего получил сразу несколько предложений из английской Премьер-лиги. Дейкстра выбрал казавшийся ему перспективным КПР и просчитался. Травма, сидение в резерве, две аренды. Через два года Сиеб снова отправился в Шотландию, где провёл три хороших сезона в воротах «арабов» — «Данди Юнайтед».

Генри Смит (1956). «Харт оф Мидлоушн» 1981-96, «Эйр Юнайтед» 1996-2000.

В юности Генри подавал большие надежды в «Лидсе», но проиграл спор Джону Лукичу. После чего уехал в Эдинбург и шестнадцать лет безупречно нёс службу в воротах «Хартс». Трофеев не завоевал, но фигурой был видной. И очень уважаемой на «Тайнкасл Парк». Время от времени вызывался в сборную страны. Например, в 1992 году Генри оказался в заявке «тартановых» на чемпионате Европы, а Джим Лейтон и Брайан Ганн — нет.

Ник Уокер (1962). «Харт оф Мидлоушн» 1990-94, «Бёрнли» 1991-92, «Партик Тисл» 1994-96, «Абердин» 1996-97, «Росс Каунти» 1997-2000.

Интересная фигура. Даже спорная. Но всё равно пусть войдёт в наш список. Ник очень долго искал своё место под британским солнцем. Был вторым вратарём «Рейнджерс» во времена Криса Вудса, потом дублёром Генри Смита в «Хартс». Не забудьте, что вплоть до начала нового века шотландцы заявляли на матч только трёх запасных, а среди них были исключительно полевые игроки. Но, перешагнув тридцатилетний рубеж, Уокер нашёл применение своим силам в скромном глазвегианском клубе «Партик Тисл». Да так, что стал привлекаться в сборную. Например, съездил в соседнюю Англию на чемпионат Европы-96. Потом был не самый удачный год в «Абердине» и уход в тень, в недавно обретший профессиональный статус «Росс Каунти».

Йан Вестуотер (1963). «Данфермлайн» 1985-1991 и 1994-2000, «Фолкёрк» 1991-94.

В сборную Шотландии Йан не привлекался, в больших клубах тоже не играл, но превосходно защищал ворота скромного «Данфермлайна». Благодаря его героической игре «окуни» всплывали на поверхность шотландского футбола и удерживались там. Сколько раз он покидал «Ист Энд Парк» на руках болельщиков… А народная любовь иногда дороже титулов.

Жиль Руссе (1963). «Лион» 1990-93, «Марсель» 1993-94, «Ренн» 1994-95, «Харт оф Мидлоушн» 1996-2001.

Бывший вратарь сборной Франции обрёл в Шотландии вторую молодость. Приехал в Эдинбург, обосновался в ворота «Хартс» и помог «сердцам» выиграть Кубок. Этим ограничивается список трофеев, но не подвигов высоченного француза. Шотландцы даже приглашали Жиля в сборную страны, но тот при всём желании не мог принять этого предложения. Помешали пара матчей в составе «les blues» и участие в чемпионате Европы-1992.

Штефан Клос (1971). «Боруссия» (Дортмунд) 1989-98, «Рейнджерс» 1998-2007.

Зимой 1998 года в сети «Рейнджерс» попалась очень крупная рыба. Победитель Лиги чемпионов и двукратный чемпион Германии. При этом Клос достался «джерс» бесплатно. Немец удачно заменил серьёзно травмированного Лионеля Шарбонье и надолго обосновался в воротах самого титулованного клуба Шотландии. Он принёс «светло-синим» ещё четыре чемпионских титула, три Кубка Шотландии и два Кубка лиги. Свой стенд в зале славы «Рейнджерс» он заработал честно. Не заигранный за немцев Клос был готов помочь сборной Шотландии и даже подал документы на британское подданство. Но не вовремя повредил колено, после чего эта затея утратила актуальность.

Алан Мэйн (1967). «Данди Юнайтед» 1986-95, «Сент-Джонстон» 1995-2003.

