ЦСКА запустил сайт, посвящённый истории клуба

Пресс-служба ЦСКА объявила о запуске сайта, посвященного истории клуба.
«Здесь вы найдете летопись армейского клуба с рассказом обо всех ключевых событиях, подробный раздел обо всех титулах ПФК ЦСКА, ознакомитесь с таблицами рекордсменов по количеству голов, матчей, сухих матчей и сезонов. В отдельный раздел вынесены легенды клуба.
Контент будет постоянно дополняться и актуализироваться, но если вы обнаружите неточность, можете воспользоваться формой обратной связи, чтобы сообщить нам об этом», — говорится в сообщении клуба.
С сайтом можно ознакомиться по этой ссылке.
Ранее стало известно, что ЦСКА и тульский «Арсенал» проведут товарищеский матч 13 июня.