ЦСКА запустил сайт, посвящённый истории клуба

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сегодня, 19:30

Пресс-служба ЦСКА объявила о запуске сайта, посвященного истории клуба.

«Здесь вы найдете летопись армейского клуба с рассказом обо всех ключевых событиях, подробный раздел обо всех титулах ПФК ЦСКА , ознакомитесь с таблицами рекордсменов по количеству голов, матчей, сухих матчей и сезонов. В отдельный раздел вынесены легенды клуба.

Контент будет постоянно дополняться и актуализироваться, но если вы обнаружите неточность, можете воспользоваться формой обратной связи, чтобы сообщить нам об этом», — говорится в сообщении клуба.

С сайтом можно ознакомиться по этой ссылке.