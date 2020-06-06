Трансферный сюрприз. Чех и Лэмпард снова огорчили «Ливерпуль»

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06 июня 2020, 13:04

А Грановская еще раз доказала, что умеет считать деньги. Детали большого трансфера – на «Соккер.ру».

У многих переходов лета 2020 года общая проблема – у большинства клубов нет свободных денег. Следовательно, переговоры затянутся, окно будет распахнуто в сентябре, эпопей увидите много. Но есть один видный и ценный лот на трансферном рынке, с которым заключить сделку было проще, поскольку есть сумма выкупа.

И речь о Вернере – одном из главных форвардов сезона. К 24 годам Тимо отыграл семь сезонов в Бундеслиге, а если учитывать только четыре года в «Лейпциге», то получите 75 голов и 26 ассистов в 122 матчах за нынешний клуб, в среднем 0.83 мяча за поединок. Немцы еще считают предпоследние передачи, а с ними получаем 0.87 гола за игру – феноменально!

Особенно с учетом, что Вернер далеко не всегда играет на острие, умеет работать со смещением на левый фланг. Такого игрока – хитрого, молодого, разнопланового, оценивали и Сульшер, и Клопп, а в переходе Тимо в «Ливерпуль» до последних дней практически никто в Англии не сомневался. У «красных» есть 55-60 млн евро, чтобы выплатить «Лейпцигу» отступные за немца, да и переговоры вели давно.

Но есть одна разница между подходом «Ливерпуля» и другого клуба АПЛ . Перед локдауном, когда в Лондоне уже поняли, что может накрыть пандемия, Чех – сейчас технический директор «Челси», и Лэмпард полетели в Лейпциг, где погостили у Вернера. Переводчиком выступил Петр, который, как оказалось, отлично знает немецкий язык – похоже, учил в школе и сохранил знания, хотя играл во Франции и Англии.

Родителям и самому Тимо так понравилось персональное внимание со стороны боссов «Челси», что телефонные переговоры с Клоппом на его фоне померкли. Но у лондонцев был еще один козырь – могут гарантировать форварду не только контракт на пять лет, но и игровую практику, а Юрген не станет врать: если Фирмино, Салах и Мане будут в полном порядке, то Тимо не разрушит знаменитое трио, параллельно усилив «Ливерпуль».

Кроме того, пандемия могла поменять планы Мохаммеда и Садио – раньше медленно готовили переходы в другие клубы, вроде «Ювентуса» или «Реала», но теперь такие сделки маловероятны, слишком жирные, а покупатели будут на диете. Зато о реальности перехода Вернера в «Челси» сейчас говорят ведущие издания Англии, причем наперегонки добавляют важные детали.

У лондонцев, как помните, был трансферный бан, и хотя его сняли досрочно зимой, Марина Грановская – правая рука Абрамовича в «Челси», не спешила выкатывать Лэмпарду поспешное усиление. Фрэнк зимой побурчал, но теперь может получить сатисфакцию за терпение. Как бы команда ни завершила АПЛ , наставника вряд ли уволят, так что еще один сезон Лэмпард получит.

И получает подарки. Грановская загодя провернула трансфер Зиеша. Марокканца из «Аякса» старательно обходили стороной гранды пару лет, но Лэмпард заполучил техничного вингера, который может усилить состав «Челси». А если вдобавок подпишут Вернера – атака лондонцев заиграет новыми красками. А ведь в современном мире завербовать форварда с такой результативностью, как у немца, всего за 60 млн евро – большая удача.

«Челси» может существенно усилиться, а «Ливерпуль» теряет парня, который их природному духу футбола точно подходил. Но в Лондоне на Вернера сделают ключевую ставку. Пулишич не будет играть на левом фланге, если Абрахам окажется на пике формы – сам Тимо займет место слева в тройке с англичанином и марокканцем. Виллиан и Педро покинут команду, как и предполагали ранее, но при этом молодой «Челси» Лэмпарда получит в состав парня, который не первый год набирался опыта.