Мэйн не просто шотландец. Он — горец. И, казалось, что он будет играть вечно. Футбольный Дункан Маклауд. Но в сорок четыре года Алан наигрался и ушёл на покой в качестве игрока «Рейнджерс». За который не сыграл ни одной встречи. Главный же клуб в карьере горца — «Сент-Джонстон» из Перта. В 1995 он перешёл в стан «святых», вытеснил из ворот Энди Родеса и бессменно играл на протяжении восьми сезонов. При нём клуб из Перта стал довольно приличным участником шотландской Премьер-лиги, финалистом Кубка Шотландии и участником Кубка УЕФА . Мэйн же несколько лет признавался лучшим футболистом «святых». В сборную Алана тоже периодически вызывали. Вот только сыграть ни разу не дали.

Джонатан Гоулд (1968).»Галифакс Таун» 1990-92, «Вест Бромвич» 1992, «Ковентри» 1992-96, «Брэдфорд» 1996-97, «Джиллингхэм» 1996, «Селтик» 1997-2003.

Великий (в глазах фанатов «Селтика») Пат Боннер не смог прервать победную серию «Рейнджерс», а У «Селтика» с британцем Джонатаном Гоулдом в воротах это получилось. Почему британцем? Отец Джонатана (известный тренер Бобби Гоулд) всегда значился валлийцем. Сын, начинавший свой путь в футбол в далёкой Новой Зеландии, очень долго проходил во всех заявках, как англичанин. Уже выиграв чемпионат Шотландии, Джонатан обнаружил, что его дедушка с бабушкой — шотландцы. Вот так и он оказался в «тартановой армии» в одно время с другим англичанином Нилом Салливаном. Причём в заявке на чемпионат мира-1998. В отличие от Энди Горама, ставшего шотландцем по идейным соображениям, Джонатаном и Нилом двигали иные мотивы — поиграть за соседнюю сборную, если в свою не зовут.

В Новой Зеландии Джонатан стал чемпионом страны в дебютном сезоне. В Англии Гоулд-младший долго толком не играл, хотя провёл четыре года в «Ковентри», где работал тренером его отец. Позиции Стива Огризовича в воротах «небесно-голубых» были незыблемы. Затем Джонатан помог «петухам» из Брэдфорда выбраться в первый дивизион, а потом уже уехал в Глазго. Там он заменил самого Боннера и сразу же выиграл чемпионский титул. Через три года он повторил свой успех. В этот период Гоулд не только заменил казавшегося вечным Пата, но и перешёл дорогу наследному принцу — Гордону Маршаллу. Кроме того, британец не пустил в ворота «хупс» нашего олимпийского чемпиона — Дмитрия Харина. Однако в начале нового десятилетия Гоулд довольно легко передал полномочия Рэбу Дугласу. Сам же вернулся в Англию, а потом отправился в страну молодости — Новую Зеландию. Сначала играть, а потом и тренировать.

Рэб Дуглас (1972). «Мидоубанк Тисл»/ «Ливингстон» 1992-97, «Данди» 1997-2000.

Вы, наверное, обратили вниманию, что большинство шотландских вратарей — люди возрастные. Поэтому и пришлось поставить под Андреевский флаг англичан Гоулда и Салливана, когда старики сошли со сцены. Однако во второй половине девяностых футбольная Шотландия чуть ли не молилась на вратаря «Данди» Рэба Дугласа. Рэб (сокращённое от Роберт) начинал в третьем столичном клубе «Мидоубанк Тисл», который в 1995 году перебазировался из Эдинбурга в Ливингстон. Дуглас помог «ливиз» выйти во второй дивизион, после чего принял предложение «Данди». В элите Рэб не затерялся, напротив, запомнился уверенной игрой. Особенно удавались матчи против «Рейнджерс». Поэтому «Селтик» не мог пройти мимо такого голкипера и стал прицениваться к Дугласу. В итоге Рэб оказался и в «Селтике», и в сборной, но уже в следующем десятилетии.

Видите, какой внушительный список образовался. И это маленькая Шотландия. Ещё можно вспомнить Бобби Геддеса, Скотта Томсона, Драгое Лековича, Лионеля Шарбонье, Антти Ниеми, да и нашего Дмитрия Харина, который всё же немножко поиграл в «Селтике». В девяностые годы шотландский футбол был ещё крепок. Во многом благодаря выдержанным во всех смыслах горцам, которые не спешили покидать родные края.