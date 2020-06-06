Трансферный сюрприз. Чех и Лэмпард снова огорчили «Ливерпуль»

А Грановская еще раз доказала, что умеет считать деньги. Детали большого трансфера – на «Соккер.ру».
У многих переходов лета 2020 года общая проблема – у большинства клубов нет свободных денег. Следовательно, переговоры затянутся, окно будет распахнуто в сентябре, эпопей увидите много. Но есть один видный и ценный лот на трансферном рынке, с которым заключить сделку было проще, поскольку есть сумма выкупа.
И речь о Вернере – одном из главных форвардов сезона. К 24 годам Тимо отыграл семь сезонов в Бундеслиге, а если учитывать только четыре года в «Лейпциге», то получите 75 голов и 26 ассистов в 122 матчах за нынешний клуб, в среднем 0.83 мяча за поединок. Немцы еще считают предпоследние передачи, а с ними получаем 0.87 гола за игру – феноменально!
Особенно с учетом, что Вернер далеко не всегда играет на острие, умеет работать со смещением на левый фланг. Такого игрока – хитрого, молодого, разнопланового, оценивали и Сульшер, и Клопп, а в переходе Тимо в «Ливерпуль» до последних дней практически никто в Англии не сомневался. У «красных» есть 55-60 млн евро, чтобы выплатить «Лейпцигу» отступные за немца, да и переговоры вели давно.
Но есть одна разница между подходом «Ливерпуля» и другого клуба АПЛ. Перед локдауном, когда в Лондоне уже поняли, что может накрыть пандемия, Чех – сейчас технический директор «Челси», и Лэмпард полетели в Лейпциг, где погостили у Вернера. Переводчиком выступил Петр, который, как оказалось, отлично знает немецкий язык – похоже, учил в школе и сохранил знания, хотя играл во Франции и Англии.
Родителям и самому Тимо так понравилось персональное внимание со стороны боссов «Челси», что телефонные переговоры с Клоппом на его фоне померкли. Но у лондонцев был еще один козырь – могут гарантировать форварду не только контракт на пять лет, но и игровую практику, а Юрген не станет врать: если Фирмино, Салах и Мане будут в полном порядке, то Тимо не разрушит знаменитое трио, параллельно усилив «Ливерпуль».
Кроме того, пандемия могла поменять планы Мохаммеда и Садио – раньше медленно готовили переходы в другие клубы, вроде «Ювентуса» или «Реала», но теперь такие сделки маловероятны, слишком жирные, а покупатели будут на диете. Зато о реальности перехода Вернера в «Челси» сейчас говорят ведущие издания Англии, причем наперегонки добавляют важные детали.
У лондонцев, как помните, был трансферный бан, и хотя его сняли досрочно зимой, Марина Грановская – правая рука Абрамовича в «Челси», не спешила выкатывать Лэмпарду поспешное усиление. Фрэнк зимой побурчал, но теперь может получить сатисфакцию за терпение. Как бы команда ни завершила АПЛ, наставника вряд ли уволят, так что еще один сезон Лэмпард получит.
И получает подарки. Грановская загодя провернула трансфер Зиеша. Марокканца из «Аякса» старательно обходили стороной гранды пару лет, но Лэмпард заполучил техничного вингера, который может усилить состав «Челси». А если вдобавок подпишут Вернера – атака лондонцев заиграет новыми красками. А ведь в современном мире завербовать форварда с такой результативностью, как у немца, всего за 60 млн евро – большая удача.
«Челси» может существенно усилиться, а «Ливерпуль» теряет парня, который их природному духу футбола точно подходил. Но в Лондоне на Вернера сделают ключевую ставку. Пулишич не будет играть на левом фланге, если Абрахам окажется на пике формы – сам Тимо займет место слева в тройке с англичанином и марокканцем. Виллиан и Педро покинут команду, как и предполагали ранее, но при этом молодой «Челси» Лэмпарда получит в состав парня, который не первый год набирался опыта.
Также важно, что Вернер может играть на острие, если нужно, может – в паре нападающих с Абрахамом, который лайкнул новость о трансфере Тимо. Наставник «Лейпцига» Нагельсманн много экспериментировал в этом сезоне, применяя различные схемы. А если в каком-то матче «Челси» нужна будет игра с тремя центральными защитниками – Вернер и «3-5-2» сразу поймет.
А если в составе Лэмпарда окажется еще и самый интересный левофланговый англичанин – защитник Чилуэлл из «Лестера», то Фрэнк точно не сможет жаловаться на состав. Конечно, остается открытым вопрос по хавбекам – противоречивые вести прилетают о судьбах Жоржиньо и Канте, возможно, это не хавбеки, которые тренеру Лэмпарду по душе. Но оба – прекрасные мастера, и если даже «Челси» примет решение о расставании, то Грановская получит деньги, которые смогут потратить на новичков.
«Челси» должен подумать, кому быть в воротах – Кепа получил паузу, чтобы перезагрузиться, но слухи связывали с лондонцами разных голкиперов. Важно также понять, как сформировать идеальный центр защиты. Испанский вратарь много пропускал, но и оборона подводила Лэмпарда. Наконец, есть проблема левого фланга – не нравится Фрэнку игра Алонсо, а после ухода Азара нет резкого выхода в атаку по знакомому всем фанатам «Челси» флангу.
С другой стороны, вспомните, что лондонский клуб отдал Эдена в «Реал» за большие деньги, получит транши от «Атлетико» — Мората переходит в Мадрид на постоянной основе. Также Грановская выгодно рассталась с рядом других игроков, поэтому средства на счетах «Челси» есть. Вернеру ведь рассказывали о планах по усилению состава, когда приглашали, и поскольку Клопп объективно не мог ничего предметного обещать, в отличие от Лэмпарда, – «Челси» в шаге от перехвата цели «Ливерпуля».
«Манчестер Юнайтед» тут был фоном – Вернер, похоже, давно им вежливо отказал, скорее за Хаверцем пойдут в ближайшее время, когда решится судьба Погба. Зато Юрген точно хотел заполучить Тимо, но не судьба. Не каждый видный нападающий заиграл в составе «Челси», но по своему подходу Вернер не похож на Морату, Шюррле или Торреса. Буквального сходства в подходе со стилем Дрогба тоже нет, но Лэмпард не пробует воссоздать команду Жозе Моуриньо.
«Челси» умеет играть через сезон – прямо как Азар, и если этот потратят на налаживание связей, то через год могут показать класс, особенно если усилят состав такими солидными новичками. У Лэмпарда будет минимум три варианта ведения игры – тройка в атаке (Вернер, Абрахам, Зиеш), игра в одного форварда (Вернер), ставка на дуэт (Тимо плюс Тэмми). Тактически добавляется еще и четвертый, если перейти на три центральных и по флангам поставить латералей, однако в таком случае сложнее найти место Зиешу.
Впрочем, «Аякс» тоже экспериментировал с атакой, поэтому и немец, и марокканец привыкли к неожиданным схемам. Лэмпард и Чех – красавцы, что успели слетать в Лейпциг, пока перелеты не отменили, а Вернер, похоже, оценил такой предметный интерес. Правильно поступит, что выберет «Челси», ведь Фирмино, Салах и Мане не сдают. Возможно, хотя Клоппу точно нужно думать о будущем и пытаться предугадать момент, когда его машина начнет ломаться. Но это проблемы Юргена, а Лэмпарду важно закрепиться в списке успешных тренеров АПЛ.
Подписание Вернера и Зиеша суммарно за 100 млн евро – отличные сделки. За одного Азара «Реал» отдал столько же, а немец и марокканец моложе. И Грановская грамотно работает, и Чех с Лэмпардом не подвели. Поскольку ведущие издания Ливерпуля, близкие к «красным», не бросились опровергать сообщения солидных центральных СМИ Англии о перехвате Вернера, то осталось дождаться официального оглашения о сделке.
Но в этом случае логично работать на опережение, как сделали представители «Челси». «Ливерпуль» оступился, а лондонцы подсуетились, как в знаменитом матче с падением Джеррарда. Лэмпард рассчитывал раньше на форварда узкой специализации, вроде Дембеле из «Лиона», но могут удивить. Тимо давно мечтал о переезде в АПЛ, отказался от варианта с «Баварией», где пришлось бы работать строго слева, а теперь ждем его в синей футболке.