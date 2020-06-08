Пнуть богача или разрушить ФФП? Новый раунд УЕФА vs «Ман Сити»

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вчера, 14:58

Сегодня CAS начинает рассмотрение апелляции «Манчестер Сити» по делу о нарушении ФФП УЕФА . «Соккер.ру» возвращается к насущному вопросу: «горожан» забанят в еврокубках?

В середине февраля грянул гром: УЕФА дисквалифицировал «Манчестер Сити» на два сезона в еврокубках и оштрафовал на 30 миллионов евро. Жестокая кара настигла «горожан» за нарушение правил финансового фэйр-плей и попытку скрыть следы преступления. По горячим следам мы прикидывали, чего (и кого) может лишиться «Манчестер Сити» из-за бана, но шейх Мансур взбесился и нанял армию юристов за десятки миллионов евро, чтобы обжаловать решение УЕФА в высшей инстанции — Спортивном арбитражном суде в Лозанне ( CAS ). Сегодня наступил день X: дело английского клуба начинают «слушать».

Как мы здесь оказались?

«Сити» совершил «серьезные нарушения» правил финансового фэйр-плей УЕФА , в частности, между 2012 и 2016 годами «горожане» искусственно занизили в отчетах свои убытки. Клуб отказался сотрудничать со следствием и дал понять, что, по их мнению, процесс ошибочен, обвинения ложные и сфабрикованные, а «неопровержимые доказательства» честности «Манчестер Сити» были проигнорированы компетентными органами УЕФА , поставившими свою компетентность тем самым под сомнение.

Судя по настрою боссов «Сити», армии из полусотни юристов и бюджете в 35 миллионов евро на судебное разбирательство, «горожане» не сдадутся, даже если CAS подтвердит правоту УЕФА . Арбитражный суд в Лозанне является верховным спортивным судом, но адвокаты «Манчестер Сити» будут настаивать на невиновности своего клиента и в случае необходимости пойдут в гражданский суд, где можно оспаривать и законность получение улик УЕФА , и юридические рамки деятельности судебной палаты Органа финансового контроля УЕФА (CFCB), и даже саму систему ФФП .

Впрочем, это будет уже судебный процесс на несколько лет, который не убережет «Манчестер Сити» от исключения из еврокубков, и от которого наверняка выиграют только юристы, чьи карманы будут раздуваться. Главная битва здесь и сейчас — в Лозанне. В этом швейцарском городе решится судьба одного из богатейших футбольных клубов планеты. По итогам процесса будет победитель и проигравший. Противостояние обещает быть горячим, учитывая напряженность вокруг слушаний, а также недоверие и полное отсутствие взаимопонимания между сторонами.

Каков процесс принятия решений?

Ключевые фигуры — три члена жюри. По одному человеку из предложенных кандидатов выбирают «Манчестер Сити» и УЕФА , еще одного назначает CAS . Эти трое — практически Боги во всем, что касается апелляции «горожан». Они могут полностью поддержать приговор УЕФА , смягчить его, отменить или отправить дело обратно в CFCB на доследование и с целью получения дополнительных разъяснений. Эксперты считают, что CAS вынесет решение в течение трех-четырех недель.

Что на кону?

Для «Манчестер Сити» — двухлетний запрет на участие в Лиге чемпионов и 30-миллионный штраф обернутся куда большими потерями, если учесть потерянные доходы: призовые, кассовые сборы и спонсорские деньги. По самым минимальным оценкам, за два года «Сити» недосчитается 150 миллионов фунтов, если бан будет утвержден. Доходы клуба рухнут на 25-30% в год и скатятся до уровня расходов на заработную плату, что повлечет за собой неизбежную необходимость сокращения зарплатной ведомости, хотя без Лиги чемпионов топ-игроков и так будет сложно удерживать и тем более привлекать.

Для УЕФА этот процесс также очень важен, ведь если «Манчестер Сити» сумеет доказать свою невиновность, если юристы «горожан» растопчут расследование Football Leaks, опубликованное в Der Spiegel, то это откроет ящик Пандоры и пошатнет принципы финансового фэйр-плей, которое и без того тут и там считают большим мошенничеством УЕФА . Победа «Манчестер Сити» грозит футбольному миру расколом, и УЕФА придется или сдать назад, или остаться со своими правилами, но без денег. Очень липкое и грязное дело, в котором на кону стоят принципы существования богатого клуба и могущественной футбольной организации. Найдутся ли неопровержимые свидетельства преступления «Сити» или его невиновности?

Почему этот процесс так важен?

Если «Манчестер Сити» действительно нарушил правила, то должен быть наказан, как уже бывали наказаны десятки маленьких клубов. ФФП должен быть един для всех — и для бедняков, и для богатеев. В первую очередь, для богатеев, потому что для бедных УЕФА как раз мог бы предусмотреть некий социальный лифт, если у какого-нибудь клуба появляется состоятельный владелец, способный вывести клуб на новый уровень и дать гарантии финансовой стабильности. Напротив, если «Сити» наказан вследствие технического и юридического беспорядка в УЕФА , это тоже нужно выяснить. Процесс важен не только для владельцев и болельщиков «горожан», так или иначе он касается всех в европейском футболе.

Какое оружие выберут «Манчестер Сити» и УЕФА для дуэли?

Обе стороны повсюду выражают уверенность в своей правоте, при этом никто из них не может быть уверен, что перебьет аргументы и доказательства соперника. Возможно, и у УЕФА , и у хозяев «Сити» есть свои козыри, но джокера в этой игре нет. Все будет сводиться к болтовне адвокатов и оплаченных обеими сторонами экспертов, кучей бумажек, в которой юристы постараются растворить действительно важные факты. Поиски справедливости будут строиться на интерпретации отдельных свидетельств, каждое из которых само по себе ничего не значит.

За кого вы болеете в этом судебном процессе?

Победа УЕФА возмутит фанатов «Сити», тем более что обвинение основано на сугубо технических деталях, которые не объяснишь широким массам. Кто-то порадуется падению манчестерского голема, но другие справедливо спросят: а не хотите ли заняться ПСЖ ? Если ФФП будет молнией с ручной наводкой, то вера в такой инструмент финансового контроля ослабнет.

Впрочем, оправдание «Манчестер Сити» еще больше навредит ФФП , повеет безнаказанностью, ведь маленькие клубы уже не раз попадали под каток УЕФА , но если у тебя есть куча денег и влияние, то все можно? С другой стороны, в долгосрочной перспективе это может сыграть на руку европейскому футболу, ведь институт финансового фэйр-плей, который достался Чеферину от Платини, очевидно, нуждается в реформах.