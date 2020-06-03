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ЦСКА запустил сайт, посвящённый истории клуба

сегодня, 19:30

Пресс-служба ЦСКА объявила о запуске сайта, посвященного истории клуба.

«Здесь вы найдете летопись армейского клуба с рассказом обо всех ключевых событиях, подробный раздел обо всех титулах ПФК ЦСКА, ознакомитесь с таблицами рекордсменов по количеству голов, матчей, сухих матчей и сезонов. В отдельный раздел вынесены легенды клуба.

Контент будет постоянно дополняться и актуализироваться, но если вы обнаружите неточность, можете воспользоваться формой обратной связи, чтобы сообщить нам об этом», — говорится в сообщении клуба.

ЦСКА запустил сайт, посвящённый истории клуба

С сайтом можно ознакомиться по этой ссылке.

Ранее стало известно, что ЦСКА и тульский «Арсенал» проведут товарищеский матч 13 июня.

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Все комментарии
Alista
Alista
сегодня в 21:45
Великий клуб превратился в пердивщика.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:56
Хорошее дело задумали.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:15, ред.
История то богатая...фанатам будет интересно...только дополнять пока нечем...
Bikzon
Bikzon
сегодня в 20:12
Клуб из прошлой жизни так трясет нафталином, что даже свиням проигрывает.
Climent
Climent
сегодня в 20:07
От лыжного клуба до Лудогорца.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:06
В великом клубе величайщая история!
SHMEL
SHMEL ответ Газпром Арена (раскрыть)
сегодня в 20:02
Так говорят те, кому нечем гордиться.
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 19:59
Только и остается бахвалиться историей, заразились от тарасовских
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:43
замечательно! правильное направление выбрано))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:34
Славная история
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:33
Хорошая идея, мне нравится
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