Также важно, что Вернер может играть на острие, если нужно, может – в паре нападающих с Абрахамом, который лайкнул новость о трансфере Тимо. Наставник «Лейпцига» Нагельсманн много экспериментировал в этом сезоне, применяя различные схемы. А если в каком-то матче «Челси» нужна будет игра с тремя центральными защитниками – Вернер и «3-5-2» сразу поймет.

А если в составе Лэмпарда окажется еще и самый интересный левофланговый англичанин – защитник Чилуэлл из «Лестера», то Фрэнк точно не сможет жаловаться на состав. Конечно, остается открытым вопрос по хавбекам – противоречивые вести прилетают о судьбах Жоржиньо и Канте, возможно, это не хавбеки, которые тренеру Лэмпарду по душе. Но оба – прекрасные мастера, и если даже «Челси» примет решение о расставании, то Грановская получит деньги, которые смогут потратить на новичков.

«Челси» должен подумать, кому быть в воротах – Кепа получил паузу, чтобы перезагрузиться, но слухи связывали с лондонцами разных голкиперов. Важно также понять, как сформировать идеальный центр защиты. Испанский вратарь много пропускал, но и оборона подводила Лэмпарда. Наконец, есть проблема левого фланга – не нравится Фрэнку игра Алонсо, а после ухода Азара нет резкого выхода в атаку по знакомому всем фанатам «Челси» флангу.

С другой стороны, вспомните, что лондонский клуб отдал Эдена в «Реал» за большие деньги, получит транши от «Атлетико» — Мората переходит в Мадрид на постоянной основе. Также Грановская выгодно рассталась с рядом других игроков, поэтому средства на счетах «Челси» есть. Вернеру ведь рассказывали о планах по усилению состава, когда приглашали, и поскольку Клопп объективно не мог ничего предметного обещать, в отличие от Лэмпарда, – «Челси» в шаге от перехвата цели «Ливерпуля».

«Манчестер Юнайтед» тут был фоном – Вернер, похоже, давно им вежливо отказал, скорее за Хаверцем пойдут в ближайшее время, когда решится судьба Погба. Зато Юрген точно хотел заполучить Тимо, но не судьба. Не каждый видный нападающий заиграл в составе «Челси», но по своему подходу Вернер не похож на Морату, Шюррле или Торреса. Буквального сходства в подходе со стилем Дрогба тоже нет, но Лэмпард не пробует воссоздать команду Жозе Моуриньо.

«Челси» умеет играть через сезон – прямо как Азар, и если этот потратят на налаживание связей, то через год могут показать класс, особенно если усилят состав такими солидными новичками. У Лэмпарда будет минимум три варианта ведения игры – тройка в атаке (Вернер, Абрахам, Зиеш), игра в одного форварда (Вернер), ставка на дуэт (Тимо плюс Тэмми). Тактически добавляется еще и четвертый, если перейти на три центральных и по флангам поставить латералей, однако в таком случае сложнее найти место Зиешу.

Впрочем, «Аякс» тоже экспериментировал с атакой, поэтому и немец, и марокканец привыкли к неожиданным схемам. Лэмпард и Чех – красавцы, что успели слетать в Лейпциг, пока перелеты не отменили, а Вернер, похоже, оценил такой предметный интерес. Правильно поступит, что выберет «Челси», ведь Фирмино, Салах и Мане не сдают. Возможно, хотя Клоппу точно нужно думать о будущем и пытаться предугадать момент, когда его машина начнет ломаться. Но это проблемы Юргена, а Лэмпарду важно закрепиться в списке успешных тренеров АПЛ .

Подписание Вернера и Зиеша суммарно за 100 млн евро – отличные сделки. За одного Азара «Реал» отдал столько же, а немец и марокканец моложе. И Грановская грамотно работает, и Чех с Лэмпардом не подвели. Поскольку ведущие издания Ливерпуля, близкие к «красным», не бросились опровергать сообщения солидных центральных СМИ Англии о перехвате Вернера, то осталось дождаться официального оглашения о сделке